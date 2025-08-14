નવસારી: આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી તરીકે દેશ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે નવસારી શહેર દેશભક્તિની લાગણીઓથી ઉર્જાવાન બની ગયું છે. આજે સવારે નવસારીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શહેરના નાગરિકો, વિદ્યાર્થીગણ, સમાજસેવી સંસ્થાઓ અને વિવિધ શાખાઓના સરકારી કર્મચારીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો.
શહેરના હૃદયસ્થળે આવેલા ગાંધી સર્કલ ખાતેથી યાત્રાનું પ્રારંભ થયો. ‘હર ઘર તિરંગા, ઘર ઘર તિરંગા’ના ઉંચા નારા સાથે સમગ્ર શહેર દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગયું. યાત્રાને કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી તથા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે લીલી ઝંડી આપીને રવાના કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, નવસારીમાં પહેલીવાર આટલી વિશાળ અને ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું છે, જેમાં સૌના સહયોગથી દેશદાઝની ભાવનાને જીવંત બનાવવામાં આવી છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, “આઝાદી સહેલાઈથી મળેલી નથી. અનેક શહીદોના બલિદાન અને દુર્લભ ત્યાગ પછી દેશ સ્વતંત્ર બન્યો છે. આજના દિવસે આપણે શહીદોને યાદ કરીએ અને એ સંકલ્પ કરીએ કે દેશ માટે ક્યારેય પણ જો જરૂરી બનશે તો અમે પણ શહીદીથી બચીશું નહીં.”
યાત્રામાં સામેલ થયેલા બાળકો તિરંગા ઝૂલીને દેશપ્રેમના ગીતો ગાતા હતા, યુવાનો બેનરો અને પોસ્ટરો દ્વારા દેશભક્તિનો સંદેશ ફેલાવી રહ્યા હતા. શહેરની વિવિધ શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ તિરંગા પહેરી, દેશપ્રેમના નાટકો અને ગીતો દ્વારા સમગ્ર યાત્રામાં ઉલ્લાસ ભર્યો હતો.
નવસારી મહાનગર પાલિકા તથા જિલ્લા વહીવટ તંત્રના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ યોજાયેલી આ યાત્રા માત્ર દેશપ્રેમનું પ્રદર્શન નથી, પણ નવી પેઢીને રાષ્ટ્રપ્રેમ અને શહીદોના બલિદાન વિશે જાગૃત કરવાનું એક સશક્ત સાધન બની છે. આ રીતે તિરંગા યાત્રા સમગ્ર શહેરમાં દેશભક્તિની ભાવના ફેલાવતા વિભિન્ન માર્ગોથી પસાર થઈ અને લોકોએ પણ યાત્રાને ઉન્મુક્ત હૃદયથી આવકાર્યો.
સી. આર. પાટીલે જણાવ્યું કે, નવસારીમાં આ પહેલી વખત એવું ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું છે. તેમણે શહીદોની બહાદૂરી અને બલિદાનને યાદ કરીને જણાવ્યું કે, દેશ માટે આપણે પણ કોઈપણ સમયે શહીદી આપવા તૈયાર રહીએ એવાં સંકલ્પ કરવાનો આ અવસર છે.
