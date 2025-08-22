ગોંડલના રીબડા પેટ્રોલ પંપ ફાયરિંગ કેસમાં વધુ એકની અટકાયત, હથિયાર છુપાવવાનો આરોપ

રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર થોડા દિવસો પહેલાં રાત્રે ફાયરિંગની ઘટના બની હતી. આ કેસમાં ગોંડલ તાલુકા પોલીસે અનેક વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. તાજેતરમાં, ફાયરિંગમાં વપરાયેલા હથિયારો છુપાવવાના આરોપસર રાજકોટના રવિ ગમારા નામના વ્યક્તિની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાની શરૂઆતમાં પોલીસે ચાર વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી હતી. બાદમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ફાયરિંગની ઘટનાનો સ્વીકાર કરતો વીડિયો વાયરલ કરનાર એક વ્યક્તિની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તાજેતરના વિકાસમાં, ગોંડલ તાલુકા પોલીસે રવિ ગમારાને હથિયારો છુપાવવામાં મદદ કરવાના આરોપસર અટકાયત કરી અને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. કોર્ટે રવિ ગમારાના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડને મંજૂરી આપી છે.
ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. અને તપાસ અધિકારી એ.ડી. પરમારના રાઇટર મુકેશ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, રવિ ગમારા વકીલ હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમના દ્વારા હથિયારો છુપાવવામાં મદદ કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર ફાયરિંગ: 24 જુલાઈ, 2025ની રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે રીબડા સ્થિત 'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર બે બુકાનીધારી શખસે ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ હાર્દિકસિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો સ્ટોરી મૂકીને પોતે જ ફાયરિંગ કરાવ્યું હોવાનો દાવો કરી રાજદીપસિંહ જાડેજાને ધમકી આપી હતી. આ ઘટનાનું કાવતરું હાર્દિકસિંહે ઘડ્યું હતું અને તેના કહેવાથી ઇરફાન ઉર્ફે સીપા મોહમ્મદ રઇસ કુરેશી અને વિપિનકુમાર વિરેન્દ્રસિંહ જાટે ફાયરિંગ કર્યું હતું. ઇરફાન પર અમદાવાદમાં 27 ગુના નોંધાયેલા છે.
હાર્દિકસિંહ ઝડપાયો: ફાયરિંગ બાદ ફરાર થયેલા હાર્દિકસિંહને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની ટીમે 18 દિવસની મહેનત બાદ 11 ઓગસ્ટે કેરળના કોચીથી ઝડપી પાડ્યો હતો. હાર્દિકસિંહ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી વચગાળાના પેરોલ મેળવી ફરાર થઈ ગયો હતો તે ગોંડલ, સુરત સહિતના અનેક ગુનાઓને અંજામ આપી રહ્યો હતો. તેની સામે હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, અપહરણ સહિત કુલ 12 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ: રાજકોટ રૂરલ LCBની ટીમે હાર્દિકસિંહના કહેવાથી ફાયરિંગ કરનારા ચાર વ્યક્તિઓને ઉત્તર પ્રદેશથી ઝડપી પાડ્યા હતા. જેમાં ફાયરિંગ કરનાર ઇરફાન ઉર્ફે સીપા કુરેશી અને વિપિનકુમાર જાટનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, બે સગા ભાઈ અભિષેક કુમાર અને પ્રાન્સુકુમાર જિંદલએ પણ આ ગુનામાં મદદ કરી હતી.
અભિષેકે આરોપીઓને રાજકોટ પહોંચાડ્યા હતા. જ્યારે પ્રાન્સુકુમારે તેમને 25,000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરી હતી. આ આરોપીઓની પૂછપરછમાં જ હાર્દિકસિંહનું નામ ખુલ્યું હતું. હાર્દિકસિંહની ધરપકડથી આ કેસમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો: