ચોથા નોરતે જગદંબાને પ્રસાદ તરીકે અર્પણ થાય છે શુદ્ધ ઘીના માલપુઆ, જુઓ કેવી રીતે બને છે પ્રસાદ
નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપા માં જગદંબાને અલગ અલગ પ્રસાદ પણ અર્પણ કરવાનો હોય છે.
Published : September 25, 2025 at 9:21 PM IST
જુનાગઢ: ચોથા નોરતે માં જગદંબાને માલપુઆનો પ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપા માં જગદંબાને અલગ અલગ પ્રસાદ પણ અર્પણ કરવાનો હોય છે ત્યારે ખાસ પ્રસાદ તરીકે બનતા માલપુવા કઈ રીતે બને છે? પરંપરાગત રીતે માલપુઆનો પ્રસાદ બનાવવાની રેસીપી કેવી છે?
ચોથું નોરતું અને માલપુઆનો પ્રસાદ
જગત જનની માં જગદંબાની શારદીય નવરાત્રી ચાલી રહી છે ત્યારે નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન માં જગદંબાને પ્રસાદ સ્વરૂપે અલગ-અલગ મિષ્ઠાન અને વાનગી અર્પણ કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે ચોથા નોરતે માં જગદંબાને માલપુઆનો પ્રસાદ અર્પણ કરવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા છે. નવરાત્રિના પવિત્ર દિવસો દરમિયાન માલપુઆનો પ્રસાદ મહિલાઓ દ્વારા ઘરે બનાવીને શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબાને અર્પણ કરવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા અનુસાર મહિલાઓ સ્વયંમ પોતાના હાથે માલપુઆ બનાવીને જગદંબાને અર્પણ કરતી હોય છે.
માલપુઆ બનાવવાની પધ્ધતિ:
સૌરાષ્ટ્રમાં માલપુઆ ધાર્મિક પ્રસંગોએ બનતો મહાપ્રસાદ આજે પણ આટલો જ પ્રસિદ્ધ છે. તેને બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ, રવો, મલાઈ, દૂધનો પાવડર, શુદ્ધ દેશી ઘી, તેલ, ગોળ અથવા ખાંડ બનેલા માલપુઆને ગાર્નિશિંગ કરવા માટે ખસખસ અને પિસ્તાની કતરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માલપુઆ બનાવતી વખતે પહેલા પાણી અને ઘઉંના લોટને મિક્સ કરીને તેમાં રવો, મલાઈ, દૂધનો પાવડર મિક્સ કરીને સપ્રમાણ ઘટ્ટ પ્રવાહી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ખૂબ જ સારી રીતે અને દેશી પદ્ધતિથી માલપુઆ બનાવવા માટે તૈયાર થયેલો ઘટ મિશ્રણ બે થી ચાર કલાક સુધી સ્થિર થવા દેવા માટે રાખવાનું હોય છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ શુદ્ધ દેશી ઘી અથવા તો તેલમાં પૂરી આકારમાં ઘટ લોટને તળી લેવામાં આવે છે, ત્યારબાદ બહાર કાઢીને તેને ખાંડની ચાસણીમાં રાખીને ગળપણ ઉમેરવામાં આવે છે. થોડો સમય ખાંડની ચાસણીમાં રાખ્યા બાદ માલપુઆને બહાર કાઢીને તેના પર ખસખસ અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશિંગ કરીને ગરમાગરમ પીરસવાની આ પ્રથા સૌરાષ્ટ્રમાં આજે પણ જોવા મળે છે. જે લોકો ખાંડની ચાસણીમાં માલપુઆ બનાવવા ન માંગતા હોય આવા લોકોએ જે ઘટ લોટનું પ્રવાહી બને છે તેમ જ ગોળ ઉમેરીને આ ઘટ્ટ પ્રવાહીને તળી લેવાનું હોય છે.
