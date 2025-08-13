ભાવનગર: શહેરમાં રજવાડી યુગ દરમિયાન અનેક મંદિરોનું નિર્માણ થયું, જેમાં કુંભારવાડામાં આવેલું શરમાળીયા દાદાનું મંદિર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. નાગપંચમીના પવિત્ર દિવસે આ મંદિર ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની જાય છે. આ મંદિરનો ઇતિહાસ અને નાગપંચમી નિમિત્તે થતી પૂજા-અર્ચનાની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.
નાગપંચમી અને શરમાળીયા દાદાનું મંદિર
શ્રાવણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની પાંચમ તિથિ એટલે નાગપંચમી. આ દિવસે ભાવનગરના કુંભારવાડામાં આવેલા 112 વર્ષ જૂના શરમાળીયા દાદાના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જામે છે. રજવાડી યુગમાં બાંધવામાં આવેલું આ મંદિર આજે પણ લોકોની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ પોતાના બાળકો સાથે અહીં પૂજા-અર્ચના માટે પહોંચે છે.
નાગપંચમીની પૂજા-અર્ચના
નાગપંચમીના દિવસે વહેલી સવારથી મંદિરમાં મહિલાઓ દ્વારા પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. શરમાળીયા દાદાને કુલેર, તલવટ અને શ્રીફળ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઘણા પરિવારો શ્રીફળ વધેરીને પૂજા કરે છે. આ ઉપરાંત, ઘરે પણ મહિલાઓ પાણીની મટકી પાસે કંકુથી નાગદેવતાનું ચિત્ર બનાવી, રૂની માળા અને ફૂલો અર્પણ કરે છે.
મંદિરનો 112 વર્ષનો ઇતિહાસ
મંદિરનું સંચાલન કરતા ભરતભાઈ મઢડાવાળાએ જણાવ્યું કે, “શરમાળીયા દાદાનું મંદિર રજવાડી યુગનું છે અને તેને 112 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. અહીં નાગપંચમી નિમિત્તે આરતી અને પ્રસાદ વિતરણ જેવા કાર્યક્રમો યોજાય છે. ઘણા ભક્તો માને છે કે અહીંથી ‘કર’ ઉતારવાની વિધિ પણ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ભક્તોને રાહત મળે છે.”
ઐતિહાસિક લોકવાયકા
ભરતભાઈએ મંદિરની સ્થાપના વિશે ઐતિહાસિક લોકવાયકા શેર કરી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવનગરના રાજા રથ લઈને અહીંથી નીકળ્યા ત્યારે રથમાં નાગદેવતા આવી ગયા, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું. બીજા દિવસે રાજાને સપનામાં નાગદેવતાએ મંદિર બનાવવાનું સૂચન કર્યું. આ પછી ભાવનગરના રાજાએ શરમાળીયા દાદાનું આ મંદિર બનાવ્યું. ત્યારથી નાગપંચમીના દિવસે ભક્તો અહીં દર્શન અને પૂજા-અર્ચના માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો: