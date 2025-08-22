ETV Bharat / state

Dream11, MPL અને Zupeeએ બંધ કર્યા રૂપિયાના ખેલ, જાણો અટકેલા રૂપિયા ઉપાડવાની પ્રોસેસ - ONLINE GAMING BAN

ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ પછી, Dream11, MPL, Zupeeએ મની ગેમ્સ બંધ કરી દીધી, ફસાયેલા પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા? જાણો.

Dream11, MPL અને Zupeeએ બધા રૂપિયા વાળ જેમ કર્યા બંધ
Dream11, MPL અને Zupeeએ બધા રૂપિયા વાળ જેમ કર્યા બંધ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: સંસદે ઓનલાઈન ગેમિંગ (પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન) બિલ, 2025 પસાર કર્યું છે. તે અમલમાં આવતાની સાથે જ, ભારતની સૌથી મોટી ગેમિંગ કંપનીઓ - Dream11, MPL અને Zupeeએ તેમની બધી વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો બંધ કરી દીધી છે. સરકાર માને છે કે વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો જાહેર આરોગ્ય અને સમાજ માટે ખતરો બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, પૈસાની રમતો યુવાનોમાં વ્યસનની જેમ ફેલાઈ રહી છે અને ઘણા પરિવારોની બચત સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગઈ છે.

અંદાજ મુજબ અત્યાર સુધીમાં 45 કરોડ વપરાશકર્તાઓ પ્રભાવિત થયા છે અને લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીઓએ તેમની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

MPL એ પહેલું પગલું ભર્યું: સૌ પ્રથમ, મોબાઇલ પ્રીમિયર લીગ (MPL) એ જાહેરાત કરી કે, તે ભારતમાં બધી મની ગેમ્સ બંધ કરી રહી છે. આ પછી, ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ (Dream11ની પેરેન્ટ કંપની) એ 20 ઓગસ્ટના રોજ કર્મચારીઓને કહ્યું કે, બધી કેશ ગેમ્સ બંધ કરવામાં આવશે.

તેવી જ રીતે, Zupeeએ પણ તેની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરી દીધી છે. જોકે, Zupeeની ફ્રી ગેમ્સ જેમ કે લુડો સુપ્રીમ, લુડો ટર્બો અને સ્નેક્સ એન્ડ લેડર્સ પહેલાની જેમ જ ચાલતી રહેશે.

વપરાશકર્તાઓ તેમના અટવાયેલા પૈસા કેવી રીતે ઉપાડશે?

Dream11માંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:

  • Dream11 એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો
  • મારું બેલેન્સ → જીત → ઉપાડ પર ક્લિક કરો
  • રૂપિયા 200 થી રૂપિયા 2,00,000 સુધીની રકમ દાખલ કરો

પૈસા IMPS અથવા NEFT દ્વારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

નોંધ: ઉપાડ માટે KYC ચકાસાયેલ ખાતું અને લઘુત્તમ રૂપિયા 200 બેલેન્સ હોવું ફરજિયાત છે.

MPLમાંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:

  • KYC પૂર્ણ કરો (ફક્ત એક જ વાર)
  • બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરો
  • Withdraw પર ક્લિક કરો, રકમ પસંદ કરો અને પુષ્ટિ કરો

જો પૈસા ફસાઈ જાય, તો Transaction History તપાસો અથવા Customer Supportનો સંપર્ક કરો. ક્યારેક સર્વર રીસ્ટાર્ટ થયા પછી પૈસા આપમેળે છૂટી જાય છે.

નવો કાયદો અને અસર:

  • નવા બિલ હેઠળ, ઓનલાઈન ગેમિંગને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે
  • ઈ-સ્પોર્ટ્સ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
  • ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમિંગ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
  • ઓનલાઈન મની ગેમિંગ - તેને સખત પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ પણ તેને ગેમિંગ ડિસઓર્ડર જાહેર કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે સરકારે તેને નિયંત્રિત કરવા માટે આ કાયદો બનાવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. પહેલી નોકરી પર સરકાર આપશે 15 હજાર રૂપિયા, 15 ઓગસ્ટે યુવાનોને મોટી ભેટ

નવી દિલ્હી: સંસદે ઓનલાઈન ગેમિંગ (પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન) બિલ, 2025 પસાર કર્યું છે. તે અમલમાં આવતાની સાથે જ, ભારતની સૌથી મોટી ગેમિંગ કંપનીઓ - Dream11, MPL અને Zupeeએ તેમની બધી વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો બંધ કરી દીધી છે. સરકાર માને છે કે વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો જાહેર આરોગ્ય અને સમાજ માટે ખતરો બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, પૈસાની રમતો યુવાનોમાં વ્યસનની જેમ ફેલાઈ રહી છે અને ઘણા પરિવારોની બચત સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગઈ છે.

અંદાજ મુજબ અત્યાર સુધીમાં 45 કરોડ વપરાશકર્તાઓ પ્રભાવિત થયા છે અને લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીઓએ તેમની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

MPL એ પહેલું પગલું ભર્યું: સૌ પ્રથમ, મોબાઇલ પ્રીમિયર લીગ (MPL) એ જાહેરાત કરી કે, તે ભારતમાં બધી મની ગેમ્સ બંધ કરી રહી છે. આ પછી, ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ (Dream11ની પેરેન્ટ કંપની) એ 20 ઓગસ્ટના રોજ કર્મચારીઓને કહ્યું કે, બધી કેશ ગેમ્સ બંધ કરવામાં આવશે.

તેવી જ રીતે, Zupeeએ પણ તેની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરી દીધી છે. જોકે, Zupeeની ફ્રી ગેમ્સ જેમ કે લુડો સુપ્રીમ, લુડો ટર્બો અને સ્નેક્સ એન્ડ લેડર્સ પહેલાની જેમ જ ચાલતી રહેશે.

વપરાશકર્તાઓ તેમના અટવાયેલા પૈસા કેવી રીતે ઉપાડશે?

Dream11માંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:

  • Dream11 એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો
  • મારું બેલેન્સ → જીત → ઉપાડ પર ક્લિક કરો
  • રૂપિયા 200 થી રૂપિયા 2,00,000 સુધીની રકમ દાખલ કરો

પૈસા IMPS અથવા NEFT દ્વારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

નોંધ: ઉપાડ માટે KYC ચકાસાયેલ ખાતું અને લઘુત્તમ રૂપિયા 200 બેલેન્સ હોવું ફરજિયાત છે.

MPLમાંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:

  • KYC પૂર્ણ કરો (ફક્ત એક જ વાર)
  • બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરો
  • Withdraw પર ક્લિક કરો, રકમ પસંદ કરો અને પુષ્ટિ કરો

જો પૈસા ફસાઈ જાય, તો Transaction History તપાસો અથવા Customer Supportનો સંપર્ક કરો. ક્યારેક સર્વર રીસ્ટાર્ટ થયા પછી પૈસા આપમેળે છૂટી જાય છે.

નવો કાયદો અને અસર:

  • નવા બિલ હેઠળ, ઓનલાઈન ગેમિંગને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે
  • ઈ-સ્પોર્ટ્સ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
  • ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમિંગ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
  • ઓનલાઈન મની ગેમિંગ - તેને સખત પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ પણ તેને ગેમિંગ ડિસઓર્ડર જાહેર કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે સરકારે તેને નિયંત્રિત કરવા માટે આ કાયદો બનાવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. પહેલી નોકરી પર સરકાર આપશે 15 હજાર રૂપિયા, 15 ઓગસ્ટે યુવાનોને મોટી ભેટ
Last Updated : August 22, 2025 at 4:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE GAMINGONLINE GAMING BILL 2025DREAM11 MPL ZUPEEREAL MONEY GAMES WITHDRAWAL PROCESSONLINE GAMING BAN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.