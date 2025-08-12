ગુજરાતમાં 55 લાખ રેશનકાર્ડ ધારકોને નોટિસ: NFS યોજનાનો લાભ બંધ, પારદર્શિતા માટે સરકારનું મોટું પગલું

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી (NFS) યોજના હેઠળ આવતા 55 લાખ રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મહત્ત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ રેશનકાર્ડ ધારકોની વાર્ષિક આવક છ લાખ રૂપિયાથી વધુ હોવા છતાં, તેઓ NFS યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. ભારત સરકારે આવા લોકોના ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન, આધારકાર્ડ અને પાનકાર્ડના ડેટાના આધારે આ માહિતી ગુજરાત રાજ્યની પુરવઠા કચેરીને મોકલી છે. આ ડેટાના આધારે, જિલ્લા કક્ષાએ પુરવઠા અધિકારીઓ દ્વારા 55 લાખ રેશનકાર્ડ ધારકોને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે.
નોટિસ પ્રાપ્ત કરનાર રેશનકાર્ડ ધારકોને 21 દિવસમાં મામલતદાર સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરવાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ રજૂઆત બાદ તેમના રેશનકાર્ડ રદ કરવા કે માન્ય રાખવા અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. જોકે, આ 55 લાખ રેશનકાર્ડ ધારકોને હવેથી સસ્તા અનાજનો લાભ મળશે નહીં, અને તેમના રેશનકાર્ડ NFSમાંથી સામાન્ય (non-NFS) કાર્ડમાં ફેરવવામાં આવશે.
અમદાવાદ પુરવઠા વિભાગના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર પાર્થ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ભારત સરકારે ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન, આધારકાર્ડ અને પાનકાર્ડના ડેટાના આધારે આ માહિતી ગુજરાત રાજ્યની પુરવઠા કચેરીને પૂરી પાડી છે. અમદાવાદ શહેર માટે પ્રાપ્ત ડેટા અનુસાર, વિવિધ માપદંડો હેઠળ કુલ 83,407 સભ્યોની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેઓ NFS યોજનાનો લાભ લેવા માટે યોગ્ય નથી.
આ ડેટા નીચે મુજબ છે:
- PM KISAN હેઠળ: 2.47 એકર (1 હેક્ટર)થી વધુ જમીન ધરાવતા 45,346 સભ્યો
- MCA હેઠળ: કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે નોંધાયેલા 2,761 સભ્યો
- CBDT હેઠળ: વાર્ષિક આવક 6,00,000 રૂપિયાથી વધુ ધરાવતા 34,852 સભ્યો
- GSTN હેઠળ: 25 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવતા 448 સભ્યો
આ કુલ 83,407 સભ્યોમાંથી 9,023 સભ્યોના ડેટાની ચકાસણી કરીને પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. સરકારનો આ નિર્ણય એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે કે માત્ર જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને જ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળે. આ પગલાંથી સરકારી યોજનાઓમાં પારદર્શિતા વધશે અને ગેરરીતિઓ અટકશે, જેથી સાચા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને અનાજનો લાભ મળી શકે.
આ પણ વાંચો: