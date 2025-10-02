ETV Bharat / state

બહુચરાજીમાં દશેરાના પાવન પર્વે માતાજીને પહેરાવાયો 300 કરોડની કિંમતનો નવલખો હાર
બહુચરાજીમાં દશેરાના પાવન પર્વે માતાજીને પહેરાવાયો 300 કરોડની કિંમતનો નવલખો હાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 3:15 PM IST

મહેસાણા: દશેરાના પવિત્ર દિવસે બહુચરાજી શક્તિપીઠ ખાતે માતાજીને અમૂલ્ય નવલખો હાર પહેરાવવામાં આવ્યો. આ હારની અંદાજિત કિંમત 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. વડોદરાના રાજવી માનાજીરાવ ગાયકવાડે 1839માં આ હાર માતાજીને ભેટ આપ્યો હતો, જે હવે અમૂલ્ય બની ગયો છે. આ હાર વર્ષમાં માત્ર બે વખત દશેરા અને બેસતા વર્ષે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે સ્ટ્રોંગ રૂમમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે અને માતાજીને પહેરાવવામાં આવે છે.

બહુચરાજીના પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ ખાતે આજે દશેરાના દિવસે માતાજીને નવલખો હાર પહેરાવવામાં આવ્યો. પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું અને ગાયકવાડ સરકારની પરંપરા અનુસાર મુખ્ય મંદિરથી સમી વૃક્ષ સુધી પાલખી યાત્રા નીકળી. આ હાર ગાયકવાડ સરકાર દ્વારા ભેટ આપવામાં આવેલો છે અને તેની સુરક્ષા માટે વર્ષ દરમિયાન સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખવામાં આવે છે.

બહુચરાજી મંદિરમાં માતાજીની ગાદી સ્થાન આવેલું છે, જેની પૂજા ગાયકવાડ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત શુકલા પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. આજે ગાદી સ્થાનક પર શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ માતાજીનું પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું. બહુચરાજી મંદિર, જે ચાર બુરજ અને ત્રણ વિશાળ દ્વાર સાથેના ભવ્ય કિલ્લામાં આવેલું છે, તેનું નિર્માણ 1783માં માનાજીરાવ ગાયકવાડે કરાવ્યું હતું. બહુચરાજી નજીક 5200 વર્ષ જૂના શંખલપુર ગામે માતાજીનું સ્થાનક છે, જે લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે.

નવલખો હારનો ઇતિહાસ 300 વર્ષ જૂનો છે. માનાજીરાવ ગાયકવાડે પાઠાનો રોગ મટ્યા બાદ માતાજીને આ હાર ભેટ આપ્યો હતો, જેનું તે સમયે મૂલ્ય નવ લાખ રૂપિયા હતું. આજે તેની બજાર કિંમત 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. હારમાં લીલા, વાદળી અને સફેદ નીલમ જડેલા છે, જે નજીકથી જોતાં અનોખી ચમક દર્શાવે છે. દરેક નીલમનું મૂલ્ય કરોડોમાં છે, જેના કારણે આ હાર વર્ષ દરમિયાન સલામત સ્થળે રાખવામાં આવે છે. દશેરાના દિવસે ત્રણ ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં આ હાર માતાજીને પહેરાવવામાં આવે છે.

ગુજરાતનાં મંદિરોમાં સૌથી મોંઘી ભેટ પ્રાપ્ત કરનાર આ એકમાત્ર મંદિર છે. આ હાર અને અન્ય આભૂષણોને કારણે બહુચરાજી મંદિરની કુલ સંપત્તિ કરોડો રૂપિયાને પાર કરે છે. દશેરાના દિવસે માતાજીની પાલખી યાત્રા અને ગાર્ડ ઓફ ઓનરનો સમય શ્રદ્ધાળુઓ માટે અનોખી ક્ષણ બની રહે છે.

