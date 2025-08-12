અમદાવાદ: રાષ્ટ્રપતિના 'એટ હોમ' કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના સભ્યો, વિશ્વભરના રાજદ્વારીઓ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ સહિત લગભગ 500 મહેમાનો ભાગ લઈ રહ્યા છે.
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID), અમદાવાદને 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ઉજવવામાં આવનાર ભારતના 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનોના સ્વાગત માટે ઔપચારિક આમંત્રણ પત્રિકા ડિઝાઇન કરવાની સેવાઓ પૂરી પાડવાનો મોકો મળ્યો છે.
આ વર્ષની આમંત્રણ પત્રિકા પૂર્વ ભારતના કલાત્મક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે, જેમાં બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળની પરંપરાગત હસ્તકલાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. કિટના દરેક તત્વને આ પ્રદેશની સમૃદ્ધ હસ્તકલા પરંપરાઓ અને કાયમી કલાત્મક વારસાને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે વિચારપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
આમંત્રણ કિટમાં બિહારની જટિલ રીતે વણાયેલી સિક્કી ઘાસની પેટી (GI-ટેગ) શામેલ છે, જે ગ્રામીણ મહિલા કારીગરો દ્વારા સોનેરી રંગના ઘાસનો ઉપયોગ કરીને હાથથી બનાવવામાં આવી છે, જે પેઢીઓથી સચવાયેલી હસ્તકલાનું એક સ્વરૂપ છે.આ ઉપરાંત, ઝારખંડની હાથથી બનાવેલી વાંસની ફોટો ફ્રેમ શામેલ છે, જે આદિવાસી કારીગરો દ્વારા રચાયેલ છે. પ્રતીકાત્મક દરવાજા તરીકે ડિઝાઇન કરાયેલી આ ફ્રેમ ઉત્કૃષ્ટ મધુબની કલા (GI-ટેગ)થી શણગારેલી છે, જે તેના જીવંત રંગો અને જટિલ પેટર્ન માટે જાણીતી છે.હાથથી છાપેલ તુસાર સિલ્ક સ્ટોલ આ સંગ્રહને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે, જેમાં મત્સ્ય, કમલ અને બસંત જેવી પ્રાદેશિક રૂપરેખાઓ સુસંસ્કૃત ત્રિરંગી પેલેટમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.
કિટમાં પૂર્વ ભારતના લોક ચિત્રોનો સંગ્રહ પણ શામેલ છે:
- બિહારની ટિકુલી કલા, પટનાના સાંસ્કૃતિક વાતાવરણમાંથી ઉદ્ભવેલી બોલ્ડ અને પુનર્જીવિત કલા સ્વરૂપ
- ઝારખંડની પૈટકર ચિત્ર, ભારતની સૌથી જૂની આદિવાસી સ્ક્રોલ પરંપરાઓમાંની એક
- ઓડિશાની તાલપત્ર ચિત્ર, જે તાડના પાંદડા પર જટિલ રીતે કોતરેલી કથાઓ દર્શાવે છે
- પશ્ચિમ બંગાળની પટ્ટાચિત્ર (GI-ટેગ), પટુઆ સમુદાય દ્વારા પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવતી ગતિશીલ વાર્તા-કથન સ્ક્રોલ કલા
આ હાથથી બનાવેલી વસ્તુઓ એકસાથે ભારતના જીવંત વારસા, સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિ અને શાશ્વત ભાવનાનું પ્રતીક છે.આમંત્રણ કિટની ડિઝાઇનથી લઈને ઉત્પાદન સુધીનું સમગ્ર સંકલન NID બેંગલુરુ કેમ્પસના ડીન સુશાંત સી.એસ.ના નેતૃત્વમાં, NID અમદાવાદના સહયોગથી કરવામાં આવ્યું છે. NIDના ફેકલ્ટી સભ્યો, સ્ટાફ, વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ રાજ્યોના કારીગરોએ આ પ્રોજેક્ટમાં યોગદાન આપ્યું છે.
