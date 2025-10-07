શરદપુનમના ઊંધિયાની માંગ: મોંઘવારીમાં ઊંધિયા-દહીંવડાની રમઝટ બોલાવતા ભાવેણાવાસી
ભાવનગર શહેર જિલ્લામાં શરદપુનમ નિમિતે ઊંધિયું આરોગવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. ત્યારે સવારથી ઊંધિયું બનાવીને વ્યાપારીઓ ગોઠવાઈ ગયા છે.
Published : October 7, 2025 at 5:09 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં ભાવનગર શહેરમાં શરદપૂર્ણિમા નિમિતે ઊંધિયું આરોગવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. દરેક શાકભાજીમાંથી બનતા ઊંધિયાનો સ્વાદ ભાવેણાવાસીઓ શરદપુનમ નિમિતે લેવાનું ચૂકતા નથી. ત્યારે સાથે દહીંવડા અને ગુલાબજાંબુ પણ સ્વાદ પુરાવે છે. જો કે ગત વર્ષની સરખામણીએ ભાવમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ઊંધીયાની સવારથી સાંજ રહે છે બોલબાલા
સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે શરદપૂર્ણિમાએ દૂધ પૌવાની પરંપરા હોય છે. ત્યારે ભાવનગરમાં છેલ્લા 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ઊંધિયું, દહીંવડા આરોગવાની પ્રથા ચાલી આવે છે. ભાવનગર શહેરના દરેક ખૂણે ખાચરે મીઠાઈ અને ફરસાણના વ્યાપારીઓ દ્વારા ખાસ ટેસ્ટફૂલ ઊંધિયું બનાવવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટફૂલ ઊંધિયું સવારથી જ વેચવાનું શરૂ થઈ જાય છે. જો કે સાંજ થતાં જ ઊંધિયાની માંગ ખૂબ વધી જાય છે અને સાંજના સમયે લોકો ઊંધિયું આરોગીને સાથે દહીંવડાની મજા લૂંટી શરદપૂર્ણિમાની ઉજવણી કરે છે.
ઊંધિયાને લઈને લોકોનો મત
ભાવનગરમાં ઊંધિયું આરોગ્યા વગરનું એક પણ ઘર રહેતું નથી. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં જોઈએ તો ઊંધિયાના ભાવમાં વધારો જરૂર થયો છે. વર્ષ 2025 માં ઊંધિયાના ભાવ વધુ હોય ત્યારે ભાવનગરના નાગરિક પ્રકાશભાઈ બોસમિયાએ જણાવ્યું હતું કે, શરદપૂર્ણિમાનો ઉત્સવ ભાવનગરવાસીઓ ઉજવે છે. ત્યારે શરદ પૂનમે દૂધ-પૌવા ખાઈને ઉજવણી થતી હોય છે. પરંતુ ભાવનગરમાં શરદ પૂનમે ઊંધિયું આરોગવામાં આવે છે. સાથે દહીંવડા હોય છે અને મીઠાઈઓ પણ હોય છે. લોકો આજના દિવસે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરે છે.
ઊંધિયાના ભાવ અને ટેસ્ટની માંગ
ભાવનગરવાસીઓ ચટપટું ખાવાના શોખીન છે. ત્યારે ભાવનગરમાં વર્ષોથી મીઠાઈ વહેંચતા નરશીભાઈ બાવાભાઈ પેઢીના નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષોથી અમારી પરંપરા ચાલી આવે છે. શાકભાજી બધી ચોખ્ખી કરીને સિંગતેલમાં ઊંધિયું બનાવીએ છીએ. તેમાં ખાસ મસાલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેથી તે સ્વાદમાં ચટપટું રહે છે. સાથે દહીં વડા પણ હોય છે. જો કે ભાવની વાત કરીએ તો 320ની કિલો આસપાસ ઉંધિયું, દહીંવડાના ભાવ રહેવા પામ્યા છે. આમ જોઈએ તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ઊંધીયાના ભાવ 160 થી લઈને 220 અને હવે 300 સુધી ઊંઘીયાના ભાવ મોંઘવારીમાં પહોંચી ગયા છે.
