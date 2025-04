ETV Bharat / state

ડૉ. આંબેડકરની 134મી જન્મજયંતિની ઉજવણી ( Etv Bharat Gujarat )

અમદાવાદ: આજે 14 એપ્રિલે સમગ્ર દેશમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ ઉજવવામાં આવશે. આજના જ દિવસે 134 વર્ષ પહેલા ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. ભીમરાવ રામજી આંબેડકરનો જન્મ થયો હતો. જેમણે ભારતનું બંધારણ ઘડ્યું અને દેશને એક નવી સિદ્ધિ તરફ જવા માટે માર્ગ બતાવ્યો. આજે તેમની 134 મી જન્મજયંતી નિમિત્તે અમદાવાદ ખાતે 43 મી મહાનગર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ મહાનગર યાત્રાનું સામૂહિક નગરયાત્રા સમિતિ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાનગર યાત્રા 14 એપ્રિલ, સોમવારના રોજ બપોરે 3 કલાકે સિદ્ધાર્થનગર, સરસપુરથી પ્રસ્થાન કરશે અને સાંજે 8 કલાકે માયાનગર, સિવિલ હોસ્પિટલ પાછળ, શાહીબાગ ખાતે તેની સમાપન વિધિ થશે. શહેરમાં ભવ્ય મહાનગર યાત્રાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

