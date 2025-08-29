નવસારી: રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી પાંચ દિવસ માટે ગાજ વીજ સાથે વરસાદની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેને લઇ દક્ષિણ ગુજરાત માટે હવામાન યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેને લઈને નવસારી જિલ્લામાં પણ ગત રાત્રી દરમિયાનથી જ ભારે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ છે. જેમાં નવસારી જિલ્લાના છ તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે.
કાવેરી નદી ભયજનક સપાટીથી બે ફૂટ દૂર
ઉપરવાસ ડાંગ, તાપી, સુરતમાં ભારે વરસાદ નોંધાતા નવસારી જિલ્લાની ત્રણે લોકમાતામાં પાણીની આવક વધી છે. નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકામાંથી પસાર થતી કાવેરી નદીમાં પાણીની આવક વધી છે અને નદીની સપાટી 17 ફૂટ સુધી પહોંચી છે. કાવેરી નદી ભયજનક સપાટીથી બે ફૂટ દૂર રહી રહી છે.
સીઝનમાં ત્રીજી વખત પાણીમાં ગરકાવ થયું મંદિર
નદીમાં પાણીની આવકના કારણે નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. નદીમાં પાણીની આવક વધવાના કારણે ચીખલી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આવેલું તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચોમાસાની સિઝનમાં ત્રીજી વખત પાણીમાં ગરકાવ થયું છે. કાવેરી નદી પર બનાવવામાં આવેલો લો લેવલ બ્રિજ પણ પાણીમાં ગરક થયો છે.
રિવરફ્રન્ટ પર મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા લોકો
ચીખલી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આવેલ તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાણીમાં ગરક થતા આ નયન રમ્ય નજારો જોવા માટે લોકો ચીખલી રિવરફ્રન્ટ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા હતા. ધસમસતા પ્રવાહની વચ્ચે લોકમાતા કાવેરી તડકેશ્વર મહાદેવના પગ પ્રક્ષાલન કરતી હોય તેવા નયનરમ્ય દ્રશ્યો સામે આવતા વાતાવરણ અહલાદક બન્યું હતું.
ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થતા વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ થયું છે, અને નદી કાંઠે વસતા લોકોને એલર્ટ રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે. તથા નદી કિનારાના વિસ્તારથી દૂર રહેવાની પણ ચેતવણી વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: