નવસારી પોલીસે ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી, 2.64 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે - CHIKLIGAR GANG

નવસારી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઘરફોડ ચોરી, લૂંટ, ધાડ અને વાહન ચોરી જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી કુખ્યાત ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

નવસારી પોલીસે ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી
નવસારી પોલીસે ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 10:22 PM IST

નવસારી: નવસારી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઘરફોડ ચોરી, લૂંટ, ધાડ અને વાહન ચોરી જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી કુખ્યાત ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આ ગેંગના આરોપીઓ વિરુદ્ધ વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ 50 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, જેમાંથી ચારથી વધુ ગુનાઓમાં આ ચાર આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે.

  • ચિકલીગર ગેંગના ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ કુલ 50 જેટલા ગુનાઓ પોલીસ દફતરે નોંધાયેલા છે
  • હાલના ચારથી વધુ ગુનામાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીઓની કરી ધરપકડ
  • પોલીસ પર હુમલા, લૂંટ ધાડ અને તફડંચી જેવા ગુનાઓમાં સંડોવણી
  • પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી એક બાઈક અને સોના ચાંદીના ઘરેણા મળી 2,64,000 નો મુદ્દામાલ કર્યો કબજે

20 મે 2025ના રોજ નવસારીના ગ્રીડ-બારડોલી રોડ વિસ્તારમાં બનેલી ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાને અનુસરી, પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરી હતી. સુરતના ભેસ્તાન આવાસ વિસ્તારમાં રેડ કરીને ચાર આરોપીઓને સોના-ચાંદીના દાગીના સાથે ઝડપી લેવાયા. પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ પાસોદરા વિસ્તારમાંથી ઈકો કાર ચોરી કરી હતી અને નવસારીમાં બંધ મકાનનો નકુચો તોડી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.

નવસારી પોલીસે ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી
નવસારી પોલીસે ચીકલીગર ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી એક બાઈક અને સોના-ચાંદીના દાગીના સહિત રૂ. 2,64,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ સફળ કાર્યવાહીથી અનેક ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. હાલ એક આરોપી વોન્ટેડ છે, અને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

નવસારી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી. જે. જાડેજાએ જણાવ્યું, "રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીનો ગુનો નોંધાયો હતો. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે અમે જાણ્યું કે આ ગેંગે ઈકો કારનો ઉપયોગ કરી ચોરી કરી હતી. આ માહિતીના આધારે અમે ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, અને વધુ તપાસ ચાલુ છે."

