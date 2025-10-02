વિજયાદશમી નિમિત્તે અમદાવાદના ગોતામાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન; કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત રહ્યા હાજર
અમદાવાદના ગોતામાં રાજપૂત ભવન ખાતે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા શસ્ત્રોનું પૂજન કર્યું હતું.
Published : October 2, 2025 at 3:16 PM IST
અમદાવાદ: વિજયા દશમી એટલે અસત્ય પર સત્યના વિજયનું પર્વ, શક્તિપૂજાનો દિવસ. આ દિવસે રાજપૂત સમાજ વર્ષો જૂની ગૌરવશાળી પરંપરાને જીવંત રાખતાં શક્તિ અને ધર્મની રક્ષાના પ્રતીક એવા શસ્ત્રોનું પૂજન કરી રહ્યો છે. અમદાવાદના ગોતામાં રાજપૂત ભવન ખાતે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા શસ્ત્રોનું પૂજન કર્યું હતું. આ પૂજન માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ તે રાજપૂત સમાજની વીરતા, બલિદાન અને રાષ્ટ્રભાવનાના સંકલ્પને દર્શાવે છે.
વિજયાદશમીના દિવસે વર્ષોથી વર્ષોથી ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા શાસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવે છે. અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં આવેલા રાજપૂત સમાજ ભવનનું પ્રાંગણ આજે પરંપરા અને રાષ્ટ્રભાવનાના અનોખા સંગમનું સાક્ષી બન્યું હતું. આજે સવારે 9 વાગ્યાના મુહૂર્તમાં પૂજન વિધિનો પ્રારંભ થયો હતો. શસ્ત્ર પૂજામાં કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત જોડાયા હતા.
કાર્યક્રમમાં તલવારો, ઢાલ, ભાલા અને આધુનિક હથિયારો સહિતના વિવિધ શસ્ત્રોને એક ખાસ મંચ પર સન્માન સાથે મૂકવામાં આવ્યા હતા. સમાજના વડીલો અને પૂજારી દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે આ શસ્ત્રોની વિધિવત્ પૂજા કરવામાં આવી. રાજપૂત સમાજની મહિલાઓએ પણ શસ્ત્ર પૂજામાં ભાગ લીધો હતો.
કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત કહ્યું કે, રાજપુત વિદ્યાસભા દ્વારા શસ્ત્ર પૂજા શાસ્ત્રો પૂજા, યુવાનોને સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો છે. સમાજના યુવાનોને જેમણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં જે સારું કાર્ય કર્યું હોય તેને સન્માનિત કર્યા છે. અમે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંનેનું પૂજન કર્યું છે. બિહારમાં વોટ ચોરીના મુદ્દાને લઈને કહ્યું કે, વિપક્ષે ચૂંટણી પહેલા જ પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી છે. ચૂંટણી પછી તેઓ EVM પર અને ચૂંટણી પંચ ઉપર હાર પછી ઠીકરું ફોડતા હોય છે. ત્યારે ચૂંટણી પેહલા જ પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી છે. દેશની જનતા વિકાસની સાથે છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે છે.
