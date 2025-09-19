પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક: અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાએ ગોંડલ કોર્ટમાં કર્યું સરેન્ડર
Published : September 19, 2025 at 5:13 PM IST
રાજકોટ: પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાએ ગોંડલ કોર્ટમાં હાજર થઈને આત્મસમર્પણ કર્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની સજા માફી રદ્દ કરતાં તેઓ ફરી કાયદાના ઘેરામાં આવ્યા છે.
ગોંડલના ચકચારી પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા પામેલા રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને 19 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં આત્મસમર્પણ કરવાનું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે એક અઠવાડિયાનો સ્ટે પરત ખેંચી લેતાં આજે ગોંડલની ત્રીજી એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ આર. એસ. રાઠોડની કોર્ટમાં તેઓ હાજર થયા હતા. જાડેજાના કોર્ટમાં હાજર થતાં મોટી સંખ્યામાં તેમના સમર્થકો કોર્ટ પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા હતા, જેને પગલે પોલીસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે, 18 સપ્ટેમ્બરે આત્મસમર્પણનો અંતિમ દિવસ હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહને એક અઠવાડિયાનો સ્ટે આપ્યો હતો, જે પાછળથી રદ્દ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાક્રમ બાદ જાડેજાની હાજરી ખૂબ જ મહત્ત્વની માનવામાં આવે છે. ગોંડલ શહેર પોલીસ અને રાજકોટ રૂરલ એલસીબી બ્રાન્ચ સહિતનો પોલીસ કાફલો કોર્ટમાં પહોંચી ગયો હતો.
1988માં 15 ઓગસ્ટના દિવસે ગોંડલમાં ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમ દરમિયાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પોપટભાઈ સોરઠિયાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ગુનામાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. 1988માં સરકારે આપેલી સજા માફીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગેરકાયદે જાહેર કરી અને ચાર સપ્તાહમાં આત્મસમર્પણ કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. આ હુકમ સામે અનિરુદ્ધસિંહે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, પરંતુ તેમને રાહત મળી ન હતી.
આ ઉપરાંત, અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને તેમના પુત્ર રાજદીપસિંહ પર રીબડાના પાટીદાર યુવાન અમિત ખૂંટની આત્મહત્યા કેસમાં પણ આરોપ છે. અમિત ખૂંટે 5 મે, 2025ના રોજ આત્મહત્યા કરી હતી અને તેની સુસાઈડ નોટમાં અનિરુદ્ધસિંહને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા. આ કેસમાં અમિત વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેને અનિરુદ્ધસિંહ અને તેમના પુત્રનું ષડયંત્ર ગણવામાં આવે છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ અને રાજદીપસિંહની આગોતરા જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી. આ કેસમાં તેઓ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ફરાર હતા અને વિદેશ ભાગી ગયા હોવાની આશંકા છે, જેના કારણે લૂકઆઉટ નોટિસ જારી કરવાની શક્યતા છે. અમિત ખૂંટના પરિવારજનોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અનિરુદ્ધસિંહે તેમને ત્રાસ આપીને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કર્યા હતા.
