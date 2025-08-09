Essay Contest 2025

જાદર પોલીસ મથકે યુવતી સાથે અભ્યાસ કરનારા બે વિધાર્થીઓ સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોધી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સાબરકાંઠા : ઈડરના ઓડા ગામની વિદ્યાર્થીની સાથે અભ્યાસ કરનારા બે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપાતા તેણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેને ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. જ્યાં તેનું મોત થતા જાદર પોલીસ મથકે યુવતી સાથે અભ્યાસ કરનારા બે વિધાર્થીઓ સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોધી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાબરકાંઠાના ઈડરના ઓડા ગામની વિદ્યાર્થીની હિંમતનગરમાં કોલેજમાં નર્સિંગનો અભ્યાસ કરતી હતી. જેના પગલે પ્રતિ દિવસ ઓડાથી હિમંતનગર જતા આવતા અન્ય 2 સાથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શારીરિક માનસિક ટોર્ચર કરાતા હોવાની વિગતો ખુલી છે.

પરિવારે શું કહ્યું : પરિવાર નિવેદન આપતા જણાવે છે કે, છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમારી દીકરીએ બે યુવકો સામે કોલેજ સુધી રજૂઆત કરેલી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી થઈ રહેલી હેરાનગતિ મામલે કોલેજમાં નામજોગ રજૂઆત કરેલી છે. હિંમતનગરની રિદ્ધિ કોલેજમાં ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીને તેના સાથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શારીરિક-માનસિક ત્રાસ સહિત ધમકી આપનાર યુવકો બાબતે કોલેજના પ્રોફેસર સહિત સંચાલકને પણ ટેલીફોનિક તેમજ રૂબરૂ રજૂઆતો કરાઈ હતી.

યુવતીને અવારનવાર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા છેડતી તેમજ શારીરિક માનસિક ત્રાસ સહિત ધમકી અપાતા હતા. કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન કરાતા આખરે કંટાળીને તેણે મોતને વ્હાલું કર્યું છે. યુવતી સાથે શારીરિક માનસિક ત્રાસ સહિત ધમકી અને છેડતી કરનાર સાથી વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી તેમજ ઝડપી સજા થાય તેવી પરિવાર માંગ કરી રહ્યો છે. પરિવારમાં હાલ આક્રંદ જોવા મળી રહ્યો છે.

જાદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ : આ ઘટનાના પગલે પરિવારજનોએ જાદર પોલીસ મથકે દુષ્પપ્રેરણની ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેના પગલે પોલીસે હવે બંને વિદ્યાર્થીઓ સામે કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધી તેમની શોધખોળ હાથધરી છે. મૃતકની વધુ વિગતો મેળવવા અને આ મામલે ઊંડાણ સુધી પહોંચવાની તજવીજ શરુ કરાઈ છે.

