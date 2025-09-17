અમદાવાદમાં PM મોદીના 75મા જન્મદિવસે NSUIનું 'બેરોજગારી દિવસ' વિરોધ પ્રદર્શન, ભજીયા-બુટ પોલિશ સાથે સરકાર પર પ્રહાર
NSUIએ આ દિવસને 'બેરોજગારી દિવસ' તરીકે ઉજવીને સરકારની રોજગારી નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
Published : September 17, 2025 at 8:20 PM IST
અમદાવાદ: આજે દેશભરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. વિવિધ સ્થળોએ રક્તદાન શિબિરો અને અન્ય કાર્યક્રમો દ્વારા તેમનો જન્મદિવસ ઉજવાયો, પરંતુ અમદાવાદમાં નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટી ચાર રસ્તા પાસે અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું. NSUIએ આ દિવસને 'બેરોજગારી દિવસ' તરીકે ઉજવીને સરકારની રોજગારી નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
'ભજીયા' અને 'બુટ પોલિશ' સાથે વિરોધ
બપોરના સમયે NSUIના કાર્યકર્તાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં બેનરો અને પોસ્ટરો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન માટે એકઠા થયા. તેમણે જણાવ્યું કે 2014માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દર વર્ષે 2 કરોડ યુવાનોને રોજગારી આપવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ આજે પણ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો બેરોજગાર છે. વડાપ્રધાને અગાઉ આપેલા નિવેદનમાં ભજીયા બનાવવા અને બુટ પોલિશ કરવાને રોજગારી તરીકે ગણાવ્યું હતું, જેના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓએ ચાર રસ્તા પર ભજીયા બનાવવાનો સામાન અને બુટ પોલિશના સાધનો સાથે પ્રદર્શન કર્યું. આ ઉપરાંત, 'નોકરી ચોર, વોટ ચોર, ગદ્દી ચોર' જેવા નારા લગાવીને યુવાનોએ બેરોજગારીના મુદ્દાને ઉજાગર કર્યો.
પોલીસ સાથે ઘર્ષણ અને ટ્રાફિક જામ
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન NSUI કાર્યકર્તાઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણની સ્થિતિ સર્જાઈ. પ્રદર્શનકારીઓ રોડ પર ઊભા રહીને વિરોધ કરી રહ્યા હોવાથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ચાર રસ્તા પર ભારે ટ્રાફિક જામ થયો. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા પોલીસે વાહનોને ડાયવર્ટ કરવા પડ્યા, જેના કારણે સામાન્ય લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો.
આ પણ વાંચો: