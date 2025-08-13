ETV Bharat / state

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ: ભાવનગરનું આસ્થાનું કેન્દ્ર - NAG PANCHAMI

ભારવાડામાં આવેલું શરમાળીયા દાદાનું મંદિર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. નાગપંચમીના પવિત્ર દિવસે આ મંદિર ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની જાય છે.

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read

ભાવનગર: શહેરમાં રજવાડી યુગ દરમિયાન અનેક મંદિરોનું નિર્માણ થયું, જેમાં કુંભારવાડામાં આવેલું શરમાળીયા દાદાનું મંદિર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. નાગપંચમીના પવિત્ર દિવસે આ મંદિર ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની જાય છે. આ મંદિરનો ઇતિહાસ અને નાગપંચમી નિમિત્તે થતી પૂજા-અર્ચનાની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.

નાગપંચમી અને શરમાળીયા દાદાનું મંદિર

શ્રાવણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની પાંચમ તિથિ એટલે નાગપંચમી. આ દિવસે ભાવનગરના કુંભારવાડામાં આવેલા 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જામે છે. રજવાડી યુગમાં બાંધવામાં આવેલું આ મંદિર આજે પણ લોકોની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ પોતાના બાળકો સાથે અહીં પૂજા-અર્ચના માટે પહોંચે છે.

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

નાગપંચમીની પૂજા-અર્ચના

નાગપંચમીના દિવસે વહેલી સવારથી મંદિરમાં મહિલાઓ દ્વારા પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. શરમાળીયા દાદાને કુલેર, તલવટ અને શ્રીફળ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઘણા પરિવારો શ્રીફળ વધેરીને પૂજા કરે છે. આ ઉપરાંત, ઘરે પણ મહિલાઓ પાણીની મટકી પાસે કંકુથી નાગદેવતાનું ચિત્ર બનાવી, રૂની માળા અને ફૂલો અર્પણ કરે છે.

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરનો 112 વર્ષનો ઇતિહાસ

મંદિરનું સંચાલન કરતા ભરતભાઈ મઢડાવાળાએ જણાવ્યું કે, “શરમાળીયા દાદાનું મંદિર રજવાડી યુગનું છે અને તેને 112 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. અહીં નાગપંચમી નિમિત્તે આરતી અને પ્રસાદ વિતરણ જેવા કાર્યક્રમો યોજાય છે. ઘણા ભક્તો માને છે કે અહીંથી ‘કર’ ઉતારવાની વિધિ પણ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ભક્તોને રાહત મળે છે.”

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

ઐતિહાસિક લોકવાયકા

ભરતભાઈએ મંદિરની સ્થાપના વિશે ઐતિહાસિક લોકવાયકા શેર કરી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવનગરના રાજા રથ લઈને અહીંથી નીકળ્યા ત્યારે રથમાં નાગદેવતા આવી ગયા, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું. બીજા દિવસે રાજાને સપનામાં નાગદેવતાએ મંદિર બનાવવાનું સૂચન કર્યું. આ પછી ભાવનગરના રાજાએ શરમાળીયા દાદાનું આ મંદિર બનાવ્યું. ત્યારથી નાગપંચમીના દિવસે ભક્તો અહીં દર્શન અને પૂજા-અર્ચના માટે આવે છે.

આ પણ વાંચો:

ભાવનગર: શહેરમાં રજવાડી યુગ દરમિયાન અનેક મંદિરોનું નિર્માણ થયું, જેમાં કુંભારવાડામાં આવેલું શરમાળીયા દાદાનું મંદિર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. નાગપંચમીના પવિત્ર દિવસે આ મંદિર ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની જાય છે. આ મંદિરનો ઇતિહાસ અને નાગપંચમી નિમિત્તે થતી પૂજા-અર્ચનાની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.

નાગપંચમી અને શરમાળીયા દાદાનું મંદિર

શ્રાવણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની પાંચમ તિથિ એટલે નાગપંચમી. આ દિવસે ભાવનગરના કુંભારવાડામાં આવેલા 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જામે છે. રજવાડી યુગમાં બાંધવામાં આવેલું આ મંદિર આજે પણ લોકોની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ પોતાના બાળકો સાથે અહીં પૂજા-અર્ચના માટે પહોંચે છે.

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

નાગપંચમીની પૂજા-અર્ચના

નાગપંચમીના દિવસે વહેલી સવારથી મંદિરમાં મહિલાઓ દ્વારા પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. શરમાળીયા દાદાને કુલેર, તલવટ અને શ્રીફળ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઘણા પરિવારો શ્રીફળ વધેરીને પૂજા કરે છે. આ ઉપરાંત, ઘરે પણ મહિલાઓ પાણીની મટકી પાસે કંકુથી નાગદેવતાનું ચિત્ર બનાવી, રૂની માળા અને ફૂલો અર્પણ કરે છે.

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરનો 112 વર્ષનો ઇતિહાસ

મંદિરનું સંચાલન કરતા ભરતભાઈ મઢડાવાળાએ જણાવ્યું કે, “શરમાળીયા દાદાનું મંદિર રજવાડી યુગનું છે અને તેને 112 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. અહીં નાગપંચમી નિમિત્તે આરતી અને પ્રસાદ વિતરણ જેવા કાર્યક્રમો યોજાય છે. ઘણા ભક્તો માને છે કે અહીંથી ‘કર’ ઉતારવાની વિધિ પણ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ભક્તોને રાહત મળે છે.”

નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
નાગપંચમી નિમિત્તે 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

ઐતિહાસિક લોકવાયકા

ભરતભાઈએ મંદિરની સ્થાપના વિશે ઐતિહાસિક લોકવાયકા શેર કરી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવનગરના રાજા રથ લઈને અહીંથી નીકળ્યા ત્યારે રથમાં નાગદેવતા આવી ગયા, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું. બીજા દિવસે રાજાને સપનામાં નાગદેવતાએ મંદિર બનાવવાનું સૂચન કર્યું. આ પછી ભાવનગરના રાજાએ શરમાળીયા દાદાનું આ મંદિર બનાવ્યું. ત્યારથી નાગપંચમીના દિવસે ભક્તો અહીં દર્શન અને પૂજા-અર્ચના માટે આવે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

NAG PANCHAMISHARMALIYA DADA TEMPLEBHAVNAGAR112 YEAR OLD TEMPLENAG PANCHAMI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.