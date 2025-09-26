ETV Bharat / state

નવસારીના પ્રાચીન ગરબા બન્યા આકર્ષણ: કંસારવાડમાં ખેલૈયા જ ઢોલી સાથે ગરબા ગાય અને રમે છે

નવસારીના કંસારવાડ વિસ્તારમાં એક એવો મહોલ્લો છે, જે હજુ પણ માતાજીની આરાધનાને પારંપરિક ઢબે ઉજવે છે.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી: વર્ષો અગાઉ નવસારી શહેરમાં અલગ અલગ પોળો આવેલી હતી. દરેક પોળોની અલગ વિશેષતા હતી અને આ પોળોમાં દરેક વર્ગના લોકો પોત પોતાની રીતે મા અંબાની આરાધના કરતા હતા. જેથી દરેક પોળોમાં નવરાત્રી સમય દરમિયાન નોરતાનું આયોજન કરી માની આરાધના કરવામાં આવતી હતી. જે પોતાનામાં એક વિશેષતા હતી.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

નવસારીનું પ્રાચીન શેરી ગરબા આયોજન

જ્યાં આજકાલ નવરાત્રી પાર્ટીપ્લોટ્સ, DJ નાઈટ્સ અને ફ્લેશી લાઈટ્સ વચ્ચે ગુમ થતી જાય છે, ત્યાં નવસારીના કંસારવાડ વિસ્તારમાં એક એવો મહોલ્લો છે, જે હજુ પણ માતાજીની આરાધનાને પારંપરિક ઢબે ઉજવે છે. અહીં વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરાઓ, ભક્તિભર્યા ગરબાઓ અને સમાજનું એકતાબંધ દૃષ્ટાંત જોવા મળે છે.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

દર વર્ષે નવરાત્રી કંસારા સમાજની મહિલાઓ દ્વારા એક વિશિષ્ટ ગરબા સ્પર્ધા આયોજિત કરવામાં આવે છે. જેની ખાસિયત છે એની “પારંપરિકતા”. અહીં કોઇ DJ, રેકોર્ડેડ મ્યુઝિક કે ફિલ્મી ગીતો નહીં, માત્ર જીવંત સંગીત, સ્ત્રીઓની ગાયકી અને ઢોલના ભક્તિભર્યા તાલ. એક મહિલા ગાય છે અને બીજી ઝીલે. આમ, પ્રાચીન રીતિ મુજબ ગરબા રજૂ થાય છે.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

મૂળ્યવાન વારસો
આ ગરબા માત્ર નૃત્ય નહિ એક સાધના છે. વૃદ્ધ મહિલાઓથી લઈને યુવાનો સુધી, સૌ એકસાથે માતાજીની ભક્તિમાં લીન થાય છે. રેખા કંસારા જણાવે છે, “ફિલ્મી ગરબા તો એક મૌસમ આવે છે અને જતા રહે છે, પણ અમારાં પ્રાચીન ગરબા વર્ષો વર્ષ સુધી સ્મૃતિમાં રહે છે.”

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

પારંપરિકતાની પરખતી પરંપરા
સ્પર્ધામાં મહિલાઓ જૂથમાં ભાગ લે છે અને જુદા જુદા રાગોમાં ગાતા ઝીલતા, પારંપરિક વેશભૂષામાં ચોકમાં માતાજીની આરતી તેમજ ગરબા કરે છે. દરેક વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ મહિલા જજોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. જે પારંપરિક ગાયન, તાલમેલ અને ભક્તિભાવના આધારે શ્રેષ્ઠ ટીમ પસંદ કરે છે.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

નવા યુગ માટે જુનો સંદેશ
વૈદેહી શર્મા જણાવે છે, “આવી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઇને અમે નવી પેઢીને બતાવીએ છીએ કે નવરાત્રી ફક્ત મોજમસ્તીનો તહેવાર નહિ, પણ માતાજીની આરાધનાનો અવસર છે.” નવરાત્રી હવે શહેરોમાં વ્યાવસાયિક બની ગઈ છે. AC ડોમ્સ, સેલિબ્રિટી DJ, સ્પોન્સરશિપ અને ટિકિટ... પરંતુ કંસારવાડ જેવી શેરીઓમાં હજુ પણ ગરબાનું સાચું સ્વરૂપ ધબકતું રહે છે.

નવસારીમાં રમાતા પરંપરાગત ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

કંસારવાડનો આ પારંપરિક ગરબા સ્પર્ધાનો ઉદ્દેશ ફક્ત સાંસ્કૃતિક શોખ પૂરું કરવાનો નથી, પણ એક સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો છે. DJ કલ્ચર સામે પારંપરિક ગરબાની આ મૌન ક્રાંતિ એક સંદેશ છે કે મૂળને ભૂલ્યા વગર પણ ઉત્સવ ઉજવી શકાય છે.

