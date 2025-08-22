નવી દિલ્હી: સંસદે ઓનલાઈન ગેમિંગ (પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન) બિલ, 2025 પસાર કર્યું છે. તે અમલમાં આવતાની સાથે જ, ભારતની સૌથી મોટી ગેમિંગ કંપનીઓ - Dream11, MPL અને Zupeeએ તેમની બધી વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો બંધ કરી દીધી છે. સરકાર માને છે કે વાસ્તવિક રૂપિયાની રમતો જાહેર આરોગ્ય અને સમાજ માટે ખતરો બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, પૈસાની રમતો યુવાનોમાં વ્યસનની જેમ ફેલાઈ રહી છે અને ઘણા પરિવારોની બચત સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગઈ છે.
અંદાજ મુજબ અત્યાર સુધીમાં 45 કરોડ વપરાશકર્તાઓ પ્રભાવિત થયા છે અને લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીઓએ તેમની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
MPL એ પહેલું પગલું ભર્યું: સૌ પ્રથમ, મોબાઇલ પ્રીમિયર લીગ (MPL) એ જાહેરાત કરી કે, તે ભારતમાં બધી મની ગેમ્સ બંધ કરી રહી છે. આ પછી, ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ (Dream11ની પેરેન્ટ કંપની) એ 20 ઓગસ્ટના રોજ કર્મચારીઓને કહ્યું કે, બધી કેશ ગેમ્સ બંધ કરવામાં આવશે.
તેવી જ રીતે, Zupeeએ પણ તેની પેઇડ ગેમ્સ બંધ કરી દીધી છે. જોકે, Zupeeની ફ્રી ગેમ્સ જેમ કે લુડો સુપ્રીમ, લુડો ટર્બો અને સ્નેક્સ એન્ડ લેડર્સ પહેલાની જેમ જ ચાલતી રહેશે.
વપરાશકર્તાઓ તેમના અટવાયેલા પૈસા કેવી રીતે ઉપાડશે?
Dream11માંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:
- Dream11 એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો
- મારું બેલેન્સ → જીત → ઉપાડ પર ક્લિક કરો
- રૂપિયા 200 થી રૂપિયા 2,00,000 સુધીની રકમ દાખલ કરો
પૈસા IMPS અથવા NEFT દ્વારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
નોંધ: ઉપાડ માટે KYC ચકાસાયેલ ખાતું અને લઘુત્તમ રૂપિયા 200 બેલેન્સ હોવું ફરજિયાત છે.
MPLમાંથી પૈસા કેવી રીતે ઉપાડવા:
- KYC પૂર્ણ કરો (ફક્ત એક જ વાર)
- બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરો
- Withdraw પર ક્લિક કરો, રકમ પસંદ કરો અને પુષ્ટિ કરો
જો પૈસા ફસાઈ જાય, તો Transaction History તપાસો અથવા Customer Supportનો સંપર્ક કરો. ક્યારેક સર્વર રીસ્ટાર્ટ થયા પછી પૈસા આપમેળે છૂટી જાય છે.
નવો કાયદો અને અસર:
- નવા બિલ હેઠળ, ઓનલાઈન ગેમિંગને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે
- ઈ-સ્પોર્ટ્સ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
- ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમિંગ - તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
- ઓનલાઈન મની ગેમિંગ - તેને સખત પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ પણ તેને ગેમિંગ ડિસઓર્ડર જાહેર કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે સરકારે તેને નિયંત્રિત કરવા માટે આ કાયદો બનાવ્યો છે.
