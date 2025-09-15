નવસારીમાં લગ્નની લાલચે સગીરાને ભગાડીને દુષ્કર્મ આચરવાની ઘટના, પોલીસે આરોપીને ઝડપ્યો
20 વર્ષીય આરોપીએ છ મહિનાં પહેલાં એક સ્થાનિક ગરબા કાર્યક્રમમાં 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની સાથે મિત્રતા બાંધેલી.
Published : September 15, 2025 at 9:33 PM IST
નવસારી: નવસારીના વિજલપોર વિસ્તારમાં રહેતી 14 વર્ષની સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી ભગાડી જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોલીસે ઝડપી લીધો છે. યુવતીના પરિવારજનોએ ફરિયાદ નોંધાવતા જ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી હતી.
મળતી માહિતી અનુસાર, વિજલપોરના રામનગર વિસ્તારમાં રહેતા 20 વર્ષીય આરોપીએ છ મહિનાં પહેલાં એક સ્થાનિક ગરબા કાર્યક્રમમાં 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની સાથે મિત્રતા બાંધેલી. સમય જતાં, તેણે યુવતીને પ્રેમમાં ફસાવી લગ્નની લાલચ આપી હતી. 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ આરોપી યુવતીને ભગાડી લઈ ગયો હતો.
આરોપીએ યુવતીને પહેલા પોતાના રૂમમાં રાખી, ત્યારબાદ તાપી જિલ્લાના બાજીપુરા ગામે પોતાના સંબંધીના ઘરે લઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન આરોપીએ સગીરાની ઈચ્છાની વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યુ હતું. 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ, જ્યારે યુવતીના પરિવારજનો દ્વારા તેની શોધખોળ ચાલુ હતી અને પોલીસમાં પોસ્કો સહિત અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, ત્યારબાદ આરોપીએ યુવતીને પાછી વિજલપોર મુકી દીધી હતી.
ફરિયાદને આધારે પોલીસે તપાસની ગતિને વેગ આપ્યો હતો. આરોપી અજયની લોકેશનની માહિતી મેળવવા માટે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કર્યો. ફોન ટ્રેકિંગના આધારે પોલીસને જાણ થઈ કે આરોપી બાજીપુરામાં છે. ત્યારબાદ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતા આરોપીને ત્યાંથી ઝડપી પાડી ધરપકડ કરી લીધી હતી.
વિજલપોર પોલીસ તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવી હતી. આરોપી અજયની લોકેશનની માહિતી મેળવવા માટે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કર્યો. ફોન ટ્રેકિંગના આધારે પોલીસને જાણ થઈ કે આરોપી બાજીપુરામાં છે. ત્યારબાદ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતા આરોપીને ત્યાંથી ઝડપી પાડી ધરપકડ કરી લીધી હતી.
હવે પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ અપહરણ, દુષ્કર્મ તથા પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઘટના સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ છે કે, કઈ રીતે નાની વયના બાળકીઓને લાલચ આપીને ભયાનક રીતે શિકાર બનાવે છે. આવા ગુનાઓને જડમૂળથી ઉખેડવા માટે કડક કાયદાકીય પગલાં તેમજ નાગરિકોની સતર્કતા ખૂબ જ જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો: