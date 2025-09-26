ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં અંતર્યાગ'ની થીમ પર NIDનો નવરાત્રી મહોત્સવ, વિદ્યાર્થીઓ અને પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો ગરબે ઝુમ્યા

આ નવરાત્રી મહોત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓ અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે જોડાઈને ગરબા મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં અંતર્યાગ'ની થીમ પર NIDનો નવરાત્રી મહોત્સવ
અમદાવાદમાં અંતર્યાગ'ની થીમ પર NIDનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : નવરાત્રીનું પર્વ એટલે મા શક્તિની આરાધના અને ગરબાની રમઝટ, પરંતુ આ વર્ષે અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID) ખાતે યોજાઈ રહેલો નવરાત્રી મહોત્સવ માત્ર ગરબા પૂરતો સીમિત નથી.

આ નવરાત્રીની એક અલગ થીમ પર રાખવામાં આવી છે. આ નવરાત્રી મહોત્સવમાં વિધાર્થીઓ અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે જોડાઈને ગરબા મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

NID નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

NID નવરાત્રી મહોત્સવ

અમદાવાદમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID)માં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવરાત્રીનું ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અહીંયા દર વર્ષની જેમ ઇન્સ્ટિટયૂટના વિદ્યાર્થીઓ નવરાત્રીનું આયોજન કરે છે.

NID નવરાત્રી મહોત્સવ
NID નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓ જ નવરાત્રીનું ડેકોરેશન, સ્ટોલ લગાવવાના, રંગોળી કરવાની , જેવા કામો ગ્રુપો પાડીને વહેંચી દે છે. આ સંસ્થામાં ગુજરાત બહારના પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે. બહારના અને નવા વિદ્યાર્થીઓને જુના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગરબા પણ શીખવાડવામાં આવે છે.

NID નવરાત્રી મહોત્સવ
NID નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીમાં અમદાવાદની અલગ અલગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ ગરબા રમવા માટે આવે છે. ગઈકાલે નિરમા યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા આવ્યા હતા, આજે IIMના વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા માટે આવ્યા છે. આ વર્ષે નવરાત્રીની થીમ અંતર્યાગની રાખવામાં આવી છે.

NID નવરાત્રી મહોત્સવ
NID નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

"આ ગરબાનું આયોજન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીના એક થી 2 મહિના પહેલા નવરાત્રીનું આયોજન કરવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ. આ વર્ષને થીમ અંતર્યાગની છે, એટલે તમારી અંદરની ઉર્જાને બહાર લાવીને ગરબા રમો, કે ખુશી થી જીવન જીવો તે. વિધાર્થીઓ, વિદેશ માં રહેતા કે, ગુજરાત બહાર રહેતા, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ ગરબામાં જોડાઈ છે. હું પુણેથ આવેલો છું, NID વિદ્યાર્થીઓને ગરબા પણ શીખવાડવામાં આવે છે." - ધ્રુવે, વિદ્યાર્થી, NID, પુણે

આ પણ વાંચો...

  1. રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી માટે અમદાવાદમાં બનાવાઈ આમંત્રણ પત્રિકા, જુઓ કેવી છે ડિઝાઈન
  2. અમદાવાદમાં કોરોના રિટર્ન, આ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં નોંધાયા પોઝિટિવ કેસ

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI FESTIVAL 2025NID NAVRATRI FESTIVALAHMEDABAD NAVRATRINATIONAL INSTITUTE OF DESIGNNAVRATRI FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.