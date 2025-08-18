ETV Bharat / state

ગૌસેવા અને શિવભક્તિનો અનોખો સંગમ "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ" મંદિર, સંધ્યા મહાઆરતી છે ખાસ - SHRAVAN 2025

શ્રાવણ માસના છેલ્લા દિવસે ETV Bharat શ્રાવણ સ્પેશિયલ સિરીઝમાં "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ"ના દર્શન કરો, જે છે ગૌસેવા અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ...

ઓમકારેશ્વર મહાદેવ મંદિર
ઓમકારેશ્વર મહાદેવ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 3:08 PM IST

અમદાવાદ : શ્રાવણ માસ, ભગવાન શિવની ભક્તિનો મહિનો. આ પવિત્ર માસના અંતિમ સોમવારે, આપણે એક એવા અલૌકિક ધામની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ લેતા જ શ્રદ્ધા અને આસ્થાથી મન ભરાઈ જાય. જોધપુર ગામમાં આવેલ ઓમકારેશ્વર મહાદેવ મંદિર, જ્યાં શિવભક્તોની લાંબી લાઈનો લાગે છે. આ મંદિરની વિશાળ જગ્યામાં ઓમકારેશ્વર ગૌશાળા પણ આવેલી છે. જ્યાં ગાયોની સેવા કરવામાં આવે છે.

જોધપુર ગામમાં બિરાજમાન "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ"

અમદાવાદના જોધપુર ગામમાં વર્ષો પહેલા તળાવની બાજુમાં એક ખાલી જગ્યા હતી. ખાલી જગ્યામાં ગાય અને ભેંસનો વસવાટ હતો. માલધારી પશુઓની બીજી જગ્યાએ લઈ જવાથી આ જગ્યા ખાલી પડી હતી. અહીંના લોકોએ પૈસા એકઠા કરીને 1998ના વર્ષમાં મહાદેવના નાના મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. વર્ષ 2005માં ઓમકારેશ્વર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ બનાવ્યું હતું. મહાદેવ મંદિરનું નિર્માણ થયું હતું.

ગૌસેવા અને શિવભક્તિનો સંગમ "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

ગૌસેવા અને શિવભક્તિનો અનોખો સંગમ : વર્ષ 2011 માં ગાયોના નિવાસ માટે ઓમકારેશ્વર ગૌશાળા બનાવવામાં આવી હતી. ગૌશાળા બની ત્યારે પાંચ ગાયો હતી, અત્યારે 65 થી વધુ ગાયો આ ગૌશાળામાં નિવાસ કરી રહી છે.

જોધપુર ગામમાં બિરાજમાન
જોધપુર ગામમાં બિરાજમાન "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષ 2016 માં મહાદેવના મંદિર સાથે રાધાકૃષ્ણ, હનુમાનજી, માં અંબાજી અને શનિદેવ મંદિરની પણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. ઓમકારેશ્વર મહાદેવ સાથે, વિશેષમાં રુદ્ર હનુમાનજી મહારાજનું પણ મંદિર આવેલ છે. મંદિરમાં, સવારે લોકોને સૂર્યને જળ ચડાવવા માટે પણ અલગથી વ્યવસ્થા છે. લોકોને પીપળે જળ ચડાવવા માટે, માટે પણ મંદિર દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

ઓમકારેશ્વર ગૌશાળા
ઓમકારેશ્વર ગૌશાળા (ETV Bharat Gujarat)

અહીંયા વિશેષ મહાશૃંગાર અને મહાઆરતી : ઓમકારેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂજારી, નિર્મલભાઈએ કહ્યું કે, શ્રાવણ દરમિયાન મહાદેવને વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવે છે. સાંજે મહાઆરતી થાય છે. જન્માષ્ટમીમાં રાત્રે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ થાય છે, સવારે નંદ મહોત્સવ પણ થાય છે. અમાસના દિવસે પણ મહાશૃંગાર અને મહાઆરતી થાય છે. સોમવારે સાંજે 108 દિવાની મહાઆરતી થાય છે, જેનો 2500 થી 3000 ભક્તો લાભ લે છે. શ્રાવણ મહિના સિવાય, આ મંદિરમાં રામ જન્મોત્સવ, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પણ ઉજવવામાં આવે છે.

