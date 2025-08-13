ભરુચ : સહકાર ભારતી સંગઠનના ભરૂચ જિલ્લાના મહામંત્રી, ભાજપના સક્રિય કાર્યકર્તા અને નોટરી વકીલ સહિત એક ચેરિટેબલ સંસ્થાના ચેરપર્સન તરીકે હોદ્દા ધરાવતા નીરલ ઠાકોર પર આધેડ મહિલા વકીલ સાથે દુષ્કર્મ આચરવાનો આક્ષેપ થયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, 55 વર્ષીય ફરિયાદી મહિલા વકીલે ભરૂચ A-ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આરોપી 35 વર્ષીય નીરલ ઠાકોર સાથે તેમનો સંપર્ક આશરે 10 મહિના પહેલા 26 નવેમ્બર, 2024ના રોજ ફેસબુક મારફતે થયો હતો. આરોપીએ ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, જેને ફરિયાદીએ સ્વીકાર્યું. બંને વચ્ચે મિત્રતા કેળવાઈ અને આરોપી વારંવાર ફરિયાદી મહિલા વકીલના ઘરે જઈ લગ્નની લાલચ આપીને શારીરિક સંબંધ બાંધતો રહ્યો હતો.
આરોપી વિરુધ્ધ ફરીયાદ : ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે આરોપીએ વારંવાર લગ્ન કરવાના વચન આપ્યા છતાં અંતે અન્ય યુવતી સાથે લગ્ન કરી લીધા અને ફરિયાદીનું શારીરિક શોષણ કર્યું. આ અંગે A-ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં બળાત્કાર સહિતનો ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ માટે પોલીસ તંત્રે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
નીરલ ઠાકોર માત્ર વકીલાત જ નહીં પરંતુ રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રે પણ સક્રિય છે. તેઓ એડવોકેટ અને નોટરી વકીલ હોવા ઉપરાંત સહકાર ભારતી ભરૂચ જિલ્લાના મહામંત્રી, શ્રી રંગ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી, ઠાકોર સમાજ સોશિયલ વર્ગ ભરૂચ જિલ્લાના અગ્રણીઓમાંના એક, 15 વર્ષથી ભાજપના સક્રિય કાર્યકર તથા ભાજપ જિલ્લા લીગલ સેલના હોદ્દેદાર તરીકે છે. ઉપરાંત, તેઓ અગાઉ સહકાર ભારતીના ભરૂચ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે.
