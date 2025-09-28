પાપીને પાપની સજા, બીલીમોરાની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરી બનાવી હતી ગર્ભવતી, પોલીસે 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી
બીલીમોરાની સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરીને તેને ગર્ભવતી બનાવનાર નરાધમની ધરપકડ બાદ તેની સામે 10 દિવસમાં જ તમામ પુરાવાઓ સાથે પોલીસે ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે.
Published : September 28, 2025 at 7:51 AM IST
નવસારી: બીલીમોરામાં ઈન્સ્ટાગ્રામ થકી 15 વર્ષીય સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી એની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવનાર નરાધમની ધરપકડ બાદ તેની સામે પોલીસે 10 દિવસમાં જ તમામ પુરાવાઓ સાથે ચાર્જશીટ રજૂ કરીને પોલીસે પીડિતાને વહેલો ન્યાય અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા થકી મિત્રતા કેળવી
નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેર નજીકના એક ગામડાની 15 વર્ષીય સગીરાને મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના અને બીલીમોરા-ચીખલી માર્ગ નજીક આવેલા ગામમાં હેર સલૂનમાં કામ કરતા સદ્દામ હુસૈન રમજાન સલમાની નામના આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા થકી મિત્રતા કેળવી હતી.
સગીરા તેની નજીકમાં જ રહેતી હોવાથી તેની સાથે મુલાકાતો શરૂ કરી અને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. બાદમાં નરાધમ સદ્દામ હુસૈને પીડિતાને લગ્નની લાલચ આપી, તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જેના થકી પીડિતાને ગર્ભ રહી ગયો હતો. પરંતુ આ મુદ્દે સગીરાએ પોતાના પરિવારથી વાત છુપાવી હતી.
7 મહિનાનો ગર્ભ અને ગર્ભપાત
બીજી તરફ ગર્ભ રહ્યા બાદ પણ સગીરાના શરીરમાં કોઈ બદલાવ જણાયો ન હતો, જેમાં ગર્ભ અંદાજે 7 મહિનાનો થઈ ગયો હતો. દરમિયાન ગત 15 સપ્ટેમ્બર પૂર્વે સગીરાને રાત્રિના સમયે પેટમાં અચાનક દર્દ ઉપડતા, પોતાના ઘરના બાથરૂમમાં ગઈ હતી. જ્યાં અચાનક તેને પ્રસૂતિ જેવી જ પીડા ઉપડી અને ગર્ભપાત થઈ ગયો હતો.
વાસનાના વરૂનો જાહેરમાં વરઘોડો
દીકરીની સ્થિતિ જોતા પરિવાર હેબતાઈ ગયો હતો અને તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પીટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડી હતી. સાથે જ મૃત ગર્ભ બાબતે તેની પૂછપરછ કરતા સદ્દામ હુસૈન સલમાનીનું નામ સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મુદ્દે પરિવારે બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ આપતા પોલીસે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી સદ્દામ હુસૈનની ધરપકડ કરી, તેનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢી સબક શીખવ્યો હતો.
પોલીસે 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી
આ ગુનાની ગંભીરતા સમજી બીલીમોરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ચાવડાએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શનમાં મૃતક ભૃણ અને આરોપીના DNAનું સુરત FSLમાં પરીક્ષણ કરાવતા બંને DNA મળ્યા હતા. જેની સાથે જ પોલીસે વૈજ્ઞાનિક, સાંયોગિક, ટેકનિકલ અને મેન્યુઅલ પુરાવાઓ સાથે સંબંધિતોના નિવેદનો નોંધી 250 પાનાંની ચાર્જશીટ 10 જ દિવસમાં નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરી હતી. જેની સાથે જ પીડિતાને વહેલો ન્યાય મળે એ દિશામાં પ્રયાસ કર્યો હતો.