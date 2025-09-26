સુરેન્દ્રનગરમાં 120 વર્ષથી યોજાતી અનોખી 'પુરુષ ગરબી', કોઈ સંગીત નહીં માત્ર તાલીઓથી ગરબા રમે છે
Published : September 26, 2025 at 6:32 AM IST
સુરેન્દ્રનગર : પતરાવાળી હોટેલ ચોકમાં છેલ્લા 120 વર્ષથી નવરાત્રી દરમીયાન મંડપ નાખી ગરબીનું આયોજન થાય છે. આ ગરબી પુરુષ ગરબી તરિકે ઓળખાય છે. આ ચોકમાં દર વર્ષે નવરાત્રી દરમીયાન રાતે ફક્ત પુરુષો દ્વારા હાથથી તાલીઓ પાડીને ગરબા ગવાય છે. આ ગરબામાં કોઈ પણ વીજાણુ યંત્ર કે સંગીતનો સથવારો લેવાતો નથી. આથી સુરેન્દ્રનગરની એક માત્ર પુરુષોની ગરબીએ આકર્ષણ ઉભુ કર્યુ છે.
પતરાંવાળી હોટેલ ચોકમાં પુરુષ ગરબી
સમગ્ર દેશમાં નવરાત્રી દરમિયાન માઈ ભક્તો દ્વારા અનુષ્ઠાન, ઉપવાસ, પૂજન, અર્ચન, હોમ હવન, અને ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યુ છે, ત્યારે નવરાત્રી દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર પતરાંવાળી હોટેલ ચોકમાં મંડપ નાખી રાત્રી દરમિયાન ફક્ત પુરુષો દ્વારા તાલીઓના તાલેં ગરબી ગવાય છે. આ પ્રકારે ગરબીમાં ફક્ત પુરુષો ગરબા ગાતા હોય તેવી એક માત્ર ગરબી છે. છેલ્લા 120 વર્ષથી પુરુષો દ્વારા તાલીઓના તાલે ગરબા ગાવાની પરંપરા અકબંધ જોવા મળી છે.
આ ગરબીમાં કોઈ પણ સંગીત કે વીજાણુ યંત્રની મદદ વિના મોઢેથી ગરબા ગઈ તાલીઓના તાલે ફક્ત પુરુષો ગરબા ગાતા હોય્ તે દ્રશ્ય આકર્ષણરૂપ બન્યુ છે. હાલ ફાસ્ટયુગમાં ગરબીઓનમાં રોશની લાઉડ સ્પીકર કે ઇલેક્ટ્રીક માધ્યમથી ગરબા ગવડાવવાનો ક્રેઝ વધતો જાય છે.પોળ અને ક્લબો વચ્ચેની તીવ્ર સ્પર્ધાની વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરમાં 120 વર્ષથી સાદગી પૂર્ણ રીતે તાલીઓના તાલે ગરબીઓમાં ગરબા ગાવાની પરંપરાએ અન્ય ગરબી આયોજકોનું પણ ધ્યાન આકર્ષિત કર્યુ છે. નવરાત્રીની આઠમની રાતે માતાજીનો હવન કરી સવાર સુધી પુરુષો દ્વારા ગરબા ગવાય છે.
આ ગરબીમાં સનતભાઈ ઠાકર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "આ ગરબીમાં કોઈપણ જાતના ડેકોરેશન સાઉન્ડ કે લાઇટિંગ વગર ગરબી યોજાય છે. 70 વર્ષથી આ ગરબી ગવડાવે છે. કોઈપણ પ્રકારના વાજિંત્ર નથી માત્ર બોલીને જ ગરબા ગવાય છે."
