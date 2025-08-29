ETV Bharat / state

નવસારીમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ : વહીવટી તંત્ર એલર્ટ થયું, ડેમોની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક - NAVSARI WEATHER UPDATE

ઉપરવાસમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેતા નવસારી જિલ્લામાંથી પસાર થતી પૂર્ણા નદીની સપાટીમાં વધારો થયો, સપાટી 13 ફૂટ સુધી પહોંચી છે.

નવસારીમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ
નવસારીમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 2:54 PM IST

નવસારી : આજે ફરી નવસારી જિલ્લાના હવામાનમાં ઝડપથી બદલાવ જોવા મળ્યો છે. છૂટા છવાયા ઝાપટા બાદ ફરી ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદે પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. આજે જિલ્લાના તમામ છ તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. જેમાં ગણદેવીમાં માત્ર બે કલાકમાં 1.40 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વિશેષ કરીને બાગાયતી વિસ્તારમાં વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી છે.

ડાંગર પકવતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર

ખેડૂત પિનાકીન પટેલ જણાવી રહ્યા છે કે, હાલ વરસી રહેલો વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે. કારણ કે નવસારી જિલ્લામાં ચોમાસુ ડાંગર અંદાજિત 50,000 હેક્ટરમાં વાવવામાં આવે છે. જેમાં પાણીની તાતી જરૂરિયાત હોય છે. હાલ જે પ્રમાણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેને લઈને ખેડૂતો આનંદમાં આવ્યા છે. વરસાદ સારો રહેવાના કારણે પાક પણ મબલક ઉતરશે અને ખેડૂતની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.

નવસારીમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ : વહીવટી તંત્ર એલર્ટ થયું (ETV Bharat Gujarat)

નદી-ડેમની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક

બીજી તરફ, ઉપરવાસમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેતા નદીઓમાં પાણીની સપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પૂર્ણા નદી હાલમાં 13 ફૂટના સ્તરે પહોંચી છે, જ્યારે ભયજનક સપાટી 23 ફૂટ છે. અંબિકા નદી 13.77 ફૂટ અને કાવેરી નદી 10 ફૂટે પ્રવાહિત થઈ રહી છે.

ડેમોની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક બની છે. જૂજ ડેમ 167.65 મીટર સુધી ભરાઈ ગયો છે, જે તેની ભયજનક સપાટી 167.50ને પાર છે. તેવી જ રીતે કેલીયા ડેમ પણ ભયજનક સપાટી પાર જઈ 113.60 મીટર પર છે.

વરસાદના તાજા આંકડા : નવસારીમાં 6 mm, જલાલપોરમાં 2 mm, ચીખલીમાં 13 mm, જ્યારે વાંસદા અને ખેરગામમાં 1.22 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદ અને નદીઓની વધતી સપાટીને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર સતર્ક સ્થિતિમાં છે. સાથે જ જિલ્લાવાસીઓને પણ સતર્ક રહેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

