ભાવનગરમાં માતાજીની ચૂંદડી અને હારની બોલબાલા: ભાવ વધુ હોવા છતાં માખમલની ચૂંદડી અને સોનાના હારની માંગ

ભાવનગર શહેરના આંબા ચોક વિસ્તારમાં આવેલા ચુંદડી અને હાર વેચતા દુકાનદારને ત્યાં લોકોની પડાપડી જોવા મળી રહી છે.

ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ
ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 22, 2025 at 6:35 PM IST

ભાવનગર: નવલા નોરતાનો આજથી પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે બજારમાં ચુંદડી હારની ખરીદીમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. માતાજી માટે કિંમત નહીં પરંતુ ભાવના મહત્વની હોવાને પગલે મોંઘવારીમાં પણ લોકો ખરીદી કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. ભાવનગરની મુખ્ય બજારમાં ચુંદડી અને હાર માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે. જો કે બજારમાં નવીન આવેલી ચુંદડી અને હાર પણ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ત્યારે શું કહે છે વ્યાપારી અને ગ્રાહકો ચાલો સાંભળીએ.

બજારમાં પડાપડી ચુંદડી અને હાર લેવા
ભાવનગર શહેરના આંબા ચોક વિસ્તારમાં આવેલા ચુંદડી અને હાર વેચતા દુકાનદારને ત્યાં લોકોની પડાપડી જોવા મળી રહી છે. ગઈકાલ સાંજ નોરતાના પ્રથમ દિવસની સાંજ સુધી ચુંદડી અને હાર માટે લોકો બજારમાં પહોંચી રહ્યા છે. ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે લોકોની ભાવના ધર્મ પ્રત્યેની વધુ હોવાનું વ્યાપારી માની રહ્યા છે. ત્યારે લોકો પણ ભાવ વધી ગયા હોવાનું જણાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં પણ લોકો ચુંદડી અને હાર લેતા નજરે પડે છે.

ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

ચુંદડીમાં મખમલની ચૂંદડીને અનેક વેરાયટી
ભાવનગર શહેરમાં આંબા ચોકમાં દુકાન ધરાવતા જીનલબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રીની ખરીદી આપ જોઈ શકો છો કે ઉભા રહેવાની પણ જગ્યા નથી. લોકોની ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના વધતી જાય છે. ચૂંદડીમાં મારી પાસે ઘણી પ્રકારની વેરાઈટી છે પણ અત્યારે મખમલની ચૂંદડીની માંગ વધારે છે. આ સાથે ચુંદડીમાં મોર, સાથીઓ વગેરે હોય તેની પણ માંગ રહે છે. બીજી તરફ ગુગળની પણ માંગ ખૂબ વધારે છે. લોકો ગુગળનો ઉપયોગ કરતા વધારે થયા છે.

ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ
ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

માતાજીના હારમાં સોનાના હારની માંગ
હિન્દુ ધર્મમાં સૌ કોઈ માતાજીના પ્રસન્ન કરવા ઈચ્છતા હોય છે. ત્યારે પોતાની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને માતાજીને કોઈપણ ચીજ વસ્તુઓ અર્પણ થતી હોય છે. ત્યારે માતાજીના હારમાં પણ નવી વેરાઈટી જોવા મળી છે. દુકાનદાર જીનલબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ એક નવી વેરાઈટી બજારમાં આવી છે જેને સોનાનો હાર અમે નામ આપ્યું છે. જો કે લોકો વિચારે છે કે સાચો હાર આપણે ક્યારે માતાજીના અર્પણ કરી શકીએ પણ હાલમાં આ હારની સૌથી વધુ માંગ છે. મારી પાસે 250 રૂપિયાથી લઈને 750 સુધીના હાર વિવિધ વેરાઈટીમાં છે. જો કે આ હાર લેવા માટે લોકો ખાસ મારી પાસે આવે છે.

ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ
ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

લોકોને લાગી મોંઘવારી નવરાત્રીમાં
બજારમાં અનેક લોકો ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે. પરંતુ હાર ચુંદડી વગેરેના ભાવ જોઈને ક્યાંક એક ડગલુ પાછળ પણ જતા અચકાઈ રહ્યા નથી. ત્યારે ખરીદી કરવા આવેલા મહેતાભાઇ જણાવ્યું હતું કે, ભાવ ખૂબ વધી ગયેલા છે. લોકો વધારે પડતા અલગ અલગ ભાવ લઈ રહ્યા છે. જો કે ચુંદડીમાં અને હારમાં અલગ અલગ પ્રકારની વેરાઈટી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ ભાવ વધી ગયેલો જોવા મળે છે. ગયા વર્ષ કરતા 30 થી 40 ટકા ભાવ વધી ગયા હોય તેવું લાગે છે.

ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ
ભાવનગરમાં માતાજીની ચુંદડી-હાર ખરીદવા ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

