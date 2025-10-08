અમદાવાદમાં ફેસબુક-વોટ્સએપ દ્વારા ગોલ્ડ ટ્રેડિંગના નામે ₹7.5 લાખની છેતરપિંડી
Published : October 8, 2025 at 5:27 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના એક ક્લિયરિંગ એજન્ટ સાથે ફેસબુક અને વોટ્સએપ દ્વારા ગોલ્ડ અને ફોરેન કરન્સી ટ્રેડિંગમાં રોકાણના બહાને ₹7,50,000 (સાત લાખ પચાસ હજાર રૂપિયા)ની છેતરપિંડીનો બનાવ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ અંગે ભોગ બનનાર ફરિયાદી નિરજભાઈ જયંતીલાલ શાહ (ઉંમર 42, ધંધો: નોકરી)એ અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
કેવી રીતે થઈ છેતરપિંડી?
તારીખ 23/05/2025ના રોજ નિરજભાઈ શાહ ફેસબુક જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની વાતચીત 'આર્યા જોશી' નામની ફેસબુક આઈડી ધરાવતી વ્યક્તિ સાથે શરૂ થઈ. આરોપીએ પોતાનો વોટ્સએપ નંબર આપીને જણાવ્યું કે તે રિયલ એસ્ટેટનો વ્યવસાય કરે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરેક્સ માર્કેટમાં ગોલ્ડ ટ્રેડિંગ પણ કરે છે. તેણે નિરજભાઈને પૈસાનું રોકાણ કરવા લલચાવ્યા અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે લિંક મોકલી, જેના પર આધારકાર્ડ અપલોડ કરાવ્યું.
શરૂઆતમાં, આરોપીએ નિરજભાઈને શાહીલ એન્ટરપ્રાઈઝ જાસપુર નામના બેંક એકાઉન્ટમાં ₹40,000નું રોકાણ કરાવ્યું. એક કલાકમાં ₹45,600નો નફો થયો હોવાનું જણાવી, આ રકમ પરત ટ્રાન્સફર કરીને ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીત્યો.
વિશ્વાસ કેળવાયા બાદ, આરોપીએ ગોલ્ડ અને ફોરેન કરન્સીમાં વધુ રોકાણ કરાવવાના બહાને જુદા-જુદા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો આપી. ફરિયાદીએ તેમના બેંક ઓફ બરોડાના ખાતામાંથી વિવિધ બેંકોમાં ઓનલાઈન ₹7,50,000 ટ્રાન્સફર કર્યા. જોકે, આ રકમ પરત ન આપવામાં આવી, અને આરોપીએ વધુ પૈસાની માંગણી કરી, જેથી કુલ ₹7.5 લાખની છેતરપિંડી આચરાઈ.
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ગુનો નોંધી, 'આર્યા જોશી' નામ જણાવનાર વ્યક્તિ તેમજ છેતરપિંડીના નાણાં મેળવનાર બેંક એકાઉન્ટ ધારકો અને તેનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે.
સાયબર સુરક્ષા માટે સલાહ:
પોલીસે નાગરિકોને સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા વ્યક્તિઓ દ્વારા મળતી ટ્રેડિંગ કે રોકાણની લાલચથી દૂર રહેવા અને વેરિફિકેશન વિના બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર ન કરવા ચેતવણી આપી છે.
