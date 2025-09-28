ETV Bharat / state

નવસારી: તોફાની વાવાઝોડાએ ભારે તારાજી સર્જી, 100થી વધુ ઘરોના છાપરા ઉડ્યા, અનેક પરિવારો બેહાલ

ગત મોડી રાત્રે નવસારી જિલ્લામાં ત્રાટકેલા તોફાની વાવાઝોડાએ ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાના અનેક ગામડાઓમાં ભારે નુકસાનનું પગેરું છોડી ગયું છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 6:22 PM IST

નવસારી: ગત મોડી રાત્રે નવસારી જિલ્લામાં ત્રાટકેલા તોફાની વાવાઝોડાએ ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાના અનેક ગામડાઓમાં ભારે નુકસાનનું પગેરું છોડી ગયું છે. ખાસ કરીને ચીખલીના તલાવચોરા ગામે વંટોળ સાથે વરસાદે ભારે તબાહી મચાવી હતી. રાતે લગભગ 10 વાગ્યાના આસપાસ આવેલા વાવાઝોડામાં ઘરોના પતરા ઉડી ગયા, વૃક્ષો અને વીજ થાંભલાઓ ધરાશાયી થયા અને અનેક પરિવારો ખુલ્લા આકાશ નીચે રાત પસાર કરવા મજબૂર બન્યા.

તલાવચોરામાં ભારે નુકસાન
તલાવચોરા ગામના રાજા ફળિયા અને શામળા ફળિયામાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે. અહીં અંદાજે 100થી વધુ ઘરોના પતરા ઉડી ગયા હતા. રાત્રે સૂતા બાળકો અને વડીલોને જીવ બચાવવા ઘરમાંથી બહાર નિકળવું પડ્યું હતું. કોઈ કોઈ પરિવાર નજીકના ઘરમાં આશરો લેતાં બચી ગયા હતા, પણ ઘરનો સામાન પલળી જતાં અને છત ઉડી જતાં આ પરિવારો હવે અસહાય બન્યા છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

પરિવારો મુશ્કેલીમાં, પીવાનું પાણી અને વીજળી બને સમસ્યા
ઘરોની છત ઉડી જતા પરિવારોએ પોતાનું અનાજ, કપડાં, અને જરૂરી ઘરવખરી ગુમાવી છે. ગામમાં વીજળી ના હોવાના કારણે અંધારામાં દિવસ પસાર કરવો પડી રહ્યો છે. લોકોને પીવાનું પાણી પણ સરળતાથી મળતું નથી. પાણી, ખોરાક અને રહેવાના વ્યવસ્થાની તાત્કાલિક જરૂર છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

તંત્ર હરકતમાં – કલેક્ટર અને ધારાસભ્ય ગામમાં
તારાજીથી તરત જ સ્થિતિને નિહાળવા જિલ્લા કલેક્ટર ક્ષિપ્રા આગ્રે તલાવચોરા સહિતના પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તેમના સાથે ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભુરાલાલ શાહ પણ હાજર રહ્યા હતા. ધારાસભ્યે તાત્કાલિક લોકોને છત, ખોરાક અને પીવાના પાણી જેવી વ્યવસ્થા માટે તંત્રને સૂચનાઓ આપી.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

સુરત અને નવસારી મહાનગરપાલિકાની ટીમો સહાય માટે ઉતારાઈ
પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક મદદ માટે સુરત અને નવસારી મહાનગરપાલિકાની ટીમોને ખસેડવામાં આવી છે. જિલ્લા વહીવટ તંત્રે તાત્કાલિક રાહત શિબિરો અને જરૂરી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આરંભ કર્યો છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

વાહન વ્યવહાર પર અસર – 15થી વધુ માર્ગો બંધ
વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લાની ઉપરવાસમાંથી પાણી આવતાં પૂર્ણા નદીની સપાટીમાં વધારો થયો છે. પરિણામે, કુલ 15 માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર બંધ થયો છે. જેમાં વાંસદા તાલુકાના 7, ચીખલીના 2, અને અન્ય તાલુકાઓના પણ માર્ગો સમાવિષ્ટ છે. ઓવરટાઈપિંગને કારણે અમુક રસ્તાઓ પર ડાયવર્ઝન પણ આપવામાં આવ્યા છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

કૃષિ ક્ષેત્રે પણ ભારે નુકસાન
વાવાઝોડાના કારણે ખેતરોમાં ઉભા પાકને પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખેતિવાડી અને બાગાયતી પાકોને થયેલા નુકસાનનું સર્વે હાથ ધરવા માટે ખેતીવાડી વિભાગે 60થી વધુ ટીમો બનાવી છે. એરિયલ સર્વે બાદ ગ્રાઉન્ડ સર્વેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી
વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જતા ગામમાં 15 કલાકથી વીજળી ગુમ છે. ડીજીવીસીએલ દ્વારા વીજ પોલો ઉભા કરવા અને લાઈનો સુધારવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. વરસાદ વચ્ચે પણ ટીમો કાર્યરત છે.

નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન
નવસારીમાં વાવાઝોડાથી નુકસાન

વરસાદની ચેતવણી – રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા નવસારી જિલ્લામાં આજે પણ રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આગામી 24 કલાકમાં વધુ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તંત્રએ લોકોને સુરક્ષિત રહેવા, જરૂરિયાતે બહાર ન નીકળવા અને સ્થળાંતર થાય ત્યાં નિકળી જવા અપીલ કરી છે.

