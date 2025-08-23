ETV Bharat / state

નિષ્કલંક મહાદેવના શરણે સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી, ભાવનગર પોલીસ સુરક્ષા-સેવામાં જોડાઈ - SHRAVAN 2025

ભાવનગર જિલ્લાના કોળિયાક ખાતે બિરાજમાન નિષ્કલંક મહાદેવના સાનિધ્યમાં સમુદ્ર સ્નાન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી છે.

સમુદ્ર વચ્ચે બિરાજમાન નિષ્કલંક મહાદેવ
સમુદ્ર વચ્ચે બિરાજમાન નિષ્કલંક મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 2:03 PM IST

ભાવનગર : પાંડવો સ્થાપિત યાત્રાધામ નિષ્કલંક મહાદેવ ભાવનગર જિલ્લાના દરિયાકાંઠે સ્થિત છે. પાંડવો હાડ ગાળવા માટે નીકળ્યા ત્યારે અહીં નિષ્કલંક મહાદેવની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી નિષ્કલંક મહાદેવ ખાતે ભાદરવી અમાસે મેળાનું આયોજન થાય છે. લાખોની જનમેદની સમુદ્ર સ્નાન કરવા પહોંચે છે. આજે પણ ભાદરવી અમાસે પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મેળાનું આયોજન થયું હતું.

સમુદ્ર વચ્ચે બિરાજમાન નિષ્કલંક મહાદેવ

નિષ્કલંક મહાદેવના શરણે સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી (ETV Bharat Gujarat)

પૌરાણિક કથા પ્રમાણે પાંડવો યુદ્ધ પૂર્ણ કર્યા બાદ સ્વર્ગમાં જવા માટે યાત્રાએ નીકળ્યા હતા. ત્યારે નિષ્કલંક મહાદેવને લઈને કહેવાય છે કે પાંડવોને એક કાળી ધજા આપવામાં આવી હતી. આ ધજા જ્યાં સફેદ થઈ જાય ત્યાં તેમના પાપ ધોવાઈ જશે તેવું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યું હતું. આ યાત્રા દરમિયાન પાંડવો કોળીયાક ગામ ખાતે પહોંચ્યા ત્યારે તેમની ધજા સફેદ થઈ જતા પાંડવો દ્વારા નિષ્કલંક મહાદેવની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.

સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી
સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી (ETV Bharat Gujarat)

નિષ્કલંક મહાદેવ અને પાંડવોની રોચક કથા

સમુદ્ર વચ્ચે બિરાજમાન નિષ્કલંક મહાદેવ ખાતે સ્નાન કરવાથી પાપમાંથી મુક્ત થવાની પ્રણાલિકા ચાલી આવે છે. જેને પગલે દર ભાદરવી અમાસે ભવ્ય મેળો અને સમુદ્ર સ્નાનનું આયોજન થાય છે. શ્રાવણ માસના અંતે ભાદરવી અમાસ નિમિત્તે કોળીયાકના દરિયામાં સ્નાન કરવા માટે લાખોની જનમેદની ઉમટે છે.

નિષ્કલંક મહાદેવ
નિષ્કલંક મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)

લાખો લોકો સમુદ્ર સ્નાન કરશે : કોળીયાક ગામના સરપંચ જગદીશભાઈ સોલંકીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાદરવી અમાસને પગલે ગત રાતથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવી રહ્યા છે. સવારથી જ દરિયામાં પાણી નહીં હોવાથી લોકો નિષ્કલંક મહાદેવની પૂજા અને અર્ચના કરી શક્યા છે. જોકે, બપોરના 12 કલાક બાદ ફરી સમુદ્રમાં ભરતી આવતા નિષ્કલંક મહાદેવના દર્શન કે પૂજા થઈ શકશે નહીં. સાંજે 7:30 કલાક બાદ લોકોને ફરી નિષ્કલંક મહાદેવના દર્શન કરી શકશે.

સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી
સમુદ્ર સ્નાન કરવા જનમેદની ઉમટી (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર પોલીસ વિભાગ દ્વારા સુરક્ષા અને સેવા

ભાવનગર DySP આર. આર. સિંઘાલે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, કોળીયાક ખાતેના ભાદરવી અમાસના મેળાને લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા ભોજન-પાણી વગેરે જેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સાથે 995 જેટલા હોમગાર્ડ અને પોલીસ જવાનો તૈનાત કર્યા છે. એક DySP, 11 PI, 25 PSI, 12 ઘોડે સવાર અને 30 જેટલા તરવૈયાઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સમુદ્રમાં સ્નાન દરમિયાન કોઈ ડૂબી જાય નહીં તેને લઈને ચુસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

ભાવનગર પોલીસ સુરક્ષા-સેવામાં જોડાઈ
ભાવનગર પોલીસ સુરક્ષા-સેવામાં જોડાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પરસોત્તમ સોલંકી દ્વારા પ્રસાદ વિતરણ

આ સાથે મંત્રી રહેલા પરસોત્તમ સોલંકી દ્વારા દર વર્ષે પ્રસાદીનું આયોજન મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. જેમાં તેમના પુત્ર દિવ્યેશભાઈ સોલંકી ઉપસ્થિતિ રહી આવનાર ભક્તોને પ્રસાદનું પણ વિતરણ કરે છે. અહીં એક કંટ્રોલ રૂમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી કોઈને તકલીફ હોય તેને લઈને ગ્રામ પંચાયત અને પોલીસ તંત્ર સહિત વહીવટી તંત્રએ વ્યવસ્થા કરી છે.

