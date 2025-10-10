નવસારીમાં વેસ્ટ પૂજાપાના ફુલોને મહિલા સફાઈકર્મીઓએ આપી નવી ઓળખ, દિવાળીમાં ઘેર-ઘેર મહેકશે
નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા શહેરના 78 જેટલા ધાર્મિક સ્થળો પરથી દરરોજ આશરે 700 કિલો ફૂલ-હાર વિશેષ વાહનો મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવે છે.
Published : October 10, 2025 at 11:49 AM IST
નવસારી: નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા એક અનોખો અને ઉમદા પ્રયત્ન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ધાર્મિક સ્થળો પરથી ભેગા થતા ફૂલોનો ઉપયોગ કરી અગરબત્તી બનાવવાની અનોખી પહેલ. આ પહેલ માત્ર પર્યાવરણના રક્ષણ માટે નહીં, પરંતુ શહેરની સફાઈ કર્મી મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાના દ્રષ્ટિકોણથી શરૂ કરાઈ છે.
દરરોજ મંદિર, મસ્જિદ, ગુરુદ્વારા, ચર્ચ અને સ્મશાન ભૂમિમાંથી હજારો કિલો ફૂલ અને હાર ભેગા થાય છે. પહેલાં એ ફૂલો કચરામાં કે નદીઓમાં પધરાવવામાં આવતા, જેના કારણે નદીઓમાં પ્રદૂષણ ફેલાતું અને ધાર્મિક લાગણીઓને પણ ઠેસ પહોંચતી. હવે એ જ ફૂલો એક નવી ઓળખ મેળવે છે.
નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા શહેરના 78 જેટલા ધાર્મિક સ્થળો પરથી દરરોજ આશરે 700 કિલો ફૂલ-હાર વિશેષ વાહનો મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આ ફૂલો પાલિકાના રિંગરોડ સ્થિત ગોડાઉનમાં લાવવામાં આવે છે, જ્યાં મહિલાઓના સહકારથી તેમને છાંટવામાં આવે છે, ચોક્કસ રીતે સુકવવામાં આવે છે અને બાદમાં ખાસ મશીનોની મદદથી પાવડરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.
આ પાવડરમાં જરૂરી તત્વો ભેળવીને પેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પછી તેમાંથી હાથથી અગરબત્તી બનાવવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં 3 હજારથી વધુ અગરબત્તી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ અગરબત્તીઓ પહેલા મહાનગર પાલિકાના વિવિધ વિભાગોમાં વિતરણ થશે અને દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વેચાણ માટે સ્ટોલ પણ મુકવામાં આવશે.
આ પહેલ પાછળનો મુખ્ય હેતુ છે – પર્યાવરણ જાળવવું, ધાર્મિક લાગણીઓનું માન રાખવું અને નારી સશક્તિકરણ. જ્યાં સુધી ફૂલ ફેંકાતા હતા, ત્યાં હવે તેઓ ઘરોમાં શાંતિ અને સુગંધ ફેલાવે છે. આ પ્રોજેક્ટથી જોડાયેલ મહિલાઓ માટે આ એક નોકરી નહીં, પણ આત્મવિશ્વાસ અને માન્યતા તરફના પગલા છે.
નવસારી મહાનગર પાલિકા આ નવી પહેલ દ્વારા માત્ર કચરાના વ્યવસ્થાપનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. સાથે જ એક નવું સામાજિક પરિવર્તન પણ સર્જે છે – જ્યાં ભગવાનને અર્પણ થયેલા ફૂલો દ્વારા લોકોના ઘરોમાં ભક્તિની સુગંધ ફરી વળે છે.
