મહેસાણામાં ઉત્તર ગુજરાત કક્ષાનો વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ યોજાયો, કોન્ફરન્સની થીમ રિજનલ એસ્પિરેશન્સ, ગ્લોબલ એમ્બિશન્સ રાખવામાં આવી
Published : October 9, 2025 at 6:23 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 6:48 PM IST
મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'વોકલ ફોર લોકલ - લોકલ ફોર ગ્લોબલ' અને આત્મનિર્ભર ભારતના ધ્યેયને સાકાર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, મહેસાણાની ગણપત યુનિવર્સિટી ખાતે ઉત્તર ગુજરાતની પ્રથમ 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ' (VGRC)નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ 2 દિવસીય કોન્ફરન્સનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.
આ કોન્ફરન્સની થીમ 'રિજનલ એસ્પિરેશન્સ, ગ્લોબલ એમ્બિશન્સ' છે. ઉદ્ઘાટન સત્રમાં કેન્દ્રીય રેલવે, માહિતી-પ્રસારણ અને આઇટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ વિશેષરૂપે સહભાગી થયા હતા.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મહેસાણા ખાતે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સના ભાગરૂપે આયોજિત ગ્રીન એનર્જી ઇકોસિસ્ટમના ફ્લેગશીપ કાર્યક્રમ ‘ઊર્જા આત્મનિર્ભરતા : વિકસિત ગુજરાત-વિકસિત ભારત @ 2047 તરફ અગ્રેસર’નો કેન્દ્રીય ઊર્જા મંત્રી શ્રી પ્રલ્હાદ જોશી, રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ,… pic.twitter.com/oLh3bEdtEC— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 9, 2025
વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, "પ્રથમ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિનલ કોન્ફરન્સનો મહેસાણા જિલ્લાથી પ્રારંભ કરાવતા સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા 'વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલ'ના ધ્યેય આવી કોન્ફરન્સને સુપેરે પાર પાડશે. વડાપ્રધાને આત્મનિર્ભર ભારત માટે સ્વદેશી ઉત્પાદનોને વેગ આપવાનું જે આહવાન કર્યું છે, તેમાં સ્થાનિક ઉદ્યોગો પણ સહભાગી થઈ શકે, એટલું જ નહીં પ્રાદેશિક ક્ષમતાઓ પણ વૈશ્વિક સ્તરે ઉજાગર થઈ શકે તે માટે આવી રિજનલ કોન્ફરન્સીસ એક સક્ષમ પ્લેટફોર્મ બનશે.
LIVE: Energy Independence – a seminar on Renewable Energy – as a part of Vibrant Gujarat Regional Conference for North Gujarat, at Mehsana #VGRCMehsana #VGRC2025 #VikasSaptah2025https://t.co/Q5vnIheSvP— Gujarat Information (@InfoGujarat) October 9, 2025
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વેપારી રાજ્ય તરીકેની ઓળખ બદલવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે 2003થી એક અભિનવ પહેલ રૂપે શરૂ કરાવેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટની ઉત્તરોતર સફળતાથી ગુજરાત 'ગ્લોબલ ગેટ વે ટુ ધી ફ્યુચર' બન્યું છે. એટલું જ નહીં 24 વર્ષમાં 68.9 બિલિયન US ડોલર એફડીઆઈ અને દેશના વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં ગુજરાત 18 ટકાના ફાળા સાથે અગ્રેસર છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ અવસરે જણાવ્યું હતું કે, માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પંચામૃત શક્તિ એટલે કે જળ શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, ઊર્જા શક્તિ, જન શક્તિ અને રક્ષા શક્તિના આધારે ગુજરાતમાં વિકાસનો પાયો નાખ્યો છે. તેમણે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના થકી ગ્રામ્ય… pic.twitter.com/nJ4kegxqm2— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 9, 2025
તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યમાં ઉદ્યોગ-ધંધા અને વેપારને વેગ મળે એ માટે નરેન્દ્રભાઈએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલોપમેન્ટ, ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, સ્કિલ્ડ મેનપાવર પર જોક આપીને તથા પ્રોએક્ટિવ પોલીસીથી ગુજરાતને પોલીસી ડ્રીવન સ્ટેટ બનાવ્યું છે. વડાપ્રધાને આપેલા ગુજરાતના વિકાસના વિઝન અને ક્ષમતા પર લોકોના વિશ્વાસ અને વૈશ્વિક અભિગમને કારણે ગુજરાત આજે દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બની ગયું છે.
ઊર્જાક્ષેત્રે અવ્વલ આપણું ગુજરાત.. #VGRCMehsana #VGRC2025 #VikasSaptah2025 pic.twitter.com/Pbn3mmjjfl— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 9, 2025
વાઇબ્રન્ટ સમિટને કારણે રાજ્યમાં મોટા ઉદ્યોગો આવ્યા તેને અનુરૂપ આનુષાંગિક નાના એમએસએમઈનો પણ વિકાસ થયો છે અને 27 લાખથી વધુ MSME ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. વડાપ્રધાનએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની 2 દાયકાની સફળતાને પ્રાદેશિક સ્તરે લઈ જવાની નેમ સાથે સ્થાનિક ઉદ્યોગોને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આપવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતની આ કોન્ફરન્સમાં રીન્યુએબલ એનર્જી, ડેરી એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ જેવા ક્ષેત્રોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
Visited the exhibition at Vibrant Gujarat Regional Conference, along with CM Gujarat Shri @Bhupendrapbjp Ji. The exhibits highlight how Gujarat is embracing new technologies, sustainability, and modern business models.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 9, 2025
📍Mehsana pic.twitter.com/oLGJzC2WYE
આગામી સમયમાં યોજાનારી સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની વીજીઆરસીમાં એન્જિનિયરિંગ, સિરામિક ઉદ્યોગો, બ્રાસ પાર્ટસ, ફિશરીઝ એન્ડ મરિન પ્રોડક્ટ્સ પર ફોકસ કરવામાં આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતની આવી વીજીઆરસીમાં જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, ટેક્સટાઇલ તથા ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને અને મધ્ય ગુજરાતમાં યોજાનારી વીજીઆરસીમાં સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ગ્રીન મોબિલિટી, કેમિકલ્સ, ઈવી જેવા ક્ષેત્રોને વિજીઆરસીથી વૈશ્વિક સ્તરે એક્સપોઝરથી સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટ અને વિકસિત ભારત @2047 માટે આત્મનિર્ભર ભારતનું ચાલકબળ બનાવવા છે.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ – ઉત્તર ગુજરાત (VGRC), મહેસાણા— Balvantsinh Rajput (@Balwantsinh99) October 9, 2025
મહેસાણાની ગણપત યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) અંતર્ગત આજરોજ ટ્રેડ શો અને એક્ઝિબિશનનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp સાહેબ અને ભારત સરકારના રેલવે, સૂચના અને… pic.twitter.com/5PZH5GVxAU
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવએ સંબોધનમાં જણાવ્યું
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે ગુજરાત આંન્ત્રપ્રિન્યોરની ભૂમિ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમના મુખ્યમંત્રીકાળમાં આગવા વિઝન થકી શરૂ કરાવેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ આજે સમગ્ર દેશ માટે અનુકરણીય બની છે. આ વિરલ નેતૃત્વ આજે સમગ્ર વિશ્વને નવી દિશા અને માર્ગદર્શન આપી રહ્યું છે.
October 9, 2025
અશ્વિની વૈષ્ણવે ગુજરાતના રેલવે નેટવર્કની વિગતો આપતાં જણાવ્યું કે છેલ્લાં માત્ર 11 વર્ષમાં ગુજરાતમાં 2764 કિ.મીના નવા રેલવે ટ્રેક બન્યા છે. જે ડેન્માર્કના કુલ રેલવે નેટવર્કથી પણ વધારે છે. આ સમયગાળામાં રાજ્યમાં રૂ. 1.46 લાખ કરોડનું મૂડીરોકાણ આવ્યું છે. ઑગસ્ટ 2027 સુધીમાં બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય છે.
આ જ પ્રકારે રાજ્યના ચાર મહત્ત્વના સેમિકંડક્ટર પ્લાન્ટનો ઉલ્લેખ કરી કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે આ ક્ષેત્રે રાજ્યમાં રૂ. 1.25 લાખ કરોડનું રોકાણ આવ્યું છે અને જાપાનની અલગ અલગ 30 કંપનીઓએ આ માટેના ઉપયોગી કોમ્પોનન્ટ્સ બનાવવાનું આયોજન કર્યું છે. આ જ પ્રકારે, ઈલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છેલ્લાં 11 વર્ષમાં વિકસીને 12 લાખ કરોડની બની ગઈ છે. જે વડાપ્રધાને સ્થાપેલા ક્વૉલિટીના નક્કર માપદંડોનું પરિણામ હોવાનું વૈષ્ણવે ઉમેર્યું હતું.
ગુજરાતમાં પણ ઈલેક્ટ્રિક ઈકોસિસ્ટમને વધુ વેગ અપાવવા તેમણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને અનુરોધ કર્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રીએ ક્લિન અને ગ્રીન એનર્જીને ગુજરાતની મોટી તાકાત ગણાવતાં જણાવ્યું કે આજના આ સંક્રાંતિકાળમાં વિશ્વનો જિયો પૉલિટિકલ સિનારિયો બદલાઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાનએ આપેલાં આત્મનિર્ભરતાના મંત્રને અનુસરીને ‘વિકસિત ગુજરાત થકી વિકસિત ભારત’ ના નિર્માણ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતે તૈયાર કરેલાં રોડમેપ પર સૌને એક સાથે આગળ વધવા અપીલ કરી હતી.
રાજયના ઉદ્યોગમંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું
દેશના વડાપ્રધાન અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2003માં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની શરૂઆત કરાવેલી ત્યારે રાજ્ય સામે અનેકવિધ પડકારો હતા. અનેક લોકોના મનમાં આ સમિટ અંગે ઘણી દ્વિધાઓ હતી. આજે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ એ સ્થિતિએ પહોંચી છે કે દેશ અને દુનિયાએ ગુજરાતની નોંધ લીધી છે.
વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ વિશે વાત કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે 2003માં શરૂઆત બાદ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનો વ્યાપ સતત વધતો ગયો છે. તેની 10મી આવૃતિએ અનેક નવા પરિમાણો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. 10 વર્ષની આંકડાકીય વિગતો જોઈએ તો વર્ષ 2003માં જે ઉત્પાદન હતું એ આજે 22 લાખ કરોડ પહોંચ્યું છે. માથાદીઠ આવક પણ વધી છે. મેન્યુફેક્ચરીંગ ઉત્પાદન 1.50 લાખ કરોડથી વધીને 22 લાખ કરોડ પહોંચ્યું છે.
નાના ઉદ્યોગકારોની સંખ્યા પણ 1.40 લાખથી વધીને 27 લાખ સુધી પહોંચી છે. ભારતના વિકાસમાં ગુજરાતના યોગદાનનો ઉલ્લેખ કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે દેશના જીડીપીમાં ગુજરાતનો ફાળો 8.2 ટકા છે તથા દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ફાળો 41 ટકા છે. ગુજરાતે જે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે તેમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારની સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ અને હકારાત્મક પોલિસીઓનો મહત્તમ ફાળો છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ રિજનલ કોન્ફરન્સના આયોજનનો ઉદ્દેશ અને તેના પરિણામોનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર ગુજરાતના એગ્રો બેઝ ઉત્પાદનો ઉપરાંત અન્ય ક્ષેત્રોના ઉદ્યોગોને બુસ્ટ અપ મળશે.
આ વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં સાંસદ હરિભાઈ પટેલ અને મયંકભાઇ નાયક, ગુયાનાના હાઈ કમિશનર ધરમકુમાર સિરાજ, ન્યુઝીલેન્ડના હાઈ કમિશનર પેટ્રિક જ્હોન, રવાંડાના હાઈ કમિશનર જેક્લીન મુકાનગીરા, યુ.કે.ના ડે. હાઈ કમિશનર સ્ટીફન હિકલિંગ, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી, મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ મનોજકુમાર દાસ, ઉદ્યોગ વિભાગના અગ્ર સચિવ મમતા વર્મા, વિવિધ વિભાગોના સચિવ, સ્થાનિક ધારાસભ્યઓ, જિલ્લા કલેકટર એસ. કે. પ્રજાપતિ સહિત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ઇનોવેટર્સ, ઉદ્યોગસાહસિકો, રોકાણકારો, વૈશ્વિક ભાગીદારો, અગ્રણી કોર્પોરેટ કંપનીઓના સ્થાપક અને પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
