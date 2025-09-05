ETV Bharat / state

નવસારીના મિયાઝરી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં વારસાને સ્પર્શતો નવીન અભિગમ, AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા - MIYAZARI PRIMARY SCHOOL

વારલી પેઇન્ટિંગ શીખવાડવાનું શરૂ કરતા જ ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને બાળકો શનિવાર ક્યારે આવે એની રાહ જોતા હોય છે.

મિયાઝરી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં વારસાને સ્પર્શતો નવીન અભિગમ
મિયાઝરી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં વારસાને સ્પર્શતો નવીન અભિગમ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 6:34 AM IST

3 Min Read

નવસારી : ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં ટેક્નોલોજી સાથે કૌશલ્ય અનિવાર્ય બની ગયું છે, ત્યાં શિક્ષણનું મકસદ માત્ર પાઠ્યપુસ્તકો સુધી સીમિત રહેવું યોગ્ય નથી. નવી શિક્ષણ નીતિમાં શાળાના બારણાં ખુલતા જ બાળકોના આંતરિક કુશળતાને ઓળખવાનો પ્રયાસ થવો જોઈએ.

બેગલેસ ડે : નવસારી જિલ્લાના મિયાઝરી ગામની એક નાની પ્રાથમિક શાળાનું, જ્યાં 'બેગલેસ ડે'ના ઊપલક્ષે શિક્ષકોએ વારલી ચિત્રકલા શીખવાડી. આદિવાસી પરંપરાની ઊંડાણભરી ઝાંખી આપતી આ કલા હવે બાળકોના હાથમાં જીવતી થઈ છે. એ માત્ર શીખવાની રીત નથી, પણ તેમની ઓળખ, તેમનો ગર્વ છે. શિક્ષણની આ નવી દિશા એ સંદેશ આપે છે કે સ્કૂલ એ હવે માત્ર ભણવાનોજ નહીં પણ પોતાને શોધવાનો માર્ગ પણ છે.

AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા (Etv Bharat Gujarat)

AI યુગમાં સ્કીલ મહત્વની સાબિત થશે, ત્યારે ભારત સરકારે પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં વિદ્યાર્થીઓમાં નાનપણથી જ કૌશલ્ય વિકસિત કરવા શાળાઓમાં ભાર વિનાના ભણતરની શરૂઆત ચોપડા વિનાનો દિવસ (બેગલેસ ડે) જાહેર કર્યો, અને તેનો સદુપયોગ કરી નવસારીના આંતરિયાળ આદિવાસી પટ્ટાની મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ આદિવાસી સંસ્કૃતિની ધરોહર સમાન વારલી પેઇન્ટિંગ વિદ્યાર્થીઓને શીખવી, તેમના કૌશલ્યને નિખારવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે.

ભારત સરકારે નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરતા જ શાળા, કોલેજોમાં અનેક નવા સુધારા લાગુ થયા છે. જેમાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળકોને ભાર વિનાનું શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે દર શનિવારને ચોપડા વિનાનો દિવસ (બેગ લેસ ડે) જાહેર કર્યો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ચોપડાના ભારથી દૂર રાખવા સાથે તેમની સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિને વિકસાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી વિદ્યાર્થી હસતા રમતા શાળામાં આવે અને ઉત્સાહ સાથે ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય.

વારલી પેઇન્ટિંગ
વારલી પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

મિયાઝરી સ્કુલના શિક્ષકોનો અનોખો પ્રયાસ : નવસારીની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોએ બેગલેસ-ડેના દિવસે બાળકોને શૈક્ષણિક રમત, ઉખાણા, અભિનય ગીત, કવિતા સહિત અન્ય રમતો રમાડવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ ઘણી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ આવી પ્રવૃત્તિથી થોડા સમય બાદ કંટાળી જતા હતા. નવસારીના વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ અને આદિવાસી બાહુલ એવા મિયાઝરી ગામની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ પણ બેગલેસ-ડેના દિવસે બાળકોને ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓમાં પોરવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ શિક્ષકોને સંતોષ થતો ન હતો.

વારલી પેઇન્ટિંગ
વારલી પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

જેથી બાળકોમાં કૌશલ્ય વિકસિત થાય એવા વિચાર સાથે શાળાના ત્રણ શિક્ષિકાઓ દર્શના પટેલ અને વૈશાલી પટેલે કંઈક અલગ કરવાનું વિચાર્યુ. જેમાં દર્શના પટેલે વારલી પેઇન્ટિંગ શીખવવાનો વિચાર મૂક્યો, ત્યારબાદ બંને શિક્ષિકાઓએ વારલી પેઇન્ટિંગ વિશે માહિતી મેળવી, કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની તાલીમ મેળવી અને બાળકોને શીખવવાની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં શિક્ષકોએ શાળામાં બનેલા જૂના TLMનો ઉપયોગ કરી, ફ્રેમ બનાવી અને તેમાં વ્હાઈટ સિમેન્ટમાંથી કોન બનાવવાનું બાળકોને શિખવાડવા સાથે જ તેમને વારલી ચિત્રો શીખવ્યા અને કોનથી પેઇન્ટિંગ શિખવાડી.

વારલી પેઇન્ટિંગ : વારલી પેઇન્ટિંગ શીખવાડવાનું શરૂ કરતા જ ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને બાળકો શનિવાર ક્યારે આવે એની રાહ જોતા હોય છે. બાળકો વારલી પેઇન્ટિંગ એટલી એકાગ્રતાથી બનાવતા થયા અને આજે બાળકો પોતાની સાંસ્કૃતિક ધરોહર એવી વારલી પેઇન્ટિંગના ઉત્તમ કળાકાર થયા છે.

AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા
AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષક હંમેશા વિદ્યાર્થી હોય છે, અને વિદ્યાર્થી બનીને જે શીખે છે એને પોતાના વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી પીરસી દે છે. મિયાઝરીની શિક્ષિકાઓએ વિદ્યાર્થીને કૌશલ્ય શીખવવા પોતે વારલી પેઇન્ટિંગ શીખી, એમાં નિપુણતા મેળવી અને જ્યારે બાળકોને વારલી ચિત્રકારીમાં પારંગત બનાવી દીધા છે. વિદ્યાર્થીઓ વારલી પેઇન્ટિંગ બનાવતા એકાગ્ર બન્યા છે, જેનું પરિણામ તેમના અભ્યાસમાં પણ મળ્યું છે.

વિદ્યાર્થીઓ વાંચન, લેખન અને ગણનમાં એકાગ્ર ચિત્ત થયા છે. જેથી પરીક્ષામાં પરિણામ સુધાર્યુ છે. જ્યારે વાલીઓને પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિનું જતન બાળકો નાનપણથી કરતા થયા એની ખુશી છે, સાથે શિક્ષકો અભ્યાસ સાથે બાળકોને પ્રવૃત્તિઓમાં પણ કેળવી રહ્યા છે, એની સરાહના પણ કરી રહ્યા છે.

મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળા
મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

આજે જ્યારે સમગ્ર ભારત શિક્ષકોને તેમના અગણિત આશીર્વાદો માટે વંદન કરી રહ્યું છે, ત્યારે આદિવાસી પટ્ટાની અંતરિયાળ મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકાઓએ બાળકોને અભ્યાસ સાથે કૌશલ્ય તાલીમ આપી ભવિષ્યમાં તેના પગપર ઉભા રહી શકે એની સક્ષમતા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે આજના યુગમાં પ્રશંશનીય કાર્ય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. 'બેગલેસ-ડે'ને લઈને કન્ફ્યુઝન: વાલી મંડળના પ્રમુખે કહ્યું- નિર્ણય આવકારદાયક પણ ગાઈડલાઈન આવી નથી
  2. ભાવનગરમાં બેગલેસ દિવસની ઊજવણી, વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતના શ્લોક શીખ્યા

નવસારી : ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં ટેક્નોલોજી સાથે કૌશલ્ય અનિવાર્ય બની ગયું છે, ત્યાં શિક્ષણનું મકસદ માત્ર પાઠ્યપુસ્તકો સુધી સીમિત રહેવું યોગ્ય નથી. નવી શિક્ષણ નીતિમાં શાળાના બારણાં ખુલતા જ બાળકોના આંતરિક કુશળતાને ઓળખવાનો પ્રયાસ થવો જોઈએ.

બેગલેસ ડે : નવસારી જિલ્લાના મિયાઝરી ગામની એક નાની પ્રાથમિક શાળાનું, જ્યાં 'બેગલેસ ડે'ના ઊપલક્ષે શિક્ષકોએ વારલી ચિત્રકલા શીખવાડી. આદિવાસી પરંપરાની ઊંડાણભરી ઝાંખી આપતી આ કલા હવે બાળકોના હાથમાં જીવતી થઈ છે. એ માત્ર શીખવાની રીત નથી, પણ તેમની ઓળખ, તેમનો ગર્વ છે. શિક્ષણની આ નવી દિશા એ સંદેશ આપે છે કે સ્કૂલ એ હવે માત્ર ભણવાનોજ નહીં પણ પોતાને શોધવાનો માર્ગ પણ છે.

AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા (Etv Bharat Gujarat)

AI યુગમાં સ્કીલ મહત્વની સાબિત થશે, ત્યારે ભારત સરકારે પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં વિદ્યાર્થીઓમાં નાનપણથી જ કૌશલ્ય વિકસિત કરવા શાળાઓમાં ભાર વિનાના ભણતરની શરૂઆત ચોપડા વિનાનો દિવસ (બેગલેસ ડે) જાહેર કર્યો, અને તેનો સદુપયોગ કરી નવસારીના આંતરિયાળ આદિવાસી પટ્ટાની મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ આદિવાસી સંસ્કૃતિની ધરોહર સમાન વારલી પેઇન્ટિંગ વિદ્યાર્થીઓને શીખવી, તેમના કૌશલ્યને નિખારવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે.

ભારત સરકારે નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરતા જ શાળા, કોલેજોમાં અનેક નવા સુધારા લાગુ થયા છે. જેમાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળકોને ભાર વિનાનું શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે દર શનિવારને ચોપડા વિનાનો દિવસ (બેગ લેસ ડે) જાહેર કર્યો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ચોપડાના ભારથી દૂર રાખવા સાથે તેમની સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિને વિકસાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી વિદ્યાર્થી હસતા રમતા શાળામાં આવે અને ઉત્સાહ સાથે ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય.

વારલી પેઇન્ટિંગ
વારલી પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

મિયાઝરી સ્કુલના શિક્ષકોનો અનોખો પ્રયાસ : નવસારીની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોએ બેગલેસ-ડેના દિવસે બાળકોને શૈક્ષણિક રમત, ઉખાણા, અભિનય ગીત, કવિતા સહિત અન્ય રમતો રમાડવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ ઘણી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ આવી પ્રવૃત્તિથી થોડા સમય બાદ કંટાળી જતા હતા. નવસારીના વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ અને આદિવાસી બાહુલ એવા મિયાઝરી ગામની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ પણ બેગલેસ-ડેના દિવસે બાળકોને ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓમાં પોરવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ શિક્ષકોને સંતોષ થતો ન હતો.

વારલી પેઇન્ટિંગ
વારલી પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

જેથી બાળકોમાં કૌશલ્ય વિકસિત થાય એવા વિચાર સાથે શાળાના ત્રણ શિક્ષિકાઓ દર્શના પટેલ અને વૈશાલી પટેલે કંઈક અલગ કરવાનું વિચાર્યુ. જેમાં દર્શના પટેલે વારલી પેઇન્ટિંગ શીખવવાનો વિચાર મૂક્યો, ત્યારબાદ બંને શિક્ષિકાઓએ વારલી પેઇન્ટિંગ વિશે માહિતી મેળવી, કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની તાલીમ મેળવી અને બાળકોને શીખવવાની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં શિક્ષકોએ શાળામાં બનેલા જૂના TLMનો ઉપયોગ કરી, ફ્રેમ બનાવી અને તેમાં વ્હાઈટ સિમેન્ટમાંથી કોન બનાવવાનું બાળકોને શિખવાડવા સાથે જ તેમને વારલી ચિત્રો શીખવ્યા અને કોનથી પેઇન્ટિંગ શિખવાડી.

વારલી પેઇન્ટિંગ : વારલી પેઇન્ટિંગ શીખવાડવાનું શરૂ કરતા જ ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને બાળકો શનિવાર ક્યારે આવે એની રાહ જોતા હોય છે. બાળકો વારલી પેઇન્ટિંગ એટલી એકાગ્રતાથી બનાવતા થયા અને આજે બાળકો પોતાની સાંસ્કૃતિક ધરોહર એવી વારલી પેઇન્ટિંગના ઉત્તમ કળાકાર થયા છે.

AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા
AIના યુગમાં કૌશલ્યને પ્રાથમિકતા (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષક હંમેશા વિદ્યાર્થી હોય છે, અને વિદ્યાર્થી બનીને જે શીખે છે એને પોતાના વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી પીરસી દે છે. મિયાઝરીની શિક્ષિકાઓએ વિદ્યાર્થીને કૌશલ્ય શીખવવા પોતે વારલી પેઇન્ટિંગ શીખી, એમાં નિપુણતા મેળવી અને જ્યારે બાળકોને વારલી ચિત્રકારીમાં પારંગત બનાવી દીધા છે. વિદ્યાર્થીઓ વારલી પેઇન્ટિંગ બનાવતા એકાગ્ર બન્યા છે, જેનું પરિણામ તેમના અભ્યાસમાં પણ મળ્યું છે.

વિદ્યાર્થીઓ વાંચન, લેખન અને ગણનમાં એકાગ્ર ચિત્ત થયા છે. જેથી પરીક્ષામાં પરિણામ સુધાર્યુ છે. જ્યારે વાલીઓને પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિનું જતન બાળકો નાનપણથી કરતા થયા એની ખુશી છે, સાથે શિક્ષકો અભ્યાસ સાથે બાળકોને પ્રવૃત્તિઓમાં પણ કેળવી રહ્યા છે, એની સરાહના પણ કરી રહ્યા છે.

મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળા
મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

આજે જ્યારે સમગ્ર ભારત શિક્ષકોને તેમના અગણિત આશીર્વાદો માટે વંદન કરી રહ્યું છે, ત્યારે આદિવાસી પટ્ટાની અંતરિયાળ મિયાઝરી પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકાઓએ બાળકોને અભ્યાસ સાથે કૌશલ્ય તાલીમ આપી ભવિષ્યમાં તેના પગપર ઉભા રહી શકે એની સક્ષમતા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે આજના યુગમાં પ્રશંશનીય કાર્ય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. 'બેગલેસ-ડે'ને લઈને કન્ફ્યુઝન: વાલી મંડળના પ્રમુખે કહ્યું- નિર્ણય આવકારદાયક પણ ગાઈડલાઈન આવી નથી
  2. ભાવનગરમાં બેગલેસ દિવસની ઊજવણી, વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતના શ્લોક શીખ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

MIYAZARI PRIMARY SCHOOLNAVSARI NEWSBAGLESS DAYWARLI PAINTINGMIYAZARI PRIMARY SCHOOL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.