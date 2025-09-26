કળાની આડમાં કાળા કામ ! દુષ્કર્મના કેસમાં 7 મહિનાથી નાસતા ફરતા નવસારીનો ટેટૂ આર્ટીસ્ટે કર્યુ આત્મસમર્પણ
યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરીને 7 મહિનાથી નાસતા ફરતા જય સોની નામના નરાધમ ટેટૂ આર્ટીસ્ટ આખરે પોલીસ સમક્ષ આત્મ સમર્પણ કર્યુ છે.
Published : September 26, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 9:45 AM IST
નવસારી: બદલાતા ફેશનના યુગમાં ટેટૂ અને છૂંદણાઓ ફેશનનો ભાગ બની ગયા છે. ફેશનના મોહમાં ઘેલા બનેલા લોકો ટેટૂ ચિત્રાવવા માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચી રહ્યા છે.
નવસારીમાં ટેટૂ બનાવી આપવાના નામે મહિલાઓનું શારીરિક શોષણ કરતો એક ટેટૂ આર્ટિસ્ટ પોલીસની અડફેટે આવી ગયો છે. યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરીને 7 મહિનાથી નાસતા ફરતા જય સોની નામના નરાધમ ટેટૂ આર્ટીસ્ટે આખરે પોલીસ સમક્ષ આત્મ સમર્પણ કર્યુ છે.
પરિણીત હોવા છતાં યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યુ
નવસારીમાં ટેટૂ સ્ટુડિયો ચલાવતા જય સોની પાસે ત્રણ વર્ષ અગાઉ તેના સ્ટુડિયો ઉપર આવેલી એક બ્યૂટી પાર્લર ચલાવતી 25 વર્ષીય યુવતીએ ટેટૂ બનાવડાવ્યું હતુ. ટેટૂ બનાવતા સમયે જયે યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવવાનો પ્રયાસ કરી, તેનો ફોન નંબર મેળવી લીધો હતો. બાદમાં બંને વચ્ચે સોશ્યલ મીડિયા તેમજ ફોનના માધ્યમથી મિત્રતા વધી અને વાત પ્રેમ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. જેમાં પરિણીત જયે તેની પત્ની સાથે મનમેળ ન હોવાથી તેને છૂટાછેડા આપવાનું જણાવી, યુવતી સાથે લગ્ન કરવાની વાત કરી, તેને પોતાની જાળમાં ફસાવી હતી. બાદમાં તેની સાથે અનેકવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જેમાં યુવતીને ગર્ભ રહી જતા, જ્યાં સુધી ગર્ભપાત ન કરાવે ત્યાં સુધી લગ્ન ન કરવાની ધમકી પણ આપી હતી. ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોની લગ્ન કરવાનાં નામે પોતાને ભોગવી છેતરી રહ્યો હોવાનો અહેસાસ થતા યુવતી જયના માતા-પિતા પાસે પહોંચી અને તેમને જયની કરતૂત જણાવી, પણ આરોપીના માતા પિતાએ પોતાના દીકરાને સપોર્ટ કરી પીડિતાને જાતિવિષયક અપમાનિત કરી, ધમકી આપી કાઢી મૂકી હતી. જેથી હારીને યુવતીએ પોલીસનો સહારો લીધો હતો અને 11 એપ્રિલ 2025ના રોજ ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોની વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ
પોલીસે દુષ્કર્મ, ગર્ભપાત અને એટ્રોસીટી એક્ટ હેઠળ જય સોની સામે ગુનો નોંધી તેને પકડવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા. પરંતુ ફરિયાદ થવાનું જાણતા જ જય ભાગી છૂટ્યો હતો. સાથે જ પોતાના વકીલ મારફત આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ જિલ્લા સત્ર ન્યાયાલય દ્વારા આગોતરા જામીન નામંજૂર કરતા, આરોપીએ હાઈકોર્ટમાં દાદ માંગી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જય સોનીએ તેના સામે થયેલ દુષ્કર્મ અને એટ્રોસિટીની ફરિયાદ ખોટી હોવાનું જણાવી ક્વોશિંગ પિટિશન સાથે આગોતરા જામીન મુક્યા હતા. પરંતુ હાઈકોર્ટમાં પોલીસની મજબૂત તપાસનો રિપોર્ટ હોવાનું જાણતા જય સોનીએ પોતાની આગોતરા જામીન અરજી પરત ખેંચી, નવસારી પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો હતો. જેથી પોલીસે નરાધમ જય સોનીની ધરપકડ કરી, તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર આરોપી જય સોની
આરોપી જય સોનીની ધરપકડ કરી પોલીસે સંયોગીક પુરાવા એકત્ર કરવાની દિશામાં કામગીરી કરી છે, જ્યારે યુવતી સાથે કરેલા દુષ્કર્મ તેમજ વિવિધ સ્થળે જ્યાં જ્યાં ફર્યો હતો અને જેમણે મદદગારી કરી હતી, એવા ઈસમોની પણ પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે. ગુનામાં અન્ય કોઈ પરિવારજન અથવા મિત્રની સંભાવના છે કે કેમ એ દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા આરોપી જય સોનીની ધરપકડ કરી પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર લઇ વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ભાજપ સાથે જોડાયા આરોપીના તાર
આરોપી જય સોની સામે ફરિયાદ થયા બાદ નવસારીથી ભાગીને ગોધરા પહોંચ્યો હતો. થોડા રૂપિયા સાથે ભાગેલ જય મોટા જટા જેવા વાળ અને દાઢી રાખતો હોવાથી, કોઈ સાધુ હોય એવો દેખાવ હોવાથી ગુજરાતથી મધ્યપ્રદેશ અને ત્યાંથી ઉત્તરપ્રદેશ સુધી પહોંચ્યો હતો. મોટેભાગે હાઈવે ઉપર જ કોઈક ઢાબા કે નાની હોટલમાં રહેલા જયે નાના મોટા કામ કરી પોતાના દિવસો કાઢ્યા હતા. બીજી તરફ આર્થિક રીતે મુશ્કેલીમાં પણ ઘેરાયો હતો. જેથી પણ તેણે આત્મ સમર્પણ કર્યુ હોય એવી સ્થિતિ છે. જ્યારે ભાજપના કાર્યકર મુદ્દે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે જય સોની 5 વર્ષ અગાઉ ભાજપમાં જોડાયો હતો, પણ ત્રણ વર્ષ અગાઉ પક્ષ વિરોધી કામગીરીને કારણે તેને પક્ષના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી સસ્પેન્ડ કર્યો હતો. જેથી હાલ જય સોની ભાજપનો કાર્યકર ન હોવાની કેફિયત નવસારી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે રજૂ કરી હતી.