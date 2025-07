ETV Bharat / state

નવસારીના 'રેસ્ક્યુઅર રાજુભાઈ', 300થી વધુ લોકોના જીવ બચાવી બન્યા માનવતાનું પ્રતીક - NAVSARI NEWS

નવસારીના 'રેસ્ક્યુઅર રાજુભાઈ' ( ETV Bharat Gujarat )

Published : July 21, 2025 at 8:34 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 9:24 AM IST

નવસારી : છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી નવસારી શહેરમાં આવેલ પૂર્ણા નદી પરનો બ્રિજ "સુસાઇડ પોઇન્ટ" તરીકે ઓળખાય છે. પરંતુ અહીં રહેતા એક સામાન્ય આધેડ રાજુભાઈ માનવતા મહેકાવાનું કામ કરી રહ્યા છે અત્યાર સુધીમાં તેઓએ 300થી વધુ આપઘાત કરનારાઓને બચાવ્યા છે. આવો, જુઓ તેમના સાહસ અને સેવાભાવની ભાવુક કહાની... "સુસાઇડ પોઇન્ટ" પૂર્ણા નદી પરનો બ્રિજ નવસારી શહેરને સુરત સાથે જોડતો સ્ટેટ હાઈવે પૂર્ણા નદી પરથી પસાર થાય છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ બ્રિજ કુખ્યાત બની ચૂક્યો છે. એવી જગ્યા જ્યાં લોકોને જીવન ટૂંકાવા માટે દોરતું કોઈ અજાણ્યું ખેંચાણ હોય તેમ લાગતું થયું છે. મહિલાઓ, યુવતીઓ અને પુરુષો, જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં તૂટી પડેલા લોકો અહીંથી નદીમાં ઝંપલાવી પોતાનું જીવન ટૂંકાવી દે છે. નવસારીના 'રેસ્ક્યુઅર રાજુભાઈ' (ETV Bharat Gujarat) 'રેસ્ક્યુઅર રાજુભાઈ', 300થી વધુ લોકોના જીવનદાતા

