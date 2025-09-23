નવરાત્રીમાં ચોટીલા ચામુંડા માતાના દર્શને ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું, આઠમે ડુંગર પર હવન અને મહાપ્રસાદનું આયોજન
ચામુંડા માતાજીના મંદિરે આખું વર્ષ લોકો દર્શન માટે આવતા હોય છે. ખાસ કરીને આસો સુદ નવરાત્રી તેમજ ચૈત્રી નવરાત્રી અને પૂનમે ભીડ વધુ રહે છે.
Published : September 23, 2025 at 4:43 PM IST
ચોટીલા: નવરાત્રીના પર્વનો પ્રારંભ થયો છે. નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તો માતાજીની ભક્તિ તેમજ અનુષ્ઠાન કરે છે. આ દિવસોમાં ગુજરાતમાં આવેલા તમામ શક્તિ પીઠોમાં માતાજીના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ રહે છે. ભક્તો માતાજીના મંદિરે ચાલીને તેમજ સાયકલ લઈને તેમજ સંઘ લઈને આવે છે. જ્યારે માતાજીને શ્રીફળ, ચૂંદડી, સાકર, લાપસી, જેવા વિવિધ પ્રસાદ પણ ધરાવે છે. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં આવેલા ચામુંડા માતાજીના મંદિરે હજારો દર્શનાથી આવી રહ્યા છે.
આ જગ્યા ઉપર ગુજરાત તેમજ ગુજરાતની બહારથી પણ વધુ લોકો આવે છે. સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશદ્વાર એટલે આ ચોટીલા છે. મંદિર દ્વારા મહાપ્રસાદ પણ લોકોને મળી રહે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ભક્તો મંદિરે દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.
નવરાત્રીમાં આઠમ ઉપર હવન પણ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી દરમિયાન આરતી રોજ વહેલી સવારે પાંચ વાગે અને સાંજે સૂર્યાસ્ત બાદ કરવામાં આવશે. ડુંગર ઉપર સાંજની આરતી બાદ રાત્રે માતાજીનો દરબાર ભરાય છે. જેમાં ચોસઠ જોગણી અને કાલ ભૈરવ પણ હોય છે. માતાજી બધાને હુકમ કરીને પોતાના ભક્તોના કામ કરવા માટેનો આદેશ કરે છે. અને તે માટે આરતી પત્યા બાદ રાત્રે ડુંગર ઉપર રહેતું નથી તેવી માન્યતા છે.
ચોટીલામાં આ વખતે નવરાત્રી દરમિયાન પ્રથમ અને આઠમના નોરતાના દિવસે આરતી સવારે 4 વાગ્યે થશે. નવરાત્રીના બાકીના દિવસોમાં સવારની આરતી પાંચ વાગ્યે કરવામાં આવશે. સાંજની આરતીનો સમય રાબેતા મુજબ સુર્યાસ્તનો રહેશે. આઠમના દિવસે ડુંગર પર મા ચામુંડાના સાનિધ્યમાં હવન યોજાશે અને બપોરે 4 વાગે બીડું હોમાશે. સાંજે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયું છે.
