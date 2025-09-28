ETV Bharat / state

પાપીને પાપની સજા, બીલીમોરાની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરી બનાવી હતી ગર્ભવતી, પોલીસે 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી

બીલીમોરાની સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરીને તેને ગર્ભવતી બનાવનાર નરાધમની ધરપકડ બાદ તેની સામે 10 દિવસમાં જ તમામ પુરાવાઓ સાથે પોલીસે ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે.

પાપીને પાપની સજા
પાપીને પાપની સજા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: બીલીમોરામાં ઈન્સ્ટાગ્રામ થકી 15 વર્ષીય સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી એની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવનાર નરાધમની ધરપકડ બાદ તેની સામે પોલીસે 10 દિવસમાં જ તમામ પુરાવાઓ સાથે ચાર્જશીટ રજૂ કરીને પોલીસે પીડિતાને વહેલો ન્યાય અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા થકી મિત્રતા કેળવી

નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેર નજીકના એક ગામડાની 15 વર્ષીય સગીરાને મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના અને બીલીમોરા-ચીખલી માર્ગ નજીક આવેલા ગામમાં હેર સલૂનમાં કામ કરતા સદ્દામ હુસૈન રમજાન સલમાની નામના આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા થકી મિત્રતા કેળવી હતી.

સગીરા તેની નજીકમાં જ રહેતી હોવાથી તેની સાથે મુલાકાતો શરૂ કરી અને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. બાદમાં નરાધમ સદ્દામ હુસૈને પીડિતાને લગ્નની લાલચ આપી, તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જેના થકી પીડિતાને ગર્ભ રહી ગયો હતો. પરંતુ આ મુદ્દે સગીરાએ પોતાના પરિવારથી વાત છુપાવી હતી.

બીલીમોરાની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરીને ગર્ભવતી બનાવનારા આરોપી સામે પોલીસે 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી (Etv Bharat Gujarat)

7 મહિનાનો ગર્ભ અને ગર્ભપાત

બીજી તરફ ગર્ભ રહ્યા બાદ પણ સગીરાના શરીરમાં કોઈ બદલાવ જણાયો ન હતો, જેમાં ગર્ભ અંદાજે 7 મહિનાનો થઈ ગયો હતો. દરમિયાન ગત 15 સપ્ટેમ્બર પૂર્વે સગીરાને રાત્રિના સમયે પેટમાં અચાનક દર્દ ઉપડતા, પોતાના ઘરના બાથરૂમમાં ગઈ હતી. જ્યાં અચાનક તેને પ્રસૂતિ જેવી જ પીડા ઉપડી અને ગર્ભપાત થઈ ગયો હતો.

15 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરી બનાવી હતી ગર્ભવતી
15 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરી બનાવી હતી ગર્ભવતી (Etv Bharat Gujarat)

વાસનાના વરૂનો જાહેરમાં વરઘોડો

દીકરીની સ્થિતિ જોતા પરિવાર હેબતાઈ ગયો હતો અને તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પીટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડી હતી. સાથે જ મૃત ગર્ભ બાબતે તેની પૂછપરછ કરતા સદ્દામ હુસૈન સલમાનીનું નામ સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મુદ્દે પરિવારે બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ આપતા પોલીસે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી સદ્દામ હુસૈનની ધરપકડ કરી, તેનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢી સબક શીખવ્યો હતો.

આરોપી સદ્દામ હુસૈન રમજાન સલમાની
આરોપી સદ્દામ હુસૈન રમજાન સલમાની (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી

આ ગુનાની ગંભીરતા સમજી બીલીમોરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ચાવડાએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શનમાં મૃતક ભૃણ અને આરોપીના DNAનું સુરત FSLમાં પરીક્ષણ કરાવતા બંને DNA મળ્યા હતા. જેની સાથે જ પોલીસે વૈજ્ઞાનિક, સાંયોગિક, ટેકનિકલ અને મેન્યુઅલ પુરાવાઓ સાથે સંબંધિતોના નિવેદનો નોંધી 250 પાનાંની ચાર્જશીટ 10 જ દિવસમાં નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરી હતી. જેની સાથે જ પીડિતાને વહેલો ન્યાય મળે એ દિશામાં પ્રયાસ કર્યો હતો.

  1. કળાની આડમાં કાળા કામ ! દુષ્કર્મના કેસમાં 7 મહિનાથી નાસતા ફરતા નવસારીના ટેટૂ આર્ટીસ્ટે કર્યુ આત્મસમર્પણ
  2. નવસારીમાં લગ્નની લાલચે સગીરાને ભગાડીને દુષ્કર્મ આચરવાની ઘટના, પોલીસે આરોપીને ઝડપ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

CHARGESHEET OF RAPE CASEPOCSO RAPE CASE IN BILIMORANAVSARI NEWSNAVSARI POLICENAVSARI RAPE CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.