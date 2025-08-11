અમદાવાદ : શહેરની ખ્યાતનામ સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ જે રાજ્યની પ્રતિષ્ઠિત કોલેજ ગણાય છે. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગેરરીતિઓના આરોપો લાગી રહ્યા છે. NSUI દ્વારા SC, ST અને OBC કોટામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડે પ્રવેશમાં ગેરરીતિ થઈ તે બાબતે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ ખાતે આવેદન પત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
શું હતો સમગ્ર મામલો : GCAS જે વિદ્યાર્થીઓ અને શૈક્ષણિક સમુદાયમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલી આ સમસ્યાઓએ ઘણા સવાલો ઉભા કર્યા છે. સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ પર કોલેજમાં એડમિશન પ્રક્રિયામાં અનામત બેઠકોનું પાલન ન થતું હોવાનો આક્ષેપ છે. GCAS પોર્ટલ દ્વારા એડમિશન થાય છે, પરંતુ SC, ST અને OBC વિદ્યાર્થીઓ માટે નિયત બેઠકોનું 19 રાઉન્ડમાં પણ પાલન થયું નથી.
જ્યારે ગ્રાન્ટેડ કોલેજ હોવા છતાં પ્રિન્સિપાલની નિમણૂક સરકારી નિયમોને અનુસરતી નથી. ગુજરાત સરકારના પરિપત્ર મુજબ પૂર્ણકાલીન પ્રિન્સિપાલ ન હોય તો સિનિયર પ્રોફેસરને ઇન્ચાર્જ બનાવવાનું છે, પરંતુ અહીં કૉલેજમાં મેનેજમેન્ટની વ્યક્તિને પ્રિન્સિપાલ તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.
NSUI શહેર પ્રમુખે જણાવ્યું : આ અંગે NSUI અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ તિલકરામ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ દ્વારા GCAS પોર્ટલના 19 રાઉન્ડ વીતી ગયા હોવા છતાં, ST, SC, અને OBC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને અનામત કોટાનો લાભ આપવામાં આવ્યો નથી. આ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન પ્રક્રિયાથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે, અને બહારના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે.
આ અન્યાયના વિરોધમાં NSUI અમદાવાદે કોલેજ સામે ઉગ્ર આંદોલન કર્યું હતું. તિલકરામે માંગ કરી છે કે ST, SC, અને OBCના વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક પ્રવેશ આપવામાં આવે. વધુમાં તેમણે પ્રિન્સિપાલની નિમણૂક અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે સરકારી નિયમો અનુસાર, જ્યારે પ્રિન્સિપાલ (વિનાયક ફાધર) નિવૃત્ત થાય, ત્યારે કોલેજના સૌથી સિનિયર પ્રોફેસર અથવા વાઇસ પ્રિન્સિપાલને પ્રિન્સિપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવા જોઈએ.
જોકે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજે એક બિનકાર્યક્ષમ અધ્યાપકને પ્રિન્સિપાલ બનાવ્યા છે. NSUIની માંગ છે કે આ બિનકાયદેસર નિમણૂક રદ કરવામાં આવે, હાલના પ્રિન્સિપાલ રાજીનામું આપે, અને યોગ્યતા ધરાવતા અધ્યાપકને પ્રિન્સિપાલ બનાવવામાં આવે.
