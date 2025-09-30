ETV Bharat / state

પાવાગઢ મહાકાલી મંદિર ખાતે આઠમ નિમિત્તે હોમ હવન સાથે ભાવિકોનું ઘોડાપૂર; એસપી, કલેકટર સહિતના મહાનુભાવો રહ્યા ઉપસ્થિત
પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે આવેલા મહાકાલી મંદિરમાં નવરાત્રી પર્વના આઠમ નિમિત્તે ભવ્ય હોમ હવન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પોલીસ વડા હરેશ દુધાત, જિલ્લા કલેક્ટર અજય દહિયા સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મંદિર પ્રશાસનના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર ભૂદેવો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે હવનની શરૂઆત કરવામાં આવી. મંદિર પરિસરમાં હવન કુંડની સ્થાપના કરી આરતી અને પૂજાવિધિ બાદ નાળિયેરની આહુતિ આપવામાં આવી હતી.

નવરાત્રીના નવ દિવસોમાં આઠમનું વિશેષ મહત્વ હોવાથી, સવારથી જ મહાકાલી માતાજીના દર્શન માટે ભાવિકોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ સહિત દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો માતાજીના દર્શન માટે પાવાગઢ પહોંચ્યા હતા. દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

આ પ્રસંગે મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાવિકો અને અધિકારીઓએ ભક્તિભાવપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.

