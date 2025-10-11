ETV Bharat / state

ઉનામાં મરીન પોલીસનો મધ દરિયે સપાટો, બોટમાંથી 25 લાખનો દારૂ અને 10 બુટલેગર ઝડપી પાડ્યા

ઉનાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા સિમર દરિયામાંથી બોટમાં ભરેલો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે.

બોટમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો
બોટમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 10:34 AM IST

1 Min Read
ઉના: દિવાળીનો તહેવાર હાલ નજીક છે અને રાજ્યમાં દારૂ બંધી છે, છતાં પણ દારૂ ઘુસાડવા માટે બુટલેગરો અવનવા કીમિયાઓ અપનાવતા હોય છે. જેને પોલીસ દ્વારા નિષ્ફળ બનાવવામાં આવે છે. આવી જ એક ઘટના ઉનાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા સિમર ગામના દરિયામાં બની છે. જ્યાં દરિયામાં બંધ પડેલી બોટમાંથી પોલીસને 25 લાખથી કિંમતનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જે બાદ પોલીસે 9 બુટલેગરો તથા એક સગીર સહિત 10 લોકોને ઝડપી પાડ્યા હતા.

દરિયા કાંઠેથી દારૂ પકડાયો

બોટમાં મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બંદર પર આવવાનો હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે સિમર બંદર ખાતેથી ખાનગી બોટ લઇ દરિયામાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધર્યું હતું. જેમાં ભેસલા ટાપુથી થોડે દુર એક બોટ બંધ હાલતમાં પડેલી હોવાથી તેના પર પોલીસને શંકા ગઈ. બોટની તપાસ હાથ ધરાઈ હતી જે બોટના અંદરના ખાના અને ઉપરના ભાગે મોટી માત્રામાં પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં પેક કરેલી વિદેશી દારૂની 415 જેટલી પેટીઓ મળી આવી હતી. જેની અંદાજિત કિંમત 24.82 લાખ જેટલી થવા જાય છે.

બોટમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

10 બુટલેગર ઝડપાયા
પોલીસે બોટમાં રહેલ ટંડેલ સહિત કુલ 9 જેટલા બુટલેગરો અને 1 સગીર મળી કુલ 10 લોકોને ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ બોટ દરિયામાં બંધ હાલતમાં હોવાથી પોલીસ દ્વારા બોટને નવાબંદરના દરિયા કિનારા પર મહા મહેનતે લવાઈ હતી. આ દારૂનો આટલી મોટી માત્રામાં ઝડપાયેલો વિદેશી દારૂનો જથ્થો વિશાલ ઢોડીયા અને રોનક પટેલ દ્વારા મહારાષ્ટ્રથી બોટમાં ભરી ગીર સોમનાથ મોકલવામાં આવ્યો હતો અને આ દારૂનો જથ્થો આ બોટમાં રહેલા બુટલેગરોને ફોન આવે તેને આપવાનો હતો. હાલ પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.

બોટમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો
બોટમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

