બનાસકાંઠાના સિપુડેમમાં માત્ર 16 ટકા પાણી, ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળવું મુશ્કેલ
2017માં આવેલા ભારે વરસાદમાં સીપુ ડેમ ભરાયો હતો અને તેના તમામ દરવાજા ખોલીને નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 8, 2025 at 8:26 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ચોમાસામાં 122 ટકા જેટલો વરસાદ પડ્યો, પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ત્રણ ડેમોમાંથી એક ડેમ ચોમાસા બાદ પણ ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે કે સીપુ ડેમમાં માત્ર 16 ટકા જ પાણી હાલ જોવા મળી ગયું છે. જેના કારણે ઉનાળામાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી.
સીપુ ડેમમાં માત્ર 16 ટકા જ પાણી
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌથી સારો વરસાદ પડ્યો, જેમાં દાંતીવાડા ડેમ અને મુક્તેશ્વર ભરાતા તેમના દરવાજા ખોલીને નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સિપુ ડેમ છેલ્લા 8 વર્ષથી ખાલીખમ જ જોવા મળી રહ્યો છે. 2017માં આવેલા ભારે વરસાદમાં સીપુ ડેમ ભરાયો હતો અને તેના તમામ દરવાજા ખોલીને નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સેલા આઠ વર્ષથી સીપુ ડેમ ભરાતો નથી જેના કારણે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી નથી મળી રહ્યું.
સીપુ ડેમમાંથી કેનાલ મારફતે 22,000 હેક્ટરમાં ડીસા તાલુકાના 25 ગામોને સિંચાઈ માટે પાણી અપાતું હતું, પરંતુ ડેમ જ ખાલીખમ હોવાના કારણે હવે સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને પાણી મળી શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી, કહી શકાય કે રાજસ્થાનના સેલવાડા અને અન્ય નાના-મોટા ચેકડેમો બાંધી દેવાતા સિપુ ડેમમાં પાણી પહોંચી શકતું નથી, અને તેના જ કારણે ડેમ ભરાયો નથી. સીપુ ડેમમાં હાલની સ્થિતિ જોવા જઈએ તો 583.85 ફૂટે હાલની સપાટી નોંધાઈ છે.
સીપુ ડેમમાં માત્ર 16 ટકા જ પાણી છે. જે સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને આપી શકાય તેમ નથી, ખેડૂતોનું કહેવું છે કે છેલ્લા આઠ વર્ષથી સીપુ ડેમ ખાલીખમ રહેતા ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી ના મળતા ખેડૂતોની હાલત દયનિય બની છે. પશુપાલન અને ખેતી પર નિર્ભર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સીપુ ડેમથી 25 જેટલા ગામોને સિંચાઈ માટે પાણી મળતું હતું, પરંતુ છેલ્લા આઠ વર્ષથી ડેમ ખાલીખમ રહેતા પશુપાલન કરવું અને ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની છે.
સરકારે કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને ડેમ ભરવા માટે પાઈપલાઈન નાખી છે, પરંતુ ડેમમાં આજેય ટીપું એ આવ્યું નથી. ખેડૂતોની માંગ છે કે છેલ્લા આઠેક વર્ષથી ડેમ ભરાતો નથી તેના કારણે પાણીના તળ ઊંડા ગયા છે. જેથી ખેતી માટે પાણી નથી મળી રહ્યું અને કેનાલ મારફતે જે પાણી મળતું હતું તે પણ હાલ બંધ થઈ ગયું છે. સરકાર ડેમ ભરવા માટે પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી નાખે તેવી ખેડૂતોએ માંગ કરી છે.
ખેડુતે જણાવ્યું કે, "બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ત્રણ ડેમો પૈકી સીપુ ડેમના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે અને આ જ કારણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. કારણકે ઉનાળામાં ખેડૂતોને પાણી મળી શકે તેવી પરિસ્થિતિ હાલ તો દેખાતી નથી. સીપુ ડેમમાંથી ડીસા તાલુકાના 25 ગામોની સિંચાઈ માટે પાણી મળતું હતું તો ધાનેરા તાલુકાના લોકોને પીવાના પાણીની પણ શિપુ ડેમ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે સીપુ ડેમ ખાલી દેખાતા ધાનેરા વાસીઓ અને ડીસાવાસીઓને ચિંતામાં ચોક્કસથી વધારો થયો છે.
આ પણ વાંચો...