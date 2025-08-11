મોટા ખૂટવડા અને મોટા આસરણા વચ્ચે કાર અને બાઈકનો અકસ્માત, એકનું મોત

ભાવનગર: જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના મોટા ખુટવડા થી લઈને મોટા આસરણા ગામ વચ્ચેના માર્ગ ઉપર એક બાઈક ચાલકને કાર ચાલકે અડફેટે લીધો હતો, જેને પગલે બાઈક ચાલકનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે. જ્યારે કાર એટલી ગતિમાં હતી કે ફંગોળાઈને ખેતરમાં જતી રહી હતી. જો કે કાર ચાલકને પણ ઇજા થતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટના બાદ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે.
ક્યાં બન્યો બનાવ કાર અને બાઈકનો: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના મોટા ખુટવડા અને મોટા આસરણા ગામ વચ્ચેના માર્ગ ઉપર નવી હોન્ડા સાઈન લઈને જતા મહેશભાઈ મંગલદાસ ધાનીધરીયાનો કાર સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો. કારની હેડફેટે આવતા બાઈક ચાલક મહેશભાઈનું મૃત્યુ નીપજ્યું હોવાનું સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે. જો કે ખુટવડા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પીઆઇ ડી વી ડાંગરે પણ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે બાઈક સવારનું મૃત્યુ નીપજવા પામ્યું છે. જ્યારે કારચાલક ઇજાગ્રસ્ત હાલતે હોસ્પિટલમાં સારવારમાં છે.
કાર ફંગોળાઈને ખેતરમાં પલટી ગઈ: મોટા ખુટવડા થી મોટા આસરણા રોડ વચ્ચે કેનાલ નજીક આ બનાવ બન્યો હોવાનું સૂત્રએ જણાવ્યું હતું. બાઈકને ભારે નુકસાન થયું છે. બાઈકનું આગળનું વ્હીલ દ્રશ્યમાં ભાંગીને અલગ થયું હોય તેમ નજરે પડે છે ત્યારે કાર પલટી મારીને ખેતરની વચ્ચે ઉલટી પડી છે. કારના કાચ તૂટી ગયા છે. આ કારમાં સવાર ચાલકને ઇજા થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયા હોવાનું સૂત્રએ જણાવ્યું છે. આ બનાવ સવારે 7 થી 10 કલાકની વચ્ચે બન્યો હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. જો કે બનાવ બાદ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને લઈને તપાસ હાથ ધરી છે.
મૃતકને એક પુત્ર અને એક પુત્રી: કાર સવારે બાઈક ચાલકને અડફેટે લેતા મૃત્યુ નીપજતા મહેશભાઈ વિશે સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યા મુજબ, મહેશભાઈ ધાનીધરીયા થોરાળા ગામના રહેવાસી છે. થોરાળા ગામમાં તેઓ પાણી પુરવઠાનું પાણી વિતરણ કરવાનું કામ કરે છે અને પાનની દુકાન ચલાવે છે. જો કે તેમને એક દીકરો બારમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને દીકરી પાંચ થી છ વર્ષની હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. બનાવ બાદ પરિવાર ઉપર આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું સૂત્રએ જણાવ્યું હતું. જો કે કાર પલટી મારીને ખેતરમાં ફંગોળાઈ ગઈ તેને લઈને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે આખરે આ ઘટના કઈ રીતે બનવા પામે છે.
