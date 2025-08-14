ETV Bharat / state

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપો સામે NSUI અને કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપો સામે NSUI અને કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 14, 2025 at 10:01 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભ્રષ્ટાચારના આરોપો ઉઠી રહ્યા છે. નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI)ના નેતાઓનો આક્ષેપ છે કે યુનિવર્સિટી ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. આ મુદ્દે આજે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને NSUI કાર્યકરો દ્વારા ‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી બચાવો’ના નારા સાથે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.

  • ગુજરાત યુનિવર્સિટી બચાવો, ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરો’ના નારા સાથે NSUI, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ સભ્યો અને વિદ્યાર્થી આગેવાનોએ હલ્લાબોલ કર્યું.
  • યુનિવર્સિટીની કિંમતી જમીનો ગેરકાયદેસર રીતે ભાડે આપવાના કારસા અને વિવિધ ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે જવાબ માંગવા છતાં કુલપતિનું રહસ્યમય મૌન
  • વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કુલપતિને 72 કલાકમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવા અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. જો યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં કોલેજ બંધ, ધરણા અને આક્રમક ‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી બચાવો’ આંદોલનની ચીમકી

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભ્રષ્ટાચારના કેટલાક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા પર એક પ્રોફેસર પાસેથી 75 લાખ રૂપિયાની માંગણીનો આરોપ લાગ્યો છે. બીજા એક સિન્ડિકેટ સભ્ય દ્વારા યુનિવર્સિટીના ગ્રાઉન્ડમાં ખાનગી રાઇફલ એકેડેમી શરૂ કરવામાં આવી હતી. બે-ત્રણ દિવસ પહેલાં એક એજન્સીને ટેન્ડર વગર જમીન ભાડે આપી દેવામાં આવી હતી. આ તમામ ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા આક્રમક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ ઇન્દ્રવિજયસિંહ ગોહિલ, કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા મનીષ દોશી અને NSUIના કાર્યકરોએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સામે ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરી રજૂઆત કરી.

ઇન્દ્રવિજયસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, ABVPના સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા દ્વારા 75 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. યુનિવર્સિટીએ તેમનું રાજીનામું લીધું છે, પરંતુ તેમની સામે પોલીસ ફરિયાદ કેમ નોંધવામાં આવી નથી? ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ખાનગી એજન્સીઓને ચલાવવા માટે આપવાને બદલે યુનિવર્સિટીએ જાતે ચલાવવું જોઈએ જેથી વિદ્યાર્થીઓને લાભ થાય. યુનિવર્સિટીની 240 કરોડ રૂપિયાની ફિક્સ ડિપોઝિટ તોડવામાં આવી છે. પ્રોફેસરોને લાખો રૂપિયાનો પગાર આપવામાં આવે છે, પરંતુ ભરતી માટે જાહેરાતો બહાર પાડવામાં આવતી નથી અને પોતાના લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. યુનિવર્સિટીના કન્વેન્શન સેન્ટરના નિર્માણ ખર્ચ જેટલા જ ખર્ચે તેનું રિનોવેશન થઈ રહ્યું છે. જો 72 કલાકમાં આ મુદ્દાઓનો ઉકેલ નહીં આવે તો કોંગ્રેસ દ્વારા આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

આ આરોપોના જવાબમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, આ રજૂઆતોની ગંભીર નોંધ લેવામાં આવશે અને ઉચ્ચ સત્તામંડળ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. સિન્ડિકેટ સભ્ય દ્વારા પૈસાની માંગણી અને જમીન ભાડે આપવાના મુદ્દે પહેલેથી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફિક્સ ડિપોઝિટ ઘટવાની વાત તદ્દન ખોટી છે.

