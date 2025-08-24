ETV Bharat / state

નવસારીમાં કોળી સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન, ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાની એકમંચથી અધિકાર અને હક્ક માટે હાકલ

જલાલપોર તાલુકાના ગાંધી કોલેજના મેદાનમાં ભવ્ય યુવા કોળી મહાસંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં કોળી સમાજના હજારો લોકો જોડાયા હતા.

કોળી સમાજનું મહા સંમેલન
કોળી સમાજનું મહા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 10:06 PM IST

નવસારી: દેશના આઝાદીના જ્યાંથી પાયા નાખ્યા એવા જલાલપોર તાલુકામાં કોળી એકતા સંમેલન મળ્યું હતું. જેમાં નવસારીના લુંસીકુઈથી રેલી જલાલપોરના ગાંધી કોલેજમાં સભા રૂપે ફેરવાઈ હતી. જેમાં સમાજની અવગણના તરફ કોંગ્રેસ અને ભાજપે સમાજનું ધ્યાન દોર્યું હતું. દક્ષિણ ગુજરાતના કોળી સમાજ મોટા પ્રમાણમાં હોવા છતાં અહીં કોળીની બાદબાકીને લઈને સમાજને જાગૃત કર્યા હતા.

જેમાં મુખ્યત્વે જલાલપોરના ભાજપના ધારાસભ્ય આર.સી પટેલ અને કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ શૈલેષ પટેલે દેસાઈ સમાજને નિશાન બનાવીને કટાક્ષ કર્યો હતો. આપણો સમાજ મોટી વસતી ધરાવે તેમ છતાં આપણા પર દેસાઈ (અનાવિલ બ્રાહ્મણ) રાજ કરી રહ્યા છે. સાથે રાજ્યમાં આપણા સમાજને અગ્રિમતા આપવામાં આવે એને વિવિધ મોટી જવાબદારી પણ આપે એવો સૂર પણ ઊઠ્યો છે. જેમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતા એક થઈને કોળી એકતા બતાવ સફળ થયા હતા.

કોળી સમાજનું મહા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)

સમાજના અધિકાર અને હક્ક માટે હાકલ

જલાલપોર તાલુકાના ગાંધી કોલેજના મેદાનમાં ભવ્ય યુવા કોળી મહાસંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં કોળી સમાજના હજારો લોકો જોડાયા હતા. સમાજના સત્તા, નીતિ અને નેતૃત્વ ક્ષેત્રે વધતા ભાગીદારીના મુદ્દે આમ જોવા મળ્યો હતો કે, મોટા સંખ્યાબળ છતાં કોળી સમાજને મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત થતું નથી.

આ સંમેલનમાં નવસારી જિલ્લાના જલાલપોરના છ વખતથી ધારાસભ્ય રહેલા આર.સી. પટેલે મંચ પરથી જાગૃત અને તીવ્ર સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, કોળી સમાજ માત્ર ખુરશીઓ ભરવા માટે કે પાછળથી કામ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, નેતૃત્વ માટે નહિ. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 12.50 લાખથી વધુ કોળી મતદારો હોવા છતાં કોળી સમાજને સરકારી પદોમાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી, તે અન્યાય છે.

કોળી સમાજનું મહા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)

આરસી પટેલે અનાવિલ સમાજના ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું કે, અનાવિલો વધતા ચાલ્યા, ફક્ત 1 લાખની વસ્તી ધરાવતો અનાવિલ સમાજ આજે ચાર ધારાસભ્ય અને મંત્રી પદ પામે છે. તેના મુકાબલે 2 કરોડની વસ્તી ધરાવતો કોળી સમાજ હજુ પણ રાજકીય રીતે પાછળ છે. તેમણે ગાઢ નિરાશા સાથે કહ્યું કે, તેઓ છ ટર્મથી ધારાસભ્ય હોવા છતાં મંત્રીપદથી વંચિત રહ્યા છે.

કોળી સમાજનું મહા સંમેલન
કોળી સમાજનું મહા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)

"જાતિવાદ નથી" એવી દક્ષિણ ગુજરાતની ઓળખ છતાં પણ ગાંધીનગરમાં જ્યારે અનાવિલ ધારાસભ્ય છાતી ઠોકીને કહે કે "હું ઓછા મતોથી જીતી આવ્યો", ત્યારે તે સમાજ માટે વિચારવાનો વિષય છે. - આર.સી પટેલે

આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓ એક જ મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. જેમાંથી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષ પટેલે પણ આર.સી. પટેલને રાજ્યમાં ઊંચા હોદ્દા પર જોવા ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. બીજી તરફ, ભાજપના વર્તમાન નેતાઓને પણ સમાજે વધુ પડતી જવાબદારી આપવાની માંગ કરી. સમાજના આગેવાનોએ કહ્યું કે, “અગામી ચૂંટણીમાં પક્ષ નહીં, કોળી જોઈને મત આપવાનો સમય આવ્યો છે.” આ સંમેલન માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં, પણ કોળી સમાજના આત્મમન અને નવો જાગરણ પુરવાર થયું.

