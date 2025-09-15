ETV Bharat / state

અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં વિરોધનો સૂર: NSUI દ્વારા હોસ્ટેલ, બિલ્ડિંગ અને પ્રાથમિક સુવિધાઓના મુદ્દે ઉગ્ર પ્રદર્શન

NSUI દ્વારા કોલેજની કેમેસ્ટ્રી બિલ્ડિંગની જર્જરિત હાલત પર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું. આ બિલ્ડિંગને 2 વર્ષ પહેલાં "જર્જરિત" કહીને બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહેરની પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાત કોલેજમાં આજે NSUI (National Students' Union of India) દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અનેક ગંભીર મુદ્દાઓને લઈને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. NSUIના મહામંત્રી વિજયસિંહ રાજપૂતની આગેવાની હેઠળ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજ તંત્ર અને સરકાર સામે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. આ પ્રદર્શનમાં મુખ્યત્વે હોસ્ટેલ, જર્જરિત બિલ્ડિંગ અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

બંધ પડેલી હોસ્ટેલોથી વિદ્યાર્થીઓને હાલાકી

વિજયસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, "કોલેજની હોસ્ટેલ કોરોના કાળથી એટલે કે છેલ્લા ચાર વર્ષથી બંધ હાલતમાં છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે તંત્ર દ્વારા હોસ્ટેલને "જર્જરિત" જાહેર કરીને બંધ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ તેના વિકલ્પ તરીકે વિદ્યાર્થીઓ માટે કોઈ નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી નથી. આ કારણે રાજ્યના અન્ય શહેરો અને રાજ્યોમાંથી ભણવા આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેવાની મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ વિદ્યાર્થીઓએ અમદાવાદમાં ઉંચા ભાડા ચૂકવીને રહેવું પડે છે, જેમાં તેઓએ 10 થી 15 હજાર રૂપિયા જેટલી મોટી રકમ ખર્ચવી પડે છે. આર્થિક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક મોટો આર્થિક બોજ બની રહ્યો છે. રાજપૂતે સવાલ ઉઠાવ્યો કે હોસ્ટેલ માટે કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે કે નહીં, તેની પણ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ જાણકારી આપવામાં આવતી નથી.

અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

જર્જરિત બિલ્ડિંગમાં અભ્યાસ કરાવવાનું જોખમ

NSUI દ્વારા કોલેજની કેમેસ્ટ્રી બિલ્ડિંગની જર્જરિત હાલત પર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું. આ બિલ્ડિંગને 2 વર્ષ પહેલાં "જર્જરિત" કહીને બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે તેને કોઈ પણ પ્રકારના સમારકામ કે રીનોવેશન વગર ફરીથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ બિલ્ડિંગમાં વિદ્યાર્થીઓને લાઇબ્રેરી તરીકે બેસાડવામાં આવે છે, જે તેમની સુરક્ષા માટે જોખમરૂપ છે. વિદ્યાર્થીઓને આવા ખતરનાક વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરવા મજબૂર કરવામાં આવે છે, જે શિક્ષણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે.

અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

પાણી અને સ્વચ્છતાનો અભાવ

આ પ્રદર્શનમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવને પણ ઉજાગર કરવામાં આવ્યો. NSUIના મહામંત્રીએ જણાવ્યું કે, "કોલેજ કેમ્પસમાં આગળથી પાછળ સુધી ક્યાંય પણ પીવાનું શુદ્ધ પાણી ઉપલબ્ધ નથી. આ ઉપરાંત, બિલ્ડિંગમાં વોશરૂમની હાલત પણ અત્યંત ખરાબ છે અને તેમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે."

અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

NSUIએ તંત્રને તાત્કાલિક આ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપીને વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવવાની માગણી કરી છે. તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આ માગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આ પ્રદર્શનથી કોલેજ કેમ્પસમાં થોડા સમય માટે તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

ગુજરાત કોલેજ
ગુજરાત કોલેજ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ભાવનગરમાં PSI મહિલાએ NSUI સામે ફરિયાદ નોંધાવી, 3 વિદ્યાર્થી નેતાઓની ધરપકડ થતા કોંગ્રેસ લાલઘૂમ
  2. અમદાવાદ: NSUI દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને DEO કચેરી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન, આવેદનપત્ર આપ્યું

For All Latest Updates

TAGGED:

NSUI PROTESTGUJARAT COLLEGE PROTESTAHMEDABAD NSUIAHMEDABAD NSUI PROTESTAHMEDABAD GUJARAT COLLEGE PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.