જુનાગઢના નવાબનું તમામ ધર્મો પ્રત્યે આદરનું અનોખું દૃષ્ટાંત, ખાસ તાળા અને ચાવીનો રોચક ઇતિહાસ
Published : September 29, 2025 at 3:16 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢના નવાબ તમામ ધર્મો પ્રત્યે આદરભાવ રાખતા હતા, જેનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત તેમના શાસન દરમિયાન જોવા મળે છે. જુનાગઢ રાજ્યમાં આવેલાં હિન્દુ ધર્મસ્થાનોના આર્થિક નિભાવ માટે નવાબે દરરોજ પાંચ રૂપિયાની સહાય આપવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. આ ઉપરાંત, દેવી-દેવતાઓના સન્માન માટે ખાસ પ્રસંગો દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતાં ચાંદીનાં તાળાં અને ચાવીઓ બનાવવામાં આવ્યાં હતાં, જેના પર મા સરસ્વતી, શંકર-પાર્વતી અને ગણેશજીની પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવી હતી.
તમામ ધર્મોનું સન્માન કરતા જુનાગઢના નવાબ
જુનાગઢના અંતિમ નવાબ તમામ ધર્મોનું સન્માન કરવા માટે જાણીતા હતા. નવાબી શાસન દરમિયાન અનેક તીર્થસ્થાનોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવી હોવાના પુરાવા મળે છે. જુનાગઢ રાજ્યમાં આવેલા ગોરખમઢીને નવ ગામો અને કોયલી મઠને ત્રણ ગામો આપવામાં આવ્યાં હતાં. શહેરના ચબૂતરા તરફથી દરરોજ સાંજે હિન્દુ મંદિરોને પાંચ રૂપિયાનું દાન આપવાની પરંપરા પણ નવાબે શરૂ કરી હતી. નવાબના સમયમાં હિન્દુ દેવી-દેવતાઓ અને ધર્મસ્થાનોને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવતું હતું. નવાબનો પરિવાર સ્વયં જુનાગઢના વાઘેશ્વરી માતાના દર્શન કરતો અને રાજ્યના અન્ય ધર્મસ્થાનોને પણ દર્શન તેમજ આર્થિક સહયોગ આપતો હતો, જે જુનાગઢના ઇતિહાસમાં નોંધાયેલું છે. આવું જ એક અનોખું દૃષ્ટાંત ચાંદીમાંથી બનેલું તાળું અને ચાવી છે, જેના પર સરસ્વતી, શંકર-પાર્વતી અને ગણેશજીની પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવી હતી, જે આજે પણ જુનાગઢના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું છે.
ખાસ પ્રસંગ માટે બનાવેલું વિશેષ તાળું અને ચાવી
3 નવેમ્બર, 1900ના રોજ જુનાગઢમાં બહાઉદ્દીન કોલેજનું ઉદ્ઘાટન લોર્ડ કર્ઝનના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉદ્ઘાટન દરમિયાન લોર્ડ કર્ઝને એક ચાંદીની ચાવી વડે તાળું ખોલીને કોલેજને શિક્ષણના ધામ તરીકે લોકાર્પિત કરી હતી. આ ચાવી પર મા સરસ્વતીની પ્રતિમા કંડારવામાં આવી હતી, જે નવાબની શિક્ષણ પ્રત્યેની દૂરંદેશીનું પ્રતીક હતું. આ તાળા પર ગણેશ, પાર્વતી અને શંકરજીની પ્રતિમાઓ પણ કંડારવામાં આવી હતી. આ તાળું આજે પણ જુનાગઢના મ્યુઝિયમમાં સાચવવામાં આવ્યું છે અને જુનાગઢના ઇતિહાસ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું છે.
