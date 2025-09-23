ETV Bharat / state

ઉંચા નફાની લાલચ આપીને અમદાવાદના વ્યક્તિને ઠગબાજોએ છેતર્યો, 6 લાખ જેટલા રૂપિયા પડાવ્યા

અમદાવાદના એક વ્યક્તિને ઠગબાજોએ નકલી કંપનીના નામે ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ કરી.

ઊંચા વળતરની લાલચે અમદાવાદના વ્યક્તિ પાસેથી લાખોની ઠગાઈ
ઊંચા વળતરની લાલચે અમદાવાદના વ્યક્તિ પાસેથી લાખોની ઠગાઈ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 1:55 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાંથી વધુ એક સાયબર ફ્રોડનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. નિકોલ વિસ્તારમાં રહેતા 37 વર્ષીય જીગ્નેશભાઈ ધીરજલાલ કાલરિયા સાઇબર છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા. અજાણ્યા ઠગબાજોએ 'Trade Riser' નામની નકલી કંપનીના નામે ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી કુલ ₹5,93,702ની છેતરપિંડી કરી હોવાની ફરિયાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે.

ઉંચા વળતરની લાલચ આપીને કરી ઠગાઈ

14 મે, 2025ના રોજ 'કબીર આર. મહેતા' નામના વ્યક્તિએ જીગ્નેશભાઈનો ફોન કરીને સંપર્ક કર્યો હતો. આ વ્યક્તિએ પોતાને 'Trade Riser' કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે ઓળખાવ્યો અને રોકાણ પર 80% નફો મળવાની ખાતરી આપી. લાલચમાં આવીને, જીગ્નેશભાઈએ ₹10,000 અને ત્યારબાદ ₹26,000નું રોકાણ કર્યું. શરૂઆતમાં, એપ્લિકેશન પર નફો દેખાતા અને ઉપાડની વિનંતી કરતા ₹8,545 તેમના ખાતામાં જમા થતા, તેમનો વિશ્વાસ બેઠો. ત્યાર બાદ, તેમણે આરોપીઓની સલાહ મુજબ અલગ-અલગ બેંક ખાતા અને UPI ID દ્વારા કુલ ₹5,93,702 ટ્રાન્સફર કર્યા. જ્યારે તેમને $22,000નો નફો બતાવવામાં આવ્યો અને તેમણે ઉપાડવાની વિનંતી કરી, ત્યારે 'હર્ષ અગ્રવાલ' નામના અન્ય વ્યક્તિએ ફોન કરીને નફાના 20% શેરિંગ ચુકવવાનું કહ્યું. જીગ્નેશભાઈએ ₹1.46 લાખનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું, પરંતુ જ્યારે તેમણે વધુ પૈસા આપવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે આરોપીઓએ તેમનું એકાઉન્ટ અને લોગીન આઈડી બ્લોક કરી દીધું અને તેમના મોબાઈલ નંબર બંધ કરી દીધા. આમ ગત 25 મે, 2025થી 9 જૂન, 2025 દરમિયાન ઠગબાજો જીજ્ઞેશભાઈને કોઈને કોઈ રીતે ઠગતા રહ્યાં.

મોડસ ઓપરેન્ડી

આરોપીઓએ આ છેતરપિંડી માટે ચોક્કસ કાર્યપદ્ધતિ અપનાવી હતી. તેઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવીને ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું. સૌ પ્રથમ, 'કબીર આર. મહેતા' અને 'હર્ષ અગ્રવાલ' જેવા ખોટા નામનો ઉપયોગ કરી પોતાને એક પ્રતિષ્ઠિત કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે રજૂ કર્યા. ત્યાર બાદ, ઊંચા નફાની લોભામણી સ્કીમ જણાવીને ભોગ બનનારને ફસાવ્યો. આરોપીઓએ 'https://traderiser.com' જેવી નકલી વેબસાઈટ અને એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કર્યો. આ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ અને ખોટો નફો બતાવીને રોકાણકારને વધુ નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા હતા. નાણાં મેળવવા માટે, તેઓએ વિવિધ UPI ID અને બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એકવાર રોકાણકાર પાસેથી પૂરતી રકમ પડાવી લીધા બાદ, આરોપીઓએ લોગીન આઈડી, એકાઉન્ટ અને મોબાઈલ નંબર બંધ કરી દીધા હતા.

પોલીસની કાર્યવાહી

જીગ્નેશભાઈએ સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી છે. પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 318(4), 319(2), 61(2)(a) અને આઈ.ટી. એક્ટની કલમ 66(c), 66(d) હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ખાસ નોંધ

સરકાર અને પોલીસ અવાર-નવાર જાહેરાત કરે છે કે, જો તમને અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન, વીડિયો કોલ કે સોશિયલ મીડિયા મારફતે લોભામણી જાહેરાતો આપીને પૈસા રોકાણનું કહે છે તો ચેતજો, અને નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા તો સાઈબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર (1930) પર સંપર્ક કરવો.

