વલસાડના વિવિધ વિસ્તારમાં પોલીસનું મેગા સર્ચ, 300 શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરીને પુછપરછ - OPERATION BANGLADESHI

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 28, 2025 at 7:45 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 7:55 AM IST 3 Min Read

વલસાડ: કાશ્મીરમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા ના પગલે આંતરિક સુરક્ષાને ધ્યાને લઈને વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ બાદ હવે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ પણ હરકતમાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લામાં વિવિધ ઔદ્યોગિક વિસ્તારો અને ચાલીઓમાં રહેતા અનેક ગેર ભારતીયોની શોધખોળ માટે પોલીસે રવિવારે કોમ્બિંગ હાથ ધર્યુ હતું, જેમાં અનેક લોકોના આધારકાર્ડ તેમજ ચૂંટણી કાર્ડની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કોમ્બિંગ દરમિયાન જિલ્લામાં 300થી વધુ શકમંદોની અટકાયત કરાઈ હતી વાપીના ડુંગરા વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ વાપીના ડુંગરા વિસ્તારમાં સાઈ શ્રધ્ધા ,સાઈ આસ્થા જેવા બિલ્ડીંગોમાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ટીમનો કાફલો પહોંચ્યો હતો, અને વહેલી સવારે 9:00 વાગ્યાથી અંદાજિત 10 થી વધુ બિલ્ડીંગોમાં આવેલા 400થી વધુ ફ્લેટમાં રહેતા લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી સાથે જ તેમના આધાર કાર્ડ,ચૂંટણી કાર્ડ અને રહેણાંક પુરાવાઓ તપાસ્યા હતા. વલસાડના વિવિધ વિસ્તારમાં પોલીસનું મેગા સર્ચ (Etv Bharat Gujarat) ગેર ભારતીયો સામે કડક કાર્યવાહી થશે વલસાડ જિલ્લામાં ધરમપુર ખાતે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજરી આપવા માટે આવેલા ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા સંકેત આપવામાં આવ્યો છે કે, ગેર ભારતીયો સામે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોલીસ સતર્ક બની છે. અમદાવાદ, સુરત જેવા શહેરો બાદ દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં પણ છેલ્લા બે દિવસથી સતત કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે રવિવારની મોડી રાતથી શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી દિવસ દરમિયાન ચાલી હતી. આ દરમિયાન જિલ્લામાં 300 થી વધુ શકમંદોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પોલીસે વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા શંકાસ્પદ લોકોના આધરકાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ તપાસ્યા (Etv Bharat Gujarat) ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કામ કરતા મોટા ભાગના લોકો

