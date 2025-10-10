નવસારી: વાંસદા અને ખેરગામ પોલીસે કરોડો રૂપિયાનો કબ્જે કરાયેલ દારૂનો નાશ કર્યો
Published : October 10, 2025 at 3:27 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં દારૂબંધ કાયદા અંતર્ગત પકડાયેલ ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂનો વિશાળ જથ્થો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. વાંસદા તથા ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા જુદા જુદા પ્રોહીબિશનના કેસોમાં કબ્જે કરાયેલ દારૂનો નાશ મેજિસ્ટ્રેટના હુકમ આધારે કરવામાં આવ્યો હતો.
વહીવટી અધિકારીઓ તેમજ વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર એન.એમ. આહીર અને ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર પી.ડી. ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર એન.એમ. આહીર એ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ રાહુલ પટેલ (IPS) તથા DYSP ચીખલી વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ આ નાશની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ મુજબ વાંસદા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ માહે ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ થી જુલાઈ ૨૦૨૫ દરમિયાન નોંધાયેલ કુલ ૧૭૫ પ્રોહી ગુનાઓમાં જપ્ત કરાયેલ ૩૭,૮૦૫ બાટલીઓ, જેની કુલ કિંમત રૂ.૭૧,૭૨,૭૮૯/- હતી, તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ તા. ૧૨ મે ૨૦૨૫ થી તા. ૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૫ સુધીના સમયગાળામાં નોંધાયેલ કુલ ૫૦ પ્રોહીબિશન ગુનાઓમાં જપ્ત થયેલી નાની-મોટી બાટલીઓ અને બિયરની કુલ ૫,૭૧૭ બાટલીઓ, જેની કિંમત રૂ. ૨૯,૭૨,૨૫૦/- હતી, તેનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ રીતે વાંસદા તથા ખેરગામ બંને પોલીસ સ્ટેશન મળીને કુલ ૪૩,૫૨૨ બાટલીઓ અંદાજિત રૂ. ૧,૦૧,૪૫,૦૩૯/- મૂલ્યનો પ્રોહી મુદ્દામાલ વાંસદા વડલી ફળીયા મ્પિંગ સાઇટ ખાતે ખુલ્લી જગ્યામાં, વિડીયોગ્રાફી અને પંચોની હાજરીમાં નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
