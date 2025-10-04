વિશ્વ પ્રાણી દિવસ: ભાવનગરમાં 5 વર્ષમાં સિંહ, કાળીયારની સંખ્યા વધી, જિલ્લામાં અન્ય પ્રાણી-પક્ષીઓની શું સ્થિતિ છે?
ભાવનગરમાં નોંધાયેલા 2020માં 74 સિંહની સંખ્યા આજે વર્ષ 2025માં 116 થઈ ગઈ છે.
Published : October 4, 2025 at 1:08 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં જૂનાગઢના જિલ્લા બાદ ભાવનગર જિલ્લામાં પણ વન્ય પ્રાણીઓની હાજરી જોવા મળે છે. ચાર ઓક્ટોબર એટલે વિશ્વ પ્રાણી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાની વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લામાં કાળિયાર અભ્યારણ પણ આવેલું છે. આ સાથે ગ્રામ્ય રહેણાકી વિસ્તારમાં અને જંગલ વિસ્તારમાં સિંહ અને દીપડાની પણ હાજરી જોવા મળે છે. વરુ, ઝરખ, શિયાળ વગેરે પણ છે. ચાલો જાણીએ સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલા પ્રાણીઓ વિશે.
જિલ્લામાં સિંહ અને દીપડાઓનું રહેઠાણ
ભાવનગર જિલ્લામાં ઉતરોતર દર વર્ષ દરમિયાન સિંહની વસ્તીમાં વધારો થયો છે. તાજેતરમાં જ થયેલા સમગ્ર ગુજરાતમાં સિંહના વસ્તી ગણતરીના જાહેર થયેલા આંકડામાં ભાવનગરમાં નોંધાયેલા 2020 માં 74 સિંહની સંખ્યા આજે વર્ષ 2025માં 116 થઈ ગઈ છે. ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા, જેસર, મહુવા, ગારીયાધાર જેવા તાલુકાઓમાં સિંહ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જો કે ભાવનગર શહેર નજીકના તાલુકાઓમાં પણ સિંહ પહોંચી ગયા છે એટલે એમ કહી શકાય કે જૂનાગઢના બાદ ભાવનગર જીલ્લો પણ બૃહદગીર બની ચૂક્યો છે.
કાળિયાર અભયારણ્યમાં પ્રાણીઓ અને જાગૃકતા
ભાવનગર જિલ્લાના ભાલ પંથકમાં આવેલા કાળિયાર અભયારણની વાત કરવામાં આવે તો અભ્યારણના ACF નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે બીજી ઓક્ટોબરથી આઠ ઓક્ટોબર વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તેમાં ઘણી બધી પ્રજાતિ લુપ્ત થતી હોય તેના વિશે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. ભાવનગરમાં કાળીયાર અભયારણ બહાર ફરતા 32 ગામ આવેલા છે. ત્યાં રાત્રી સભા અને શાળામાં સ્થાનિકોને કયા પ્રાણીઓ છે તેની માહિતી અપાય છે. આમ જાગૃતી લાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
અભ્યારણ્યમાં વસવાટ કરતા પ્રાણીઓને પડકાર
અભ્યારણના ACF નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાલમાં અભ્યારણમાં કાળિયાર છે, વરુ છે. જે આપણા ભાલ માટે મહત્વના છે. આ સાથે ફ્લોરિકન આવે છે તે ભાલ માટે મહત્વના છે. ચોમાસાની સિઝન શરૂ થતા જ તીડનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. ત્યારે હેરીયર આવે છે આથી જે અગત્યના પ્રાણીઓ છે. તેની લોકોમાં અવરનેસ આવે. ભાલના હાલના સમયમાં સોલાર અને મીઠાના અગરની માંગણી વધુ આવે છે. તેથી ભાલની જમીન કવર થતી જાય છે. તો આવા વન્યપ્રાણી બચી જાય તે માટે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ.
કાળિયાર, ઝરખ, વરુ, સિંહની સંખ્યા
ભાવનગર જિલ્લાના કાળિયાર અભ્યારણમાં એસીએફ તરીકે ફરજ બજાવતા નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, કાળિયારની સંખ્યા દર વર્ષે ગણતરી કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 2200 જેવી છે. બાકીના 32 ગામોમાં 5700 જેવી છે. આ સાથે હેરીયર આવે છે તો તેની પણ દર વર્ષે ગણતરી કરીએ તો 1200 થી 1500 ની સંખ્યામાં હેરીયર આવે છે. ખાસ કરીને આ વર્ષે 20 આવ્યા છે. પરંતુ 20 થી 50 ની વચ્ચે આવતા હોય છે. ત્યારે વરુ છે તો વરુ પણ શ્વાન જેવું ભળતું પ્રાણી છે. વરુ રેવન્યુ વિસ્તારમાં હેબિટેટ કરે છે હાલમાં તેની સંખ્યા 65 જેવી નોંધાયેલી છે. આ સાથે સિંહની જિલ્લામાં 116 ની વસ્તી છે જ્યારે દીપડાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં છે.
