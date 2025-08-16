ETV Bharat / state

નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ

ઇસ્કોન મંદિર ખાતે આજે જન્માષ્ટમી પર્વ ભક્તિભાવના ભરપૂર વાતાવરણમાં ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ રહ્યું છે.

નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ
નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 5:16 PM IST

નવસારી : શહેરના ઇસ્કોન મંદિર ખાતે આજે જન્માષ્ટમી પર્વ ભક્તિભાવના ભરપૂર વાતાવરણમાં ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ રહ્યું છે. વહેલી સવારથી મંદિરની પરિસર ભક્તોથી ખચાખચ ભરાઈ ગઈ હતી. રાધા-કૃષ્ણના સુંદર શૃંગાર દર્શન કરવા માટે ભક્તોએ લાંબી લાઈનો લગાવી હતી. મંદિરના આંગણમાં હરિનામ સંકીર્તન ગુંજતું થયું હતું, અને ‘હરે કૃષ્ણ હરે રામ’ના નાદ સાથે વાતાવરણ પૂર્ણપણે આધ્યાત્મિક બન્યું હતું.

ભક્તો માટે ભજન-કીર્તન, પ્રવચન અને મહાપ્રસાદનું વિશાળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અંદાજે 5000થી વધુ ભક્તો દિવ્ય પ્રસાદનો લ્હાવો લઇ રહ્યા છે. મંદિરના ટ્રસ્ટી અને સ્વયંસેવકો દ્વારા વિધિવત વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે.

નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)

ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી : 2006થી ઇસ્કોન દ્વારા દર વર્ષે જન્માષ્ટમી અને રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે હજારો ભક્તો મંદિરમાં આવી ભગવાનના દર્શન કરે છે. આ વર્ષે પણ તાજેતર સુધીની સૌથી વધુ ભીડ નોંધાઈ છે. આ ભક્તિસભર કાર્યક્રમમાં ખાસ કરીને બાળકો અને યુવાઓની મોટી સંખ્યા જોવા મળી રહી છે.

નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ
નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)
નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ
નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)

આજના આયોજનમાં વિશેષ આકર્ષણરૂપે સાંજે નરસિંહા આધારિત એનિમેશન ફિલ્મ બતાવવામાં આવશે. સંતોનું માનવું છે કે આધુનિક ટેક્નોલોજી દ્વારા બાળકો અને યુવાનોને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મ વિષે રુચિ પેદા કરવી એ સમયની જરૂરિયાત છે. એનિમેટેડ મૂવીના માધ્યમથી બાળકોને ભગવાનના અવતાર, ધર્મની મહત્તા અને નૈતિક મૂલ્યો વિશે સરળતાથી સમજાવવામાં આવશે.

નવસારી શહેર પણ કૃષ્ણમય આજે બન્યું છે. ઠીક ઠેકાણે ભક્તો દ્વારા મટકી ફોડનું આયોજન કરી મટકી ફોડવામાં આવી રહી છે. શોભાયાત્રા પણ શહેરના રાજમાર્ગો પર નીકળી રહી છે. જેમાં કૃષ્ણ ભક્તોના નાચતા ગાતા કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન બન્યા છે.

નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ
નવસારી ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)

દર્શનાર્થેીઓએ જણાવ્યું : આજના આ યુગમાં સોશીયલ મીડિયામાં જ્યાં અનેક યુવાનો સમયનો દુરૂપયોગ કરી રહ્યાં છે, તેઓ પણ સમયનો ફેરફાર છોડી કૃષ્ણ ભક્તિ તરફ પોતાનો થોડો પણ સમય આપે તે જરૂરી બન્યું છે. ઇસ્કોન સંસ્થાથી જોડાયેલા યુવાનો ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલીને જીવનને એક નવી દિશા આપે છે. આજના દિવસે કૃષ્ણ ભગવાનના શૃંગારના દર્શન કરી તેઓને એક આગવી શાંતિ અને આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે.

જન્માષ્ટમીનો પાવન દિવસ આજની રાત્રે 12 વાગે કૃષ્ણ જન્મની પવિત્ર ઘડીએ શ્રદ્ધા અને ભાવનાથી ઉજવાશે. નંદ ઘેર આનંદ ભયોના નાદ સાથે આખું શહેર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મની ખુશીમાં ઝુમશે.

