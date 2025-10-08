અમદાવાદની 332 શાળાઓની બેદરકારી: UDISE+ પોર્ટલ પર ડેટા એન્ટ્રી નહીં, 64,000 વિદ્યાર્થીઓની માહિતી અધૂરી

ETV Bharat / state

આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 15 જુલાઈ, 2025 હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 8:08 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: શિક્ષણ ક્ષેત્રે પારદર્શિતા લાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારના UDISE+ પોર્ટલ પર ડેટા એન્ટ્રી ફરજિયાત હોવા છતાં, અમદાવાદ શહેરની 332 શાળાઓએ ગંભીર બેદરકારી દાખવી છે. આ શાળાઓએ હજુ સુધી પોતાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને શાળા પ્રોફાઇલનો આવશ્યક ડેટા પોર્ટલ પર અપલોડ કર્યો નથી, જેના કારણે આશરે 64,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી અધૂરી રહી છે.

આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 15 જુલાઈ, 2025 હતી, પરંતુ સમયમર્યાદા પૂરી થયા બાદ પણ મોટી સંખ્યામાં શાળાઓએ કોઈ કાર્યવાહી ન કરતાં શિક્ષણ વિભાગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

સમય લંબાવ્યા છતાં કામગીરી અધૂરી

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (ડીઈઓ)ના જણાવ્યા મુજબ, UDISE+ (યુનિફાઈડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ ફોર એજ્યુકેશન પ્લસ) એ કેન્દ્રીય સ્તરનું પોર્ટલ છે, જેના પર દરેક શાળાએ દર વર્ષે પોતાની પ્રોફાઇલ, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની વિગતો અપડેટ કરવી ફરજિયાત છે. આ ડેટાનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક નીતિઓ અને યોજનાઓના આયોજન માટે થાય છે. આ કામગીરી માટે પોર્ટલ પર સમય લંબાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અમદાવાદની 1,800થી વધુ શાળાઓમાંથી 332 શાળાઓએ હજુ સુધી 100% કામગીરી પૂર્ણ કરી નથી.

10 ઓક્ટોબરે લેખિત ખુલાસો માગવામાં આવશે

શિક્ષણ વિભાગે આ મામલે સખ્ત વલણ અપનાવ્યું છે. બાકી રહેલી તમામ 332 શાળાઓને આખરી તાકીદ આપવામાં આવી છે. ડીઈઓએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે આ શાળાઓએ 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ લેખિત ખુલાસા સાથે હાજર થવું પડશે. જો આ શાળાઓ સમયસર ડેટા એન્ટ્રી પૂર્ણ નહીં કરે, તો તેમની સામે નિયમો મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શિક્ષકોની પ્રોફાઇલનું પણ મહત્વ

ડીઈઓએ જણાવ્યું કે શિક્ષકોની પ્રોફાઇલ એન્ટ્રી પણ અત્યંત મહત્વની છે, કારણ કે તેના દ્વારા એ નક્કી થઈ શકે છે કે કોઈ શિક્ષક એક કરતાં વધુ શાળાઓમાં કામ કરી રહ્યા નથી. સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા જાળવવા અને દરેક શાળાનું સચોટ ચિત્ર મેળવવા માટે આ પોર્ટલ પર ડેટા અપડેટ કરવો અનિવાર્ય છે.

