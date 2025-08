ETV Bharat / state

જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા અંગે CM અબદુલ્લાએ કરી મોટી વાત, શું કહ્યું જાણો... - SECURITY OF JAMMU AND KASHMIR

જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા અંગે ઓમર અબદુલ્લાએ કરી મોટી વાત ( Etv Bharat Gujarat )

Published : August 1, 2025 at 8:21 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 8:27 AM IST

અમદાવાદ : પહેલગામ હુમલા બાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ટુરિઝમ પર મોટી અસર થઈ છે, તેને ફરીથી પુન:જીવીત કરવા માટે જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા ગુજરાતના બે દિવસે પ્રવાસ પર આવ્યા હતા. તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર મોર્નિંગ વોક કર્યું હતું, ત્યારબાદ તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી. ઓમર અબ્દુલ્લાએ અમદાવાદમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જમ્મુ કશ્મીરની પરિસ્થિતિ અને ટુરિઝમ અંગે મોટી વાત કરી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું : જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલગામ હુમલા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગ પર મોટી અસર પડી છે. જમ્મુ કાશ્મીર ટુરીઝમના પ્રમોશન કરવા માટે અમે ગુજરાત આવ્યા છીએ. અમારા માટે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર ખૂબ જ મહત્વના રાજ્ય છે. જમ્મુ કાશ્મીર ટુરીઝમ માટે બંધ થયું નથી, ત્યાંની પરિસ્થિતિ સારી છે. જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા અંગે ઓમર અબદુલ્લાએ કરી મોટી વાત (Etv Bharat Gujarat)

